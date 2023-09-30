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Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 октября 2023, 19:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 2
Обновить
81'
ФК Александрия
Александрия
Смотреть трансляцию
Ход матча
14' Siheiev, Kyrylo 15' Brazhko, Volodymyr 23' Hernandez Jose Вышел: Shostak, Denys 42' Geovani 44' Vanat, Vladyslav
47' Skorko, Danil 49' Voloshyn, Nazar 51' Skorko, Danil 62' Geovani 63' Shulianskyi, Artem Вышел: Mykytyshyn, Artur 65' Shostak, Denys 71' Александр Андриевский Вышел: Владимир Шепелев 72' Voloshyn, Nazar Вышел: Владислав Кабаев
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
20%
ФК Александрия
35%
П1: 1.54 Х: 3.02 П2: 7.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иАлександрия, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 13 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 11 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Александрия. Разница голов 34-4 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 27 встреч, команда Динамо Киев выиграла 18 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-17 в пользу команды Динамо Киев
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Александрия (3-1 дома и 5-1 на выезде)
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Динамо Киев выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Александрия без побед в последних 6 играх.
  • Александрия без побед над Динамо Киев в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Александрия в последних 13 встречах.
  • Александрия не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 0-1-2
  • Andriy Yarmolenko лучший бомбардир Динамо Киев с 4 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия
  • Год назад, Александрия была на 3 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 11 месте с 8 очками.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 30% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 4 гол(а).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Александрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 5, команда Александрия выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 2.4 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 0.6 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Александрия - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Александрия - 1.4.
  • Динамо Киев забивает 1.82 гола, играя дома, а Александрия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
20
Побед
27
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ П
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
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Новости команд
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Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ 01.10.2023 в 00:20 Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ Где покажут в прямом эфире матч Динамо – Александрия, УПЛ, 1 октября 2023
Главные события
Voloshyn, Nazar
Вышел: Владислав Кабаев
72'
Александр Андриевский
Вышел: Владимир Шепелев
71'
65'
Shostak, Denys
63'
Shulianskyi, Artem
Вышел: Mykytyshyn, Artur
62'
Geovani
51'
Skorko, Danil
Voloshyn, Nazar
49'
47'
Skorko, Danil ГООЛ!
ГООЛ! Vanat, Vladyslav
44'
42'
Geovani ГООЛ!
23'
Hernandez Jose
Вышел: Shostak, Denys
ГООЛ! Brazhko, Volodymyr
15'
14'
Siheiev, Kyrylo
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
20%
ФК Александрия
35%
П1: 1.54 Х: 3.02 П2: 7.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    71
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
    15
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 44
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 4
    Денис Попов
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
    44
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
    72 49
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 12
    Hernandez Jose
    23
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Geovani
    Нападающий
    62 42
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
    63
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
    14
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
    51 47
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Руслан Ротань
Статистика матча
9
Штрафные
6
5
Угловые
1
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
5
Фолы
9
5
Удары мимо
2
1
ЖК
4
4
Удары в створ
4
2
Сейвы
2
54%
Владение мячом
46%
LIVE
Трансляция матча Динамо - ФК Александрия
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В эфире
2+2
Трансляция
74'
Уголовой
Угловой для Динамо, разыграли, а дальше последовал потеря мяча у боковой линии
73'
Ярмоленко зашел в штрафную Александрии, пытался выполнить прострел, но защитники смогли заблокировать эту передачу. Будет угловой
72'
Уголовой
Угловой для хозяев. Навес в штрафную, защитники первые на мяче и выбивают мяч
71'
Замена
Двойная замена в составе "Динамо". Вместо Андриевского и Волошина на поле вышли Шепелев и Кабаев
71'
Желтая карточка
Калитвинцев получает предупреждение за нарушение правил
68'
Калитвинцев пробивал издалека по воротам, где-то метров с 30, но удар максимально неточен и Бущан контролировал ситуацию
70'
Еще одна атака киевлян и все закончилось неточным пасом Волошина
68'
Гости перехватили мяч и уже они ищут путь к воротам Бущана
66'
Опасный момент
Штрафной разыграли игроки Динамо, дальше был навес, а там Ванат головой бил по воротам и мяч пролетел над перекладиной
65'
Желтая карточка
Шостак нарушил правила в центре поля и получил "горчичник" от арбитра
64'
Опасный момент
Розыгрыш, удар и прямо в стенку
64'
Стенка выстроена, все готовы. Напомним, что бить по воротам со свободного удара нельзя
63'
Опасный момент
Очень интересно становится. Ермаков передержал у себя мяч и арбитр назначил свободный удар из пределов штрафной
62'
Замена
Двойная замена в составе Александрии. Вместо Джованни и Шулянского на поле вышли Безерра и Микитишин
62'
Бражко отдает пас на Волошина, но он не смог принять и обработать мяч
61'
Хозяева продолжают контролировать мяч
60'
Очередная атака Динамо закончилась неточной передачей Дубинчака
59'
Опасный момент
Еще одна атака от киевлян, заброс на Волошина, тот сам оказывается перед голкипером, но не смог переправить мяч или пробить
57'
Навес с левого фланга выполняет Волошин, но на подборе никого и Ермаков спокойно забирает мяч в руки
55'
Позиционная атака от Динамо, серия передач и попытка удара от Андриевского, но безуспешно и мяч оказывается в руках Ермакова
53'
Джованни в борьбе с Дубинчаком получает травму и оказывается на газоне. Врачи команды уже на поле
54'
Уголовой
Угловой для Динамо, розыгрыш, дальше навес в штрафную, защитники выбивают мяч подальше от своих ворот
51'
Желтая карточка
Скоро нарушает правила в центре поля и получает предупреждение от Максима Козыряцкого
50'
Опасный момент
Ванат ошибается при выходе от своих ворот, гости перехватывают мяч, пас на Шулянского и тот пробивает по воротам, Бущан реагирует и забирает мяч в руки
50'
Опасный момент
Навес со штрафного в штрафную, борьба и попытка пробить по воротам, неудачно и мяч выходит за пределы поля
49'
У Александрии право на еще один штрафной. Гости забивали два гола именно со стандартов
47'
Гоооол!!!
