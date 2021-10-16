Манчестер Сити - Бернли онлайн трансляция матча

Команда Бернли выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

Манчестер Сити ФК забивает 2.63 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Бернли - 2.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Выездная статистика Бернли в сезоне 0-1-2

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 5, команда Бернли выиграла 0, 0 ничьи.

Манчестер Сити ФК забивает 3.8 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.2 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити ФК и Бернли 5-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Бернли выигрывает в 22%.

Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.

В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Бернли в последних 10 встречах.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 2-1-0

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иБернли, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 5- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Бернли - 4.

Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 50% матчей, Бернли выигрывает в 22% матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Бернли без побед над Манчестер Сити ФК в последних 8 играх.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Бернли (5-0 дома и 2-0 на выезде)

В домашних играх Манчестер Сити ФК не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Бернли не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 19 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 15 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 62-15 в пользу команды Манчестер Сити ФК

За последние 10 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Бернли. Разница голов 39-8 в пользу команды Манчестер Сити ФК.

Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне