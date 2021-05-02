Барселона - Валенсия онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Валенсия выиграла 2, 1 ничьи.

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 3 голами. Carlos Soler забил 3 раз за Валенсия

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 2 гола против команды Барселона (в среднем).

У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Валенсия - 4.2.

Наиболее популярный счет между Барселона и Валенсия 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Валенсия выигрывает в 25%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Валенсия - 1.4.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Валенсия в последних 6 встречах.

Домашняя статистика Барселона в сезоне 3-1-0

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Год назад, Валенсия была на 14 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 8 месте с 12 очками.

Барселона забивает 2.32 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иВаленсия, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Валенсия выигрывает в 25% матчей.

Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.

Валенсия без побед в последних 4 играх.

Последняя гостевая победа Валенсия над Барселона была в 2016

Валенсия не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 65 встреч, команда Барселона выиграла 33 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 130-80 в пользу команды Барселона

За последние 32 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Валенсия. Разница голов 78-41 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-2 (Барселона дома) и 2-3 (Валенсия дома).

Барселона не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 0-15?