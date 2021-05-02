Барселона - Валенсия онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Валенсия" (Валенсия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
Предыдущий матч команды "Валенсия" был сыгран против Кадис - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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