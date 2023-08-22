Брайтон на первом месте, Челси - шестой с конца. Турнирная таблица АПЛ

Матчем “Арсенала” с “Кристал Пэлас” завершился второй тур английской Премьер-лиги. “Канониры” смогли взять три очка и присоединились к группе лидеров. Помимо “канониров”, только “Брайтон” и “Манчестер Сити” выиграли два матча. “Горожане” остаются единственной командой без пропущенных голов.

“Эвертон” Виталия Миколенко на последнем месте, “Челси” Михаила Мудрика – шестой с конца.