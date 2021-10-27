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Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 октября 2021, 14:00 - Авангард
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 1
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перерыв
Ворскла
Полтава
Ход матча
21' Кейн, Ибрахим
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Верес
19%
Ничья
31%
Ворскла
50%
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
6
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
05.05.2018 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
31.03.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
17.02.2018 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай В
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Главные события
21'
Кейн, Ибрахим ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Верес
19%
Ничья
31%
Ворскла
50%
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
П1: 9.88 Х: 3.83 П2: 1.41
Статистика матча
1
ЖК
46%
Владение мячом
54%
3
Удары в створ
1
2
Удары мимо
2
8
Штрафные
4
3
Угловые
5
Сейвы
3
4
Фолы
8
Трансляция
При равной игре на первый план выходит реализация. Ворскла в этом компоненте соперника пока превосходит. Посмотрим, изменится ли ситуация во втором тайме.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Кане ворвался с мячом в штрафную, но пройти Махнева малийцу не удалось.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
41'
Подачу Гегедоша без проблем перехватывает Ризнык.
40'
Атаку Ворсклы неточным ударом завершил Пешич.
35'
Ризнык выполняет очередной сейв. На этот раз удар наносил Сергийчук.
35'
Перед Пешичем была свободная зона, но никто из партнеров не поддержал атаку.
31'
Рангел добрался до мяча на угловом, но удар по воротам получился крайне неточным.
29'
Опасный момент
Сергийчук не воспользовался отличной возможностью забить! Якубу в последний момент перевёл мяч на угловой.
26'
Петько неточно пробивает с дальней дистанции.
24'
Ризнык уверенно играет на выходе и перехватывает навес Пасича.
21'
Гоооол!!!
Ворскла выходит вперёд! Кане принял передачу Степанюка и точным ударом в угол оставил Кичака не у дел.
20'
Опасный момент
Чудом Верес не забивает! Дахновский не успел замкнуть прострел Пасича с фланга.
18'
Удар Гончаренко после розыгрыша углового блокирует Якубу.
14'
Немчанинов оказался первым на ближней штанге и нанёс удар в створ. Снова Ризнык вынужден выручать свою команду.
13'
Опасный момент
Великолепный сейв совершил Ризнык после удара Пасича!
12'
Желтая карточка
Пасич получает предупреждение.
11'
Много необязательных ошибок допускают игроки. Ни одной из команд не удается пока наладить контроль мяча.
8'
Защитники Вереса не пускают Рангела к мячу после передачи Пердуты.
5'
Яворский останавливает перспективный проход Дахновского по правому флангу.
3'
Ворскла активно начинает встречу. Уже несколько раз вошли штрафную соперника полтавчане.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Кичак – Немчанинов (к), Гончаренко, Махнев, Шестаков – Петько, Полюлях, Гегедош – Пасич, Сергийчук, Дахновский.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык – Якубу, Яворский, Тамм, Пердута – Кане, Челядин, Тилль, Пешич – Степанюк (к), Рангел.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины Верес – Ворскла.
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Комментарии(1)
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gheorghe.migali (Plzeň )
27.10.2021 в 13:59
Думаю будет интересно...
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Анонс матча Верес - Ворскла 27.10.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Ворскла можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Верес - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против ФК Мариуполь - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Шахтер - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Верес - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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