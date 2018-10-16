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Чехия - Украина онлайн трансляция матча

Сборная Украины - 08 сентября 2021, 21:45 . Трансляция: ТРК Украина
Рейтинг матча:
Чехия
0 - 1
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перерыв
Украина
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
15%
Ничья
21%
Украина
65%
Личные встречи
Чехия
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Украина
Лига Наций 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Украина 1 - 0 Завершен Чехия
Лига Наций 2018/2019
06.09.2018 - 21:45 Чехия 1 - 2 Завершен Украина
Сборная Украины 2011/2012
15.08.2012 - 21:00 Украина 0 - 0 Завершен Чехия
Сборная Украины 2010/2011
06.09.2011 - 20:00 Чехия 4 - 0 Завершен Украина
Последние матчи - Чехия
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Чехия 1 - 0 Завершен Беларусь В
Евро 2020 2021
03.07.2021 - 19:00 Чехия 1 - 2 Завершен Дания П
Евро 2020 2021/2022
27.06.2021 - 19:00 Нидерланды 0 - 2 Завершен Чехия В
Евро 2020 2021
22.06.2021 - 22:00 Чехия 0 - 1 Завершен Англия П
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Последние матчи - Украина
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 17:00 Казахстан 2 - 2 Завершен Украина Н
Евро 2020 2021
03.07.2021 - 22:00 Украина 0 - 4 Завершен Англия П
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 22:00 Швеция 1 - 2 Завершен Украина В
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 19:00 Украина 0 - 1 Завершен Австрия П
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Новости команд
Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча 08.09.2021 в 21:01 Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией 08.09.2021 в 20:33 Качараба, Сирота и Корниенко дебютируют в сборной Украины. Стартовый состав на матч с Чехией Стартовые составы команд
Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест 08.09.2021 в 22:06 Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест В Казахстане пишут, что дело серьезное
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
15%
Ничья
21%
Украина
65%
Трансляция
45'
Свисток
Перерыв.
41'
Снова толпа наших защитников в штрафной. А на подборе - ни-ко-го. Мрак.
38'
Опасный момент
Снова пожар в нашей обороне! Левый фланг гостей провалился. Бойко спасает после удара Тецла. Добивание! Сирота выносит из пустых ворот.
35'
Опасный момент
Крал чуть не украл наш гандикап. Удар низом в ближний, но Бойко мяч накрыл. Не без паники, но отбились.
32'
Опасный момент
Зинченко на ударной! Подработал мяч Олександр - удар! И зачем эта акробатика?! В космос мяч улетел. Пробей Зинченко проще...
30'
Значительно активнее стали играть гости. Преимущество в счете воодушевляет.
27'
Гоооол!!!
А вот и гол! Контратака правым флангом, прострел от Тымчика! Корниенко принял сферу на дальнем краю штрафной и пробил в ближний верхний! 0:1!
24'
Украина перешла на чужую половину и атакует низом. Наконец-то!
21'
7(!) игроков нашей сборной в своей же штрафной ничего не могут сделать с тремя игроками Чехии. Еле отбилась Украина. Не оборона - толпа.
19'
Чехи владеют мячом и развивают атаку. От Украины почти нет прессинга.
16'
Атакуют гости больше забросами. Подача Ярмоленко на дальнюю не прошла, но уже хоть что-то.
12'
Снова брак от наших парней. Сирота ошибся при передаче. Аут для хозяев.
11'
Раз за разом чехи передачами разрезают нашу оборону. Слабое взаимодействие у наших защитников. Очень слабое.
8'
Опасный момент
Жуткий провал нашей сборной в центре обороны. Тецл обыграл Кривцова и вышел один на один! Бойко уже был отыгран, но Кривцов все же спас. Подставил ногу защитник.
7'
Угловой разыграли украинцы. Все закончилось быстрым выносом хозяев.
4'
Моментов нет. Чехи с мячом.
1'
Желтая карточка
Грязный подкат Зинченко и драка на поле. Веселое начало. Олександр уже с желтой.
1'
Свисток
Матч начался!
Чехия, стартовый состав: Штанек — Цоуфал, Холеш, Йемелка, Хавел — Соучек, Садилек — Пешек, Крал, Жмрхал — Тецл. Запасные: Ковар, Нгуйен, Сачек, Каша, Калаш, Барак, Долежал, Матейю, Виснер, Хложек, Выдра.
Украина, стартовый состав: Бойко — Качараба, Кривцов, Сирота — Тымчик, Макаренко, Зинченко, Корниенко — Ярмоленко, Зубков, Сикан. Запасные: Ризнык, Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Чехия - Украина. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(9)
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Golfik25 (Киев)
08.09.2021 в 22:25
Игра полное дно. Седан полное днище. Замена и больше не звать в сборную
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0
0
Header (Черкассы)
08.09.2021 в 22:10
Ні, ну поки шо "Леви Матчу" Зіна і Бойко - "боль і тлєн". В одного ні думки, ні точності, а інший - суцільна паніка
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+1
0
Vlad21
08.09.2021 в 22:01
А Кривцов??? - чуть не "привез", еле совается. Уровень второй лиги.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.09.2021 в 21:54
Бойко......мрак....
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 22:00
На второй тайм должен выйти Ризнык. Иначе Петракова не пойму.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.09.2021 в 21:52
какой же он е....б...утый.на кол так рубить игрока на первых!!!!секундах? вообще на кол так играть?????? упоротый.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 21:54
мало того, он еще как что-то клешнями своими размахивал, вместо того, чтобы молчать в тряпочку
Ответить
+2
0
Golfik25 (Киев)
08.09.2021 в 21:55
Шо там случилось? Не смотрю просто матч
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 21:49
Клоуна Зинченка нужно срочно менять на Шапаренко.
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+3
0


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Анонс матча Чехия - Украина 08.09.2021, Сборная Украины

Противостояние между командой Чехия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Сборная Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.09.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Чехия и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Украина и Чехия в предыдущем футбольном матче 16.10.2018 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Чехия - Украина можно посмотреть 08.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Чехия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Прошедший матч команды Чехия был сыгран против Бельгия - 05.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Франция - 04.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Чехия - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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