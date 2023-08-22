  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон на первом месте, Челси - шестой с конца. Турнирная таблица АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон на первом месте, Челси - шестой с конца. Турнирная таблица АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

После двух туров только у трех команд максимальное количество очков

Брайтон на первом месте, Челси - шестой с конца. Турнирная таблица АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матчем “Арсенала” с “Кристал Пэлас” завершился второй тур английской Премьер-лиги. “Канониры” смогли взять три очка и присоединились к группе лидеров. Помимо “канониров”, только “Брайтон” и “Манчестер Сити” выиграли два матча. “Горожане” остаются единственной командой без пропущенных голов.

“Эвертон” Виталия Миколенко на последнем месте, “Челси” Михаила Мудрика – шестой с конца.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 8-2 +6 6
2 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 4-0 +4 6
3 "Арсенал" 2 2 0 0 3-1 +2 6
4 "Брентфорд" 2 1 1 0 5-2 +3 4
5 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 4-2 +2 4
6 "Ливерпуль" 2 1 1 0 4-2 +2 4
7 "Вест Хэм Юнайтед" 2 1 1 0 4-2 +2 4
8 "Ньюкасл" 2 1 0 1 5-2 +3 3
9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 5-5 0 3
10 "Ноттингем Форест" 2 1 0 1 3-3 0 3
11 "Кристал Пэлас" 2 1 0 1 1-1 0 3
12 "Манчестер Юнайтед" 2 1 0 1 1-2 -1 3
13 "Фулхэм" 2 1 0 1 1-3 -2 3
14 "Челси" 2 0 1 1 2-4 -2 1
15 "Борнмут" 2 0 1 1 2-4 -2 1
16 "Шеффилд Юнайтед" 2 0 0 2 1-3 -2 0
17 "Лутон Таун" 1 0 0 1 1-4 -3 0
18 "Бернли" 1 0 0 1 0-3 -3 0
19 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 1-5 -4 0
20 "Эвертон" 2 0 0 2 0-5 -5 0
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1. Нервы на ровном месте
yellow-arrow
Фулхэм ввязался в гонку за молодым талантом Арсенала Балогуном
yellow-arrow
Вернулся после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч против Кристал Пэлас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бернли Александр Зинченко Лутон Таун Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде