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Верес - Александрия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины
Чего ждать от матча Верес - Александрия, чемпионат Украины, 3 октября 2021
Несмотря на статус новичка, "Верес" на своем поле (точнее, на луцком "Авангарде") еще не проигрывал. После двух ничьих с "Колосом" и "Ворсклой" ровенчане обыграли "Минай" и "Львов". Но в начале были команды, которые больше думали о еврокубках, а победы добывались над аутсайдерами. "Александрия" же подходит к игре в оптимальной форме с хорошим настроением и с четкой задачей - вернуться на четвертую строчку в турнирной таблице. Тогда как Юрию Вирту нужно постараться, чтобы его подопечные отошли от изнурительного противостояния с "Шахтером" в прошлом туре (1: 4). Но для того "Верес" и выходил в Премьер-лигу, чтобы решать вот такие задачи повышенной сложности.
Украинская Премьер-лига. Десятый тур
3 октября. Луцк. Стадион "Авангард"
Арбитр - Евгений Арановский
"Верес" 14:00 "Александрия"
Телетрансляция - Футбол 1
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Последние новости и составы
"Верес":
Не сыграют: Валерий Кучеров (дисквалификация), Дмитрий Клец (травма, под вопросом)
Ровенчане после побед "Руха" и "Колоса" опустились на десятое место. Впрочем, даже ничья позволит "Вересу" вернуться уже на привычную для себя восьмую строчку. Останавливать "Александрию" придется без Кучерова - основного центрального хавбека команды, который успел собрать четыре желтые карточки. Вместо Валерия следует ожидать Полюляха, который обычно меняет его по ходу игры. По информации СМИ, еще и травмирован Клец - также центральный хавбек. И это уже проблема для Юрия Вирта.
Вариантов решения ее есть два - выход Сергея Петько по позиции или перевода ниже Сергея Панасенко. Тогда в атаке могут сыграть сразу двое Михаилов - Шестаков и Сергейчук. Других изменений ожидать не стоит - Юрий Вирт зарекомендовал себя достаточно консервативным тренером, который вводит новых игроков в стартовый состав только в случае крайней необходимости. Если откровенно, вариантов у наставника не так уж и много.
Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов - Петько, Полюлях - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук
"Александрия":
Команде Юрия Гуры очень непросто далась победа над "Мариуполем". "Александрии" повезло и с пенальти, и с нереализацией у соперника. С другой стороны, александрийцы дают высокую интенсивность и очень активно играют в атаке во многом благодаря стараниям Кирилла Ковальца. Вот с форвардами - проблема. В прошлом туре со старта нападающего играл Гринь, но был заменен в перерыве. У Гуры есть еще два варианта - либо Спинелли, либо Устименко. На неделе тренер позволил себе бросить несколько критических стрел в аргентинца, возможно, это как раз было сделано для того, чтобы мотивировать Клаудио.
Гринь не будет играть форварда, но скорее всего займет место на одном из флангов атаки (правом). Одарюк в таком случае останется в резерве. Других изменений ожидать не стоит. Разве что в центре защиты выйдет Бабогло, если повреждения Мельника в прошлом матче оказалось серьезным.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Дрышлюк, Калюжный - Гринь, Ковалец, Третьяков - Спинелли
Статистика противостояния
Нынешняя версия "Вереса" с "Александрией" еще не встречались. Предыдущая - та, которая выступала в УПЛ в сезоне 2017/2018 - оба матча сыграла вничью (0:0 Львове, 1:1 на Нике). В 90-х в рамках Первой лиги и Кубка между собой рубились древняя версия "Вереса" и александрийская "Полиграфтехника". Тогда ни разу не было зафиксировано ничьей, трижды выиграли ровенчане, четыре раза александрийцы. Справедливости ради, с нынешними клубами те команды связывает только город.
Последние пять матчей
"Верес"
- 25.09.2021. УПЛ. "Шахтер" - "Верес" 4:1
- 22.09.2021. КУ. "Оболонь" - "Верес" 0:1
- 18.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Верес" 1:0
- 13.09.2021. УПЛ. "Верес" - "Львов" 1:0
- 29.08.2021. УПЛ. "Десна" - "Верес" 0:4
"Александрия"
- 25.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Мариуполь" 2:1
- 22.09.2021. КУ. "Таврия" - "Александрия" 1:3
- 18.09.2021. УПЛ. "Динамо" - "Александрия" 1:0
- 10.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1:0
- 27.08.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Александрия" 2:2
Положение в турнирной таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|Ворскла
|10
|6
|3
|1
|19-7
|+12
|21
|4
|СК Днепр-1
|10
|6
|1
|3
|14-12
|+2
|19
|5
|ФК Александрия
|9
|5
|2
|2
|10-7
|+3
|17
|6
|Заря
|9
|5
|2
|2
|20-9
|+11
|17
|7
|Десна
|9
|5
|1
|3
|13-14
|-1
|16
|8
|Рух
|10
|3
|2
|5
|8-12
|-4
|11
|9
|Колос
|9
|3
|2
|4
|7-14
|-7
|11
|10
|Верес
|9
|3
|2
|4
|9-12
|-3
|11
|11
|Металлист 1925
|9
|3
|1
|5
|8-13
|-5
|10
Коэффициенты букмекеров на матч "Верес" - "Александрия"
Прогноз на матч "Верес" - "Александрия" 0:1
Начало сезона показало, что в Луцке будет трудно любому сопернику. Но потеря двух основных опорных хавбеков - это очень серьезно. Да еще и отмечаем очень хорошую форму Кирилла Ковальца, который сейчас реально делает разницу (а еще Андрея Цурикова - не такого явного лидера, но очень продуктивного игрока команды Юрия Гуры). В такой ситуации "Александрия" должна доказывать свой статус фаворита.
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