Верес - Александрия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

Несмотря на статус новичка, "Верес" на своем поле (точнее, на луцком "Авангарде") еще не проигрывал. После двух ничьих с "Колосом" и "Ворсклой" ровенчане обыграли "Минай" и "Львов". Но в начале были команды, которые больше думали о еврокубках, а победы добывались над аутсайдерами. "Александрия" же подходит к игре в оптимальной форме с хорошим настроением и с четкой задачей - вернуться на четвертую строчку в турнирной таблице. Тогда как Юрию Вирту нужно постараться, чтобы его подопечные отошли от изнурительного противостояния с "Шахтером" в прошлом туре (1: 4). Но для того "Верес" и выходил в Премьер-лигу, чтобы решать вот такие задачи повышенной сложности.

Украинская Премьер-лига. Десятый тур

3 октября. Луцк. Стадион "Авангард"

Арбитр - Евгений Арановский

"Верес" 14:00 "Александрия"

Телетрансляция - Футбол 1

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Последние новости и составы

"Верес":

Не сыграют: Валерий Кучеров (дисквалификация), Дмитрий Клец (травма, под вопросом)

Ровенчане после побед "Руха" и "Колоса" опустились на десятое место. Впрочем, даже ничья позволит "Вересу" вернуться уже на привычную для себя восьмую строчку. Останавливать "Александрию" придется без Кучерова - основного центрального хавбека команды, который успел собрать четыре желтые карточки. Вместо Валерия следует ожидать Полюляха, который обычно меняет его по ходу игры. По информации СМИ, еще и травмирован Клец - также центральный хавбек. И это уже проблема для Юрия Вирта.

Вариантов решения ее есть два - выход Сергея Петько по позиции или перевода ниже Сергея Панасенко. Тогда в атаке могут сыграть сразу двое Михаилов - Шестаков и Сергейчук. Других изменений ожидать не стоит - Юрий Вирт зарекомендовал себя достаточно консервативным тренером, который вводит новых игроков в стартовый состав только в случае крайней необходимости. Если откровенно, вариантов у наставника не так уж и много.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов - Петько, Полюлях - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук

"Александрия":

Команде Юрия Гуры очень непросто далась победа над "Мариуполем". "Александрии" повезло и с пенальти, и с нереализацией у соперника. С другой стороны, александрийцы дают высокую интенсивность и очень активно играют в атаке во многом благодаря стараниям Кирилла Ковальца. Вот с форвардами - проблема. В прошлом туре со старта нападающего играл Гринь, но был заменен в перерыве. У Гуры есть еще два варианта - либо Спинелли, либо Устименко. На неделе тренер позволил себе бросить несколько критических стрел в аргентинца, возможно, это как раз было сделано для того, чтобы мотивировать Клаудио.

Гринь не будет играть форварда, но скорее всего займет место на одном из флангов атаки (правом). Одарюк в таком случае останется в резерве. Других изменений ожидать не стоит. Разве что в центре защиты выйдет Бабогло, если повреждения Мельника в прошлом матче оказалось серьезным.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Дрышлюк, Калюжный - Гринь, Ковалец, Третьяков - Спинелли

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Статистика противостояния

Нынешняя версия "Вереса" с "Александрией" еще не встречались. Предыдущая - та, которая выступала в УПЛ в сезоне 2017/2018 - оба матча сыграла вничью (0:0 Львове, 1:1 на Нике). В 90-х в рамках Первой лиги и Кубка между собой рубились древняя версия "Вереса" и александрийская "Полиграфтехника". Тогда ни разу не было зафиксировано ничьей, трижды выиграли ровенчане, четыре раза александрийцы. Справедливости ради, с нынешними клубами те команды связывает только город.

Последние пять матчей

"Верес"

25.09.2021. УПЛ. "Шахтер" - "Верес" 4:1

22.09.2021. КУ. "Оболонь" - "Верес" 0:1

18.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Верес" 1:0

13.09.2021. УПЛ. "Верес" - "Львов" 1:0

29.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Верес" 0:4

"Александрия"

25.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Мариуполь" 2:1

22.09.2021. КУ. "Таврия" - "Александрия" 1:3

18.09.2021. УПЛ. "Динамо" - "Александрия" 1:0

10.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1:0

27.08.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Александрия" 2:2

Положение в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 3 Ворскла 10 6 3 1 19-7 +12 21 4 СК Днепр-1 10 6 1 3 14-12 +2 19 5 ФК Александрия 9 5 2 2 10-7 +3 17 6 Заря 9 5 2 2 20-9 +11 17 7 Десна 9 5 1 3 13-14 -1 16 8 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 9 Колос 9 3 2 4 7-14 -7 11 10 Верес 9 3 2 4 9-12 -3 11 11 Металлист 1925 9 3 1 5 8-13 -5 10

Коэффициенты букмекеров на матч "Верес" - "Александрия"

Прогноз на матч "Верес" - "Александрия" 0:1

Начало сезона показало, что в Луцке будет трудно любому сопернику. Но потеря двух основных опорных хавбеков - это очень серьезно. Да еще и отмечаем очень хорошую форму Кирилла Ковальца, который сейчас реально делает разницу (а еще Андрея Цурикова - не такого явного лидера, но очень продуктивного игрока команды Юрия Гуры). В такой ситуации "Александрия" должна доказывать свой статус фаворита.