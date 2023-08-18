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Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 августа 2023, 15:00 - Авангард . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 2
Обновить
62'
Ворскла
Полтава
Ход матча
6' Kucherov, Valery 18' Владлен Юрченко 20' Sharay, Stanislav 31' Артем Челядин 45' de Santana da Silva, Tiago
46' Склярп, Александр
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
35%
Ворскла
32%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Ворскла Полтава 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Верес Ровно играла дома, команда Верес Ровно выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 7-5 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 10 встреч, команда Верес Ровно выиграла 2 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-7 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Последняя домашняя победа Верес Ровно над Ворскла Полтава была в 2017
  • Игры прошлого года: 2-2 (Верес Ровно дома) и 1-2 (Ворскла Полтава дома).
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 20% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 26% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 26%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно забивает 1.2 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.4 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Ворскла Полтава - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Ворскла Полтава - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Верес Ровно забивает 1.32 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Ворскла Полтава проиграл 3 матчей подряд.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
2
Побед
10
Игр
4
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершен Ворскла
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Верес
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
14.07.2023 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Нива Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Верес В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Дила 3 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Дила В
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Шахтер В
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Главные события
46'
Склярп, Александр
45'
de Santana da Silva, Tiago
31'
Артем Челядин
ГООЛ! Sharay, Stanislav
20'
18'
Владлен Юрченко ГООЛ!
6'
Kucherov, Valery ГООЛ!
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
35%
Ворскла
32%
Составы команд
Стартовый состав
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 7
    Андрей Близниченко
    Нападающий
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
    6
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 14
    Максим Марусич
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
    20
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
    31
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
    45
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
    46
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    18
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
4
Удары в створ
1
4
Удары мимо
3
8
Штрафные
11
5
Угловые
5
Сейвы
3
8
Фолы
7
3
Офсайды
1
ЖК
3
Трансляция
56'
Опасный момент
55'
Опасный момент
54'
Опасный момент
52'
50'
48'
Желтая карточка
47'
Инфо
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Инфо
И хотя в Ровно жарко, но команды все равно играют в интереснейший футбол. Ошибаются, конечно, тоже при этом. Особенно полтавчане. Но именно они сейчас ведут по счету, тогда как Вереск плохо пользуется собственными голевыми моментами.
Свисток
Идем на перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
С двух попыток Близниченко попал в стенку.
45+2'
Желтая карточка
Предупредили Сантану за отмашку от Марусича перед собственным штрафным.
45+1'
Кане в офсайде во время забрасывания к правому флангу атаки.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
41'
Уголовой
Над воротами пробил Сантана головой в завершение подачи Юрченко от угла поля на левом фланге атаки.
38'
Бацула выполнил прострел с левого фланга в защитника. Угловой.
36'
Офсайд
Владислав Шарай получил диагональ на левом фланге атаки в офсайде.
34'
Станислав Шарай пробил с дальней дистанции на левом фланге, но попал в защитника. Угловой.
31'
Желтая карточка
Челядин сбил Яго на левом фланге защиты.
31'
Выстрел от Яго с правого фланга издали мимо противоположной стойки.
30'
Бацула постучался со Степанюком во время смещения с левого фланга, после чего издали пробил мимо ворот.
28'
Челядин сбил Балана на правом фланге защиты.
25'
Близниченко получил передачу от Владислава Шарая с левого фланга, но на ощупь пробил мимо ворот.
22'
Отказался бороться Кане за заброс из глубины поля на ход.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вот это наварили Чеснаков, Павлюк и Исенко на левом углу собственного вратарского, после чего Станислав Шарай пробил в пустые.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Юрченко открыл огонь по пустым воротам после того, как Паст парировал в его сторону дальний удар из центральной зоны от Скляра.
17'
Опасный момент
Яго перед штрафным получил передачу с правого фланга, но Исенко спокойно забрал в руки.
16'
Степанюк играл головой в завершение подачи с левого фланга, но в ворота не попал.
14'
Опасный момент
Исенко вытащил из-под перекладины чрезвычайно сложный удар головой от Марусича в завершение подачи с левого фланга.
12'
Верес играет в пас на чужой половине.
10'
Офсайд
Оффсайд в Балане во время передачи на правый фланг атаки.
8'
Полтавчане продолжают находиться на чужой половине поля с мячом.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Отличное завершение прострела Степанюка с левого фланга штрафной в одно касание в дальний угол от Кучерова, но по собственным воротам!
5'
Навес с левого фланга Бацулы пошел на голову защитнику.
3'
Опасный момент
Исенко в ближнем углу вытащил дальний выстрел с левого фланга от Владислава Шарая.
2'
Уголовой
Угловой с левого фланга в центре штрафной ударом головой над воротами завершил Балан.
1'
Не заметила арбитр падения на левом фланге атаки Владислава Шарая.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Ворскла проиграла Руху (1:4) и Заре (1:2).
Инфо
Верес до этого проиграл Полесью и Колоссу по 0:2, а также сыграл вничью против Шахтера (1:1).
Запасные: Ермолов, Рамирес, Хрипчук, Тиагуиньо, Нестеренко, Кулаковский, Черныш.
Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Чеснаков, Бацула – Павлюк, Скляр – Кане, Юрченко, Челядин – Степанюк.
Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Хондак, Кучеренко, Гакман, Кухарук, Гайдучик, Свитюха.
Верес: Паст — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, С. Шарай — Близниченко, Яго, В. Шарай — Марусич.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анастасия Романюк (Ивано-Франковск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ровно, Украина) сыграют ровенский Верес и полтавская Ворскла.
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Комментарии(1)
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Игорь84 (Киев)
19.08.2023 в 15:26
2 дебила - это сила! (с) Теперь понимаю почему Исенку не давали играть при "живом" Ризныку
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Анонс матча Верес - Ворскла 19.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.08.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Ворскла можно посмотреть 19.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Колос - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Верес - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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