Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - ФК Александрия 01.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 01.10.2023

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 20.05.2023 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Оболонь - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 26.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

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