СК Днепр-1 - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Верес 18.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 18.09.2021

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Львов - 13.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

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