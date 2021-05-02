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Барселона - Валенсия онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 октября 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 1
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18'
Валенсия
Валенсия
Ход матча
5' Гайа, Хосе Луис 13' Фати, Ансуман
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
29%
Ничья
29%
Валенсия
43%
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.66 Х: 3.15 П2: 6.30
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Валенсия выиграла 2, 1 ничьи.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 3 голами. Carlos Soler забил 3 раз за Валенсия
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Валенсия - 4.2.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Валенсия 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Валенсия выигрывает в 25%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Валенсия - 1.4.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Валенсия в последних 6 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 3-1-0
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Год назад, Валенсия была на 14 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 8 месте с 12 очками.
  • Барселона забивает 2.32 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иВаленсия, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Валенсия выигрывает в 25% матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Валенсия без побед в последних 4 играх.
  • Последняя гостевая победа Валенсия над Барселона была в 2016
  • Валенсия не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Барселона выиграла 33 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 130-80 в пользу команды Барселона
  • За последние 32 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Валенсия. Разница голов 78-41 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Барселона дома) и 2-3 (Валенсия дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Валенсия забил 25% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Барселона
14
Побед
25
Игр
4
Побед
Валенсия
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 Барселона 2 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 Валенсия 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 22:00 Барселона 5 - 2 Завершен Валенсия
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Гранада Н
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Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Кадис 0 - 0 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 17:15 Валенсия 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 20:30 Севилья 3 - 1 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 17:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Валенсия В
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Главные события
ГООЛ! Фати, Ансуман
13'
5'
Гайа, Хосе Луис ГООЛ!
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
29%
Ничья
29%
Валенсия
43%
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.64 Х: 3.29 П2: 7.51
П1: 1.66 Х: 3.15 П2: 6.30
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
20
Серхи Роберто
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Фати, Ансуман
10
Мемфис Депай
2
Дест, Серджиньо
13
Киллессен, Джаспер
20
Димитри Фулкье
5
Габриэль Паулиста
12
Муктар Диакаби
14
Гайа, Хосе Луис
14
Карлос Солер Барраган
18
Даниэль Васс
6
Гильямон, Хуго
19
Хуго Дуро Пералес
17
Гонсало Гуэдес
18
Макси Гомес
Стартовый состав
  • 11
    Фати, Ансуман
    Нападающий
    13
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 18
    Макси Гомес
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Солер Барраган
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 6
    Гильямон, Хуго
    Защитник
  • 19
    Хуго Дуро Пералес
  • 20
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 5
    Габриэль Паулиста
  • 12
    Муктар Диакаби
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
    5
  • 13
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 19
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 21
    Ману Вальехо
  • 11
    Кошта, Хелдер
    Нападающий
  • 23
    Давид Хасон
    Нападающий
  • 18
    Урош Рачич
    Полузащитник
  • 7
    Musah, Yunus
    Полузащитник
  • 37
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 28
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 22
    Маркос Андре де Соуза
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 32
    Vazquez, Jesus
    Защитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Хосе Бордалас
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары мимо
2
Штрафные
3
3
Фолы
1
1
Удары в створ
1
3
Угловые
1
Офсайды
1
Трансляция
15'
Гедеш на газоне, оказывают помощь португальцу.
14'
Гоооол!!!
Гооол!!! Ансу Фати! В стиле Коноплянки получил, и дал под дальнюю штангу! Тоже красиво!
12'
Валенсия пробует убивать темп… Силлессен долгенько вводил мяч в игру…
9'
Пытаются обострить каталонцы, но пока что дело до опасности не доходит.
7'
Уголовой
А вот каталонцы свой угловой разыграли неудачно – Валя спокойно отбилась.
5'
Гоооол!!!
Гооол!!! Угловой для Валенсии, каталонцы вроде вынесли, но Гайа вторым темпом метров с 25-ти с подкруткой дал под штангу! Повела Валенсия!
3'
Спокойно все у нас. Катает Барса в центре поля.
1'
Свисток
Начался матч, гости развели с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Валенсии: Силлессен, Луис Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье, Гильямон, Васс, Солер, Гедеш, Дуро, Макси Гомес
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген, Альба, Эрик Гарсия, Пике, Серхи Роберто, Дест, Гави, Бускетс, де Йонг, Фати, Депай
На данный момент команды расположились на восьмом и девятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Инфо
Поединок начнется в 22:00, судить игру будет Хесус Хиль Мансано
Добрый вечер всем любителя испанского футбола. UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовый онлайн поединка 9-го тура Примеры, в котором Барселона примет Валенсию.
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Анонс матча "Барселона" - "Валенсия" 17.10.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия" можно посмотреть 17.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий матч команды "Валенсия" был сыгран против Кадис - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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