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Манчестер Сити - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 октября 2021, 17:00 - Этихад
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 0
Обновить
16'
Бернли
Бернли
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
30%
Бернли
30%
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 11.00
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.35 Х: 4.00 П2: 11.00
Интересные факты
  • Команда Бернли выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.63 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Бернли - 2.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Выездная статистика Бернли в сезоне 0-1-2
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 5, команда Бернли выиграла 0, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити ФК забивает 3.8 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.2 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити ФК и Бернли 5-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Бернли выигрывает в 22%.
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Бернли в последних 10 встречах.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 2-1-0
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иБернли, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 5- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Бернли - 4.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 50% матчей, Бернли выигрывает в 22% матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Бернли без побед над Манчестер Сити ФК в последних 8 играх.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Бернли (5-0 дома и 2-0 на выезде)
  • В домашних играх Манчестер Сити ФК не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Бернли не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 19 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 15 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 62-15 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • За последние 10 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Бернли. Разница голов 39-8 в пользу команды Манчестер Сити ФК.
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 29% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
9
Побед
12
Игр
1
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 16:45 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2021
22.06.2020 - 22:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
03.12.2019 - 22:00 Бернли 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Манчестер Сити 6 - 1 Завершен Уиком Уондерерс В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Саутгемптон Н
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Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Бернли 0 - 0 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Бернли Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Бернли 4 - 1 Завершен Рочдейл В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Бернли 0 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
13.09.2021 - 22:00 Эвертон 3 - 1 Завершен Бернли П
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
30%
Бернли
30%
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 11.00
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.32 Х: 4.54 П2: 14.30
П1: 1.35 Х: 4.00 П2: 11.00
Составы команд
13
Закари Стеффен
6
Натан Аке
19
Ляпорт, Эмерик
5
Джон Стоунз
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
10
Рахим Стерлинг
47
Филип Фоден
26
Махрез, Рияд
1
Попе, Ник
2
Мэттью Лоутон
5
Тарковски, Джэймс
22
Коллинс, Натан
23
Эрик Питерс
21
Дуайт МакНил
8
Джош Браунхилл
4
Джек Корк
18
Вэствуд, Эшли
27
Корнет, Максвел
9
Крис Вуд
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 9
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 27
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
Запасные игроки
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 84
    Slicker, Cieran
    Вратарь
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 25
    Уилл Норрис
    Вратарь
  • 28
    Кевин Лонг
    Защитник
  • 17
    Аарон Леннон
    Полузащитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 10
    Эшли Барнс
    Нападающий
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Шон Дайч
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
68%
Владение мячом
32%
4
Удары в створ
Сейвы
3
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
12'
Гоооол!!!
"Сити" открывает счет! Голкипер "Бернли" справился с выстрелом Фодена, но с добиванием от Бернарду Силвы ничего поделать не смог.
11'
Первые 10 миинут игры прошли спокойно. "Манчестер Сити" быстро перебрал себе сферу и сейчас много времени проводит в позиционных атаках. "Бернли" попытался удивить соперника агрессией на мяче и без него, однако быстро остыл.
10'
Штеффен покинул ворота и опередил нападающего Бернли, впрочем, он все равно был в офсайде.
14'
Опасный момент
Канселу в касание замыкал диагональ Де Брюйне, однако попал в Поупа!
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Бернли" 16.10.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Бернли" можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команды "Бернли" был сыгран против Норвич Сити - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Бернли" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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