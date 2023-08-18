Верес - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Ворскла 19.08.2023, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.08.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Ворскла в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Колос - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Заря - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

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