Динамо Киев - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.10.2023

Украинская Премьер-лига, девятый тур

1 октября 2023. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

“Динамо” 19:00 “Александрия”

Телетрансляция – 2+2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Динамо” вылетело из Кубка Украины. Однако ситуация в чемпионате Украины может вселять оптимизм. Если киевляне выиграют в воскресенье, и все три перенесенных матча, то сделают отрыв от “Шахтера” в шесть очков.

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Новости Динамо

“Динамо” впервые за 11 лет не пробилось в четвертьфинал Кубка Украины. Вылетать из второго по рангу национального турнира точно не входило в планы Мирчи Луческу, достаточно посмотреть на стартовый состав, игравший против “Оболони”. Однако “Динамо” проиграло, и Луческу раскритиковал своих футболистов.

Сложно сказать, почему “бело-синие” провели такой блеклый матч, учитывая, что за четыре дня до игры против “Оболони”, “Динамо” хорошо показало себя в атаке против “ЛНЗ”. Луческу после игры сказал, что команда “не настроилась, имела плохую концентрацию”. Не в обязанности ли тренера входит отслеживание таких настроений?

Как бы там не было, остается чемпионат, и здесь у “Динамо” две победы в последних двух матчах с общим счетом 6:2. Киев забивает в среднем 3.2 гола за 90 минут – чаще всех в лиге.

Владислав Ванат пропустил кубковый матч с “Оболонью”, но в игре с “Александрией” форвард “Динамо” вероятнее всего вернется на поле.

Новости Александрии

“Александрия” начала чемпионат двумя победами со счетом 1:0, но начиная с 14 августа, игры против “Шахтера”, команда Руслана Ротаня остается в чемпионате без побед. Шесть туров – всего два очка.

“Александрия” имеет определенные задержками с выплатами зарплаты, но все же проблемы команды имеют прежде всего игровый характер, чтобы было очевидно в безрадостных матчах с “Минаем” (1:1) и “Александрией” (1:5).

Ротань сам не собирался идти в отставку и клуб его в такой непростой период поддерживает. Возможно переломным для “Александрии” станет кубковая игра с “Рухом”. Благодаря автоголу игрока “Руха” Сапуги на 90+4 минуте команда Ротаня прошла дальше в четвертьфинал. Впервые с августа “Александрия” не пропустила.

Статистика команд, цифры и факты

“Александрия” выиграла у “Динамо” два матча из 31 сыгранных между командами. Из них – ни одного на поле киевлян в УПЛ.

“Динамо” выиграла 13 из 14 (одна ничья) домашних матчей с “Александрией” в УПЛ. Общая разница – 41:4.

“Динамо” забивает в чемпионате в 17 поединках подряд (42 гола).

“Александрия” не может выиграть в УПЛ с пятого августа (две ничьи, четыре поражения).

Только “Оболонь” забила в УПЛ меньше голов, чем “Александрия” (четыре и пять соответственно).

“Александрия” ни разу в нынешнем сезоне не забила больше гола за матч.

“Динамо” в трех матчах УПЛ забило четыре гола, в двух – два.

Мирча Луческу выиграл десять из 11 матчей против “Александрии” (одна ничья).

Последние пять матчей Динамо и Александрии

Динамо

27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)

23.09 “ЛНЗ” 4:2 (УПЛ)

18.09 “Ворскла” 2:0 (УПЛ)

31.08 “Бешикташ” 1:0 (Лига конференций)

24.08 “Бешикташ” 2:3 (Лига конференций)

Александрия

28.09 “Рух” 1:0 (Кубок Украины)

22.09 “Черноморец” 1:5 (УПЛ)

16.09 “Минай” 1:1 (УПЛ)

02.09 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)

26.08 “Полесье” 0:3 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Динамо” выиграло два матча у “Александрии” с общим счетом 8:2. Общая статистика встреч – 24 победы “Динамо” (22 в УПЛ), пять ничьих (4), две победы “Александрии” (1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо Киев 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 9 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 10 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 11 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 12 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 13 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 14 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

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Прогноз на матч Динамо Киев – Александрия от UA-Football

Статистика “Александрии” в матчах с “Динамо” просто ужасна, особенно в гостевых матчах УПЛ. Вряд ли в этом отношении что-то изменится. Киев не позволит себе больше такой расслабленности, как в игре с “Оболонью”, а “Александрия” исчерпала свой лимит везения в матче с “Рухом”. Прогноз – победа “Динамо” Киев 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.