Гооол!!! Подача со штрафного от Александрии, рикошет от игрока Динамо, Ванат не успевает за мячом и тот прилетел к Скорко, он мощно пробивает в угол ворот, Бущан не дотянулся! 2:2 и гости снова сравнивают счет
46'
Свисток
Мксим Козыряцкий дает свисток о начале второго тайма
Игроки возвращаются на поле
Динамо выглядит гораздо лучше своего соперника. Гости начали играть в футбол только во второй половине тайма, и то несколько атак и три удара по воротам. У хозяев же за первый тайм восемь ударов. Динамо высоко прессингует соперника, создает достаточно опасные проблемы и постоянно атакует ворота Ермакова. Будут ли какие-нибудь изменения в составах, возможно в тактике команд, особенно от Руслана Ротаня? Узнаем уже через пятнадцать минут
45+3'
Свисток
Конец первого тайма
45+2'
Команды доиграют первый тайм из последних сил и на последних секундах не идут в атаку
45+1'
Инфо
К первому тайму добавлены две минуты
45'
Инфо
Гол засчитан! 2:1 в пользу Динамо
45'
Инфо
Арбитр ожидает просмотра VAR на предмет офсайда
44'
Гоооол!!!
Гооол!!! Динамо буквально сразу вырывается вперед! Против Караваева нарушили правила, но мяч откатывается на Ярмоленко, он простреливает на ближнюю штангу, а там вырывающийся перед Ермаковым Ванат замыкает передачу прямо в ворота Александрии! Первая же атака после пропущенного гола и динамовцы снова вырываются вперед!
42'
Гоооол!!!
Гооол!!! Первый угловой для Александрии в этом матче. Навес от левого флажка, Сирота выигрывает борьбу, переправляет мяч дальше, а дальше был Джованни и замыкает эту передачу от соперника! 1:1 и все нужно начинать сначала
41'
Долгая передача на Волошина, голкипер Александрии выходит из ворот и отбивает мяч головой
40'
Еще одна атака киевлян, но все действия Буяльского были заблокированы защитниками
39'
Опасный момент
Очень опасно у ворот Динамо! Прострел от Шулянского, Джевани был первым на мяче и мог делать 1:1, киевлян спас лишь Бущан, оказавшийся перед полузащитником Александрии и заблокировавший этот удар
37'
Попытка заброса на Ваната не прошла, защитник команды гостей перехватил мяч раньше
35'
Еще одна атака от гостей, но в этот раз был заблокирован навес от Калитвинцева
34'
Джевани получил пас, прошел в штрафную соперника и попытался пробить по воротам. Сирота заблокировал этот удар
32'
Еще одна атака киевлян закончилась неточной передачей Волошина
31'
Ванат попытался пробить из-за пределов штрафной, мяч пролетел мимо ворот
29'
Опасный момент
Штрафной выполняют хозяева. Навес в штрафную, игроки Александрии отбиваются, на подборе Ярмоленко и пытался пробить под перекладину, но мяч полетел выше ворот
28'
Игроки Александрии все еще держат мяч у себя
27'
Попытка атаки от гостей, но прострел Смирного не прошел
25'
Инфо
По состоянию на данный момент у Динамо уже пять ударов по воротам. У Александрии до сих пор ни одного
24'
Динамовцы продолжают контролировать мяч
23'
Замена
Возможно, замена в составе Александрии вынуждена. Эрнандеса сменил Шестак
22'
Длинная передача на Волошина и тот чуть-чуть не успел за мячом и его в руки забрал Ермаков
22'
Руслан Ротань уже готовит замену в составе своей команды
20'
Игроки Александрии вернули мяч до голкипера и начали играть с мячом уже у своих ворот
19'
Гости перехватили мяч, и теперь они пытаются его контролировать
18'
Уголовой
Угловой для Динамо, навес в штрафную, но навес слишком силен и мяч перелетает всех игроков
17'
Волошин сбрасывает на Андриевского, тот бил с линии штрафной, Ермаков забирает мяч в руки
16'
Динамо хоть и ведет в счете, но продолжает идти в атаку, чтобы на кураже забить еще гол
14'
Гоооол!!!
Гооол!!! Андриевский навешивает на ближнюю стойку, Караваев перекидывает на дальнюю, а там Бражко с нескольких метров расстреливает пустые ворота. 1:0 в пользу Динамо
14'
Желтая карточка
Сигеев получает предупреждение за нарушение правил в предыдущем мументе
14'
Сигеев сбил с ног Дубинчака возле своей штрафной на левом фланге. У Динамо будет право на опасный штрафной
13'
Только гости получили мяч, как сразу его потеряли, а киевляне выполнили дальний заброс на Ярмоленко, к сожалению он не смог осторожно принять мяч
12'
Динамо продолжает давить на ворота соперника ища путь к их воротам
10'
Опасный момент
Опасность ворот гостей продолжается. Прострел в штрафную, Ярмоленко и Ванат пытались запереть передачу, но неудачно
9'
Опасный момент
И снова опасно у ворот Александрии. Ярмоленко забрасывает на Ваната, тот на Буявльского и последний сбрасывает под удар Андриевскому, тот бил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой
8'
Опасный момент
Первая опасная атака у киевлян. Ванат зашел в штрафную соперника, отдал на Буяльского, тот пробивает по воротам, удар блокируют защитники
7'
Первая попытка пройти к воротам Ермакова, Андриевский пытается прострелить на одиннадцать метров, а там мяч выбивают защитники
6'
Гости очень интенсивно прессингуют динамовцев, Бущану приходится выбивать мяч на аут, чтобы избежать давления
5'
Бущан ошибается при передаче на Попова, тем самым даря мяч сопернику
4'
Заброс был на Волошина, но он не успел за передачей
3'
Офсайд
Ярмоленко подхватил мяч, а дальше серия передач и арбитр фиксирует положение вне игры
3'
Уголовой
Уже первый угловой в матче, навес в штрафную, но там никто не смог замкнуть
1'
Киевляне контролировали мяч, однако потеряли его при передаче на Ярмоленко, Александрия пыталась выйти в контратаку, но передача вперед была слишком сильной
1'
Свисток
Мксим Козыряцкий дает свисток о начале матча
Игроки Александрии начнут этот матч с центра поля
Игроки уже на поле и выстроились прослушать Государственный Гимн Украины
Инфо
На матче будет присутствовать система VAR. Арбитр VAR: Анастасия Романюк
Инфо
Главный арбитр матча: Максим Козыряцкий
Главный тренер Динамо: Мирча Луческу
На скамье запасных: Нещерет, Моргун, Шепелев, Кабаев, Малыш, Тимчик, Дячук, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито, Рамадани
Инфо
Стартовый состав Динамо (4-2-3-1): Бущан - Дубинчак, Сирота, Попов, Караваев - Андриевский, Бражко, Волошин, Буяльский (с), Ярмоленко - Ванат
Главный тренер Александрии: Руслан Ротань
На скамейке запасных: Долгий, Гарькавенко, Микитишин, Кулаковский, Андрейчук, Базаев, Плакса, Ващенко, Безерра, Шостак, Погорелый, Таран
Инфо
Стартовый состав Александрии (4-3-3): Ермаков – Эрнандес, Мартынюк, Кравченко, Скорко – Сигаев, Джевани, Смирный – Шулянский, Ковалец (с), Калитвинцев
У Александрии дела куда хуже. После восьми матчей у команды всего две победы и две ничьи, а восемь баллов дают команде только тринадцатое место в турнирной таблице. В прошлом туре клуб проиграл Черноморцу с разгромным счётом 1:5. Однако, в отличие от их сегодняшнего соперника, во вторник Александрия переиграла Рух в 1/8 стадии Кубка Украины (1:0) и получила путевку в четвертьфинал
После пяти матчей Динамо имеет в своем активе четыре победы и одно поражение, а двенадцать очков позволяют команде занимать шестую строчку турнирной таблицы. В предыдущем туре киевляне обыграли ЛНЗ со счетом 4:2. Кроме этого, в среду, Динамо играло с Оболонью в рамках 1/8 финала Кубка Украины и сенсационно проиграло с минимальным отставанием (0:1)
Матч пройдет в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского и начнется в 19:00
Добрый вечер всем любителям футбола! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча девятого тура Украинской Премьер-лиги Динамо – Александрия
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Djon (Україна)
01.10.2023 в 19:19
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Анонс матча Динамо - ФК Александрия 01.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 20.05.2023 закончилось со следующими результатом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Александрия можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Оболонь - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 26.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

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