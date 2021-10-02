Верес - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Верес Ровно забивает 1.9 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Gennady Pasich лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Maksym Tretyakov забил 3 раз за Александрия

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Александрия выигрывает в 29%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 2-2-0

Верес Ровно не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 38% матчей, Александрия выигрывает в 29% матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Vladislav Baboglo получил 4 в Александрия.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Верес Ровно не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Александрия не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне