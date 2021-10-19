  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Милан - Порту Смотреть онлайн
В тренде

Милан - Порту онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 19:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Порту
Порту
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Милан
57%
Ничья
21%
Порту
21%
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Милан.
  • Милан забивает 1.66 гола, играя дома, а Порту забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Порту выигрывает в 49%.
  • В их последнюю встречу команда Порту победила в 1 гол(а).
  • Когда Порту лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 52% матчей, Порту выигрывает в 49% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Порту.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Порту проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Милан проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Личные встречи
Милан
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Порту
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 21:45 Милан 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.10.2021 - 21:45 Болонья 2 - 4 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона В
Показать больше
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Порту 4 - 1 Завершен Боавишта В
Чемпионат Португалии 2021/2022
23.10.2021 - 20:00 Тондела 1 - 3 Завершен Порту В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан В
Чемпионат Португалии 2021/2022
02.10.2021 - 20:00 Порту 2 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Милан
57%
Ничья
21%
Порту
21%
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
П1: 2.40 Х: 2.77 П2: 3.73
Составы команд
1
Чиприан Тэтэрушану
22
Тео
13
Алессио Романьоли
23
Фикайо Томори
4
Давиде Калабрия
22
Беннасе, Исмаель
12
Сандро Тонали
17
Рафаэл Леау
10
Браим Диас
56
Саелемакезерс, Алексис
9
Оливье Жиру
99
Коста, Диого
23
Joao Mario
3
Пепе
22
Мбемба, Чанцел
12
Сануси, Зайду
25
Отавио
15
Матеус Урибе
27
Оливейра, Сергио
14
Луис Густаво Диас
30
Evanilson
9
Мехди Тареми
Стартовый состав
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 12
    Сандро Тонали
  • 22
    Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 4
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 30
    Evanilson
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 15
    Матеус Урибе
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Маттео Габбия
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 31
    Нану
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 21
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 11
    Pepera A.
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Сержиу Консейсау
Live Zone
Трансляция
Запасные: Марчесин, Кардозу, Консейсау, Акино, Груйич, Корона, Манафа, Витинья, Кошта, Мартинес, Нану, Виейра.
Порту: Кошта — Мариу, Пепе, Мбемба, Зайду — Отавио, Урибе, Оливейра, Диас — Эванилсон, Тареми.
Запасные: Миранте, Юнгдаль, Ибрагимович, Калюлю, Кьер, Мальдини, Крунич, Бакайоко, Габбиа, Кессье.
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Беннасер — Салемакерс, Диас, Леау — Жиру.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона "Сан Сиро" (Милан, Италия) сыграют Милан и португальский Порту.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Волынь Волынь 0 Полесье Полесье 0 Завершен 17:30 - Сегