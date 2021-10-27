Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Мариуполь - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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