Англия
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Брайтон на первом месте, Челси - шестой с конца. Турнирная таблица АПЛ
После двух туров только у трех команд максимальное количество очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матчем “Арсенала” с “Кристал Пэлас” завершился второй тур английской Премьер-лиги. “Канониры” смогли взять три очка и присоединились к группе лидеров. Помимо “канониров”, только “Брайтон” и “Манчестер Сити” выиграли два матча. “Горожане” остаются единственной командой без пропущенных голов.
“Эвертон” Виталия Миколенко на последнем месте, “Челси” Михаила Мудрика – шестой с конца.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|8-2
|+6
|6
|2
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|3
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|4
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|+3
|4
|5
|"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|6
|"Ливерпуль"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|8
|"Ньюкасл"
|2
|1
|0
|1
|5-2
|+3
|3
|9
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|5-5
|0
|3
|10
|"Ноттингем Форест"
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|11
|"Кристал Пэлас"
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|13
|"Фулхэм"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|-2
|3
|14
|"Челси"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|15
|"Борнмут"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|16
|"Шеффилд Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|17
|"Лутон Таун"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|18
|"Бернли"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
|19
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
|20
|"Эвертон"
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
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