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Верес - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2021, 14:00 - Авангард . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
15'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
25%
ФК Александрия
42%
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.75
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.25 Х: 2.44 П2: 2.80
Интересные факты
  • Верес Ровно забивает 1.9 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Gennady Pasich лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Maksym Tretyakov забил 3 раз за Александрия
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Александрия выигрывает в 29%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 2-2-0
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 38% матчей, Александрия выигрывает в 29% матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Vladislav Baboglo получил 4 в Александрия.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Александрия не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Александрия забил 30% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2017/2018
21.10.2017 - 17:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
22.07.2017 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 13:00 Таврия Симферополь 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
25%
ФК Александрия
42%
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.75
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.51 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.25 Х: 2.44 П2: 2.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 7
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Gura, Yury
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
1
2
Штрафные
4
4
Фолы
2
Удары мимо
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
11'
Желтая карточка
Подкат Полюляха со спины против Калюжного в центре поля пошел отнюдь не в мяч.
9'
Хотя бы аут удалось заработать Геннадию Пасичу во время дриблинга на левом фланге атаки.
7'
Удар с правого фланга штрафной от Ковальца прошел мимо дальней штанги.
5'
Калюжный попытался пробить из центрального входа в штрафную — попал в Полюляха.
4'
Сергийчук сфолил против Бабогло на левом фланге атаки.
2'
Опасный момент
В пляжном стиле поднял мяч на левом фланге штрафной Геннадий Пасич, но вторым касанием пробил в сторону от дальней штанги.
1'
Заброс на ход от Бабогло со своей половины в сторону Гриня перехватил голкипер.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Горох, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Демченко, Копина, Рыбалка, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Кожушко, Гринь, Третьяков.
Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Гук, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Полюлях — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Луцк, Украина) сыграют ровенский Верес и Александрия.
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Анонс матча Верес - ФК Александрия 03.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Верес в предыдущем футбольном матче 21.10.2017 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Gura, Yury разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - ФК Александрия можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Шахтер - 25.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Мариуполь - 25.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Верес - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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