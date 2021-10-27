Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Ворскла 27.10.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 27.10.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Мариуполь - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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