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СК Днепр-1 - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 сентября 2021, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Igor, Easter
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
перерыв
Верес
Ровно
Ход матча
26' Александр Сваток 43' Артем Довбик
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
24%
Верес
35%
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 5.50 Х: 1.20 П2: 6.50
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 1.93 Х: 2.60 П2: 5.70
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 35% матчей, Верес Ровно выигрывает в 41% матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • СК Днепр-1 забивает 1.47 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Верес Ровно имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 4 играх.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Верес Ровно выигрывает в 41%.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 10 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 5 месте с 13 очками.
  • Верес Ровно не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Верес Ровно забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Верес Ровно выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 25% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес П
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Главные события
Артем Довбик
43'
Александр Сваток
26'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
24%
Верес
35%
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 5.50 Х: 1.20 П2: 6.50
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 2.12 Х: 2.72 П2: 4.72
П1: 1.93 Х: 2.60 П2: 5.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
    26
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
    43
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 48
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 99
    Billiat Khama
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
Тренеры
  • Benyo, Yuriy
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
4
Штрафные
6
6
Фолы
4
3
Удары мимо
1
Угловые
2
Блокировано ударов
3
2
ЖК
Live Zone
Трансляция
45 минут чисто для количества. Обе команды играют по принципу "главное не победа, а участие". Свист с трибун, когда команды уходили в подтрибунное помещение, лучшее свидетельство того, что мы сегодня наблюдаем.
45+'
Свисток
Арбитр даёт свисток на перерыв. Слава Богу.
45+1'
Инфо
Минута добавлена к первому тайму.
43'
Желтая карточка
Довбик получает предупреждение. Форвард сборной Украины локтем зацепил лицо Геннадия Пасича.
42'
Сергийчук выпрашивал вторую жёлтую для Сватка, но арбитр даже фола не увидел.
40'
Довбик наконец-то отклеился от опеки перед штрафной, принял и с разворота пробивал - мимо. Ну, уже хоть что-то.
39'
Дубинчак слева подаёт - Клёц выигрывает верховую борьбу.
38'
Днепр-1 продолжает наращивать статистику владения мячом, но не качество создаваемых моментов.
35'
Солдат из зоны правого полусреднего метров с 27-ми стрелял под дальнюю стойку, немного в створ не попал.
32'
Описывать на Днепр-Арене, если честно, пока нечего. Хозяева очень медленно действуют, гостей это устраивает.
29'
Подача справа в штрафную Вереса, Довбик боролся с Мирошником за высокий мяч, но не промазал. До ворот было метров шесть.
26'
Желтая карточка
Сваток боролся за мяч с Сергийчуком на боковой линии. Михаил, похоже, чувствовал, что проигрыгрывает единоборство, поэтому решил падать, заработав для защитника СК жёлтую.
23'
Немного сумбура в штрафной Вереса. Дважды Довбик пытался пробивать, а ровенчане мяч вынести, но ни у одного, ни у других ничего не вышло. В итоге, после пары рикошетов снаряд ушёл за лицевую. Свободный удар для народного клуба.
23'
Сваток едва не наварил у своих ворот, скидывая мяч головой на Кожохару. Голкиперу пришлось выходить за пределы своей штрафной и также головой скидывать назад. Если бы голкипер не покинул рамку, Сергийчук на сто процентов вышел бы один на один.
20'
Довбик на линии штрафной мяч с трудом принял после ещё одного заброса из глубины и скинул Пихалёнку, лидер днепрян в касание пробил выше.
17'
Желтая карточка
Юрий Вирт получает жёлтую карточку. Похоже, коуч остался недоволен, что главный арбитр не заметил фол Игнатенко на его подопечном Кучерове.
16'
Обе команды решили провести две быстрые вертикальные атаки с длинными забросами на чужие половины поля, однако в обоих случаях надёжно сыграли защитники.
14'
Зависла игра между штрафными. Верес в эти минуты больше с мячом, но перейти середину поля не получается.
11'
Подача из глубины со стандарта в штрафную Вереса, Солдат первый на мяче, но зажигает свечку над линией вратарской, которую потушил Когут, забрав мяч.
9'
Уголовой
Снова Днепр-1 легко выиграл верховую борьбу за угловой, однако так же легко проиграл подбор.
9'
Здорово Геннадий Пасич перед штрафным ушёл от опеки и с левого края штрафной решил бить/простреливать, но заблокировали мяч. Зато будет угловой для гостей.
6'
Дубинчак слева подаёт, Довбик остановил в середине штрафной и скинул под удар Кравченко - удар в касание из полукруга штрафной пошёл выше рамки.
5'
Уголовой
Дубинчак отлично включился в игру и только что записал себе в актив уже второй отбор. Что касается углового, то пошла подача на ближнюю штангу ворот СК, от которой хозяева легко отбились.
4'
Хорошая передача на правый край штрафной Днепра-1 на Евгения Пасича, но Дубинчак опередил хавбека и выбил на угловой.
2'
Хорошая подача с левого края от Назаренко, защитник был первым на мяче на дальней штанге, а Гуцуляк напрыгнул сопернику на спину. Хороший навес был. Перспективный. Не хватило только завершения.
1'
Свисток
Игорь Пасхал дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Верес(старт): Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Клёц, Кучеров - Е.Пасич, Панасенко, Г.Пасич - Сергийчук.
Инфо
Днепр-1 (старт): Кожохару - Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак - Игнатенко, Джурасек - Гуцуляк, Пихалёнок, Назаренко - Довбик.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча 8-го тура УПЛ. В этом онлайне мы будем следить за поединком между Днепром-1 и Вересом. Фаворит в паре очевиден. Сможет ли он доказать это результатом?
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Анонс матча СК Днепр-1 - Верес 18.09.2021, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Верес можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 11.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Львов - 13.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

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