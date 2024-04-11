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Компани получил двуматчевую дисквалификацию за удаление в игре против Челси
Об этом говорится на официальном сайте клуба Бернли
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер бордовых Венсан Компани был оштрафован на 10 000 фунтов стерлингов и отстранен от работы на бровке на два поединка. Это произошло по причине неправомерного поведения во время матча Премьер-лиги против "Челси" 30 марта. Одну игру тренер "Бернли" должен пропустить немедленно, а на другую должен быть отстраненным до 31 декабря 2024 года.
Менеджер признал, что его речь и/или поведение на 40-й минуте матча была неприемлемой и/или оскорбительной и/или оскорбительной в отношении официального лица матча и/или ставила под сомнение добропорядочность официального лица матча. Независимая Комиссия по регулированию наложила на него санкции после дальнейшего слушания.
Добавим, что "Бернли" в АПЛ сейчас находится в зоне вылета - на 19-й позиции. Команду Компани разделяет до спасительного 17-го места 6 очков.
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