Манчестер Сити - Бернли онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший матч команды "Бернли" был сыгран против Норвич Сити - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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