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Динамо Киев - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.10.2023
У команды Мирчи Луческу остался только чемпионат
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
Украинская Премьер-лига, девятый тур
1 октября 2023. Киев, “Динамо им В. Лобановского”
“Динамо” 19:00 “Александрия”
Телетрансляция – 2+2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Динамо” вылетело из Кубка Украины. Однако ситуация в чемпионате Украины может вселять оптимизм. Если киевляне выиграют в воскресенье, и все три перенесенных матча, то сделают отрыв от “Шахтера” в шесть очков.
- Новости Динамо
- Новости Александрии
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Динамо и Александрии
- Личные встречи
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Динамо Киев – Александрия
- Ставки и Коэффициенты на матч Динамо Киев – Александрия
- Прогноз на матч Динамо Киев – Александрия от UA-Football
Новости Динамо
“Динамо” впервые за 11 лет не пробилось в четвертьфинал Кубка Украины. Вылетать из второго по рангу национального турнира точно не входило в планы Мирчи Луческу, достаточно посмотреть на стартовый состав, игравший против “Оболони”. Однако “Динамо” проиграло, и Луческу раскритиковал своих футболистов.
Сложно сказать, почему “бело-синие” провели такой блеклый матч, учитывая, что за четыре дня до игры против “Оболони”, “Динамо” хорошо показало себя в атаке против “ЛНЗ”. Луческу после игры сказал, что команда “не настроилась, имела плохую концентрацию”. Не в обязанности ли тренера входит отслеживание таких настроений?
Как бы там не было, остается чемпионат, и здесь у “Динамо” две победы в последних двух матчах с общим счетом 6:2. Киев забивает в среднем 3.2 гола за 90 минут – чаще всех в лиге.
Владислав Ванат пропустил кубковый матч с “Оболонью”, но в игре с “Александрией” форвард “Динамо” вероятнее всего вернется на поле.
Новости Александрии
“Александрия” начала чемпионат двумя победами со счетом 1:0, но начиная с 14 августа, игры против “Шахтера”, команда Руслана Ротаня остается в чемпионате без побед. Шесть туров – всего два очка.
“Александрия” имеет определенные задержками с выплатами зарплаты, но все же проблемы команды имеют прежде всего игровый характер, чтобы было очевидно в безрадостных матчах с “Минаем” (1:1) и “Александрией” (1:5).
Ротань сам не собирался идти в отставку и клуб его в такой непростой период поддерживает. Возможно переломным для “Александрии” станет кубковая игра с “Рухом”. Благодаря автоголу игрока “Руха” Сапуги на 90+4 минуте команда Ротаня прошла дальше в четвертьфинал. Впервые с августа “Александрия” не пропустила.
Статистика команд, цифры и факты
- “Александрия” выиграла у “Динамо” два матча из 31 сыгранных между командами. Из них – ни одного на поле киевлян в УПЛ.
- “Динамо” выиграла 13 из 14 (одна ничья) домашних матчей с “Александрией” в УПЛ. Общая разница – 41:4.
- “Динамо” забивает в чемпионате в 17 поединках подряд (42 гола).
- “Александрия” не может выиграть в УПЛ с пятого августа (две ничьи, четыре поражения).
- Только “Оболонь” забила в УПЛ меньше голов, чем “Александрия” (четыре и пять соответственно).
- “Александрия” ни разу в нынешнем сезоне не забила больше гола за матч.
- “Динамо” в трех матчах УПЛ забило четыре гола, в двух – два.
- Мирча Луческу выиграл десять из 11 матчей против “Александрии” (одна ничья).
Последние пять матчей Динамо и Александрии
Динамо
- 27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)
- 23.09 “ЛНЗ” 4:2 (УПЛ)
- 18.09 “Ворскла” 2:0 (УПЛ)
- 31.08 “Бешикташ” 1:0 (Лига конференций)
- 24.08 “Бешикташ” 2:3 (Лига конференций)
Александрия
- 28.09 “Рух” 1:0 (Кубок Украины)
- 22.09 “Черноморец” 1:5 (УПЛ)
- 16.09 “Минай” 1:1 (УПЛ)
- 02.09 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)
- 26.08 “Полесье” 0:3 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Динамо” выиграло два матча у “Александрии” с общим счетом 8:2. Общая статистика встреч – 24 победы “Динамо” (22 в УПЛ), пять ничьих (4), две победы “Александрии” (1).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|+10
|17
|0
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|+6
|15
|0
|5
|Динамо Киев
|5
|4
|0
|1
|16-8
|+8
|12
|0
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|+4
|12
|0
|7
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|8
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|9
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|-1
|10
|0
|10
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|11
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|12
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|13
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|14
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|15
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|-11
|3
|0
Где смотреть матч Динамо Киев – Александрия
Ставки и Коэффициенты на матч Динамо Киев – Александрия
Прогноз на матч Динамо Киев – Александрия от UA-Football
Статистика “Александрии” в матчах с “Динамо” просто ужасна, особенно в гостевых матчах УПЛ. Вряд ли в этом отношении что-то изменится. Киев не позволит себе больше такой расслабленности, как в игре с “Оболонью”, а “Александрия” исчерпала свой лимит везения в матче с “Рухом”. Прогноз – победа “Динамо” Киев 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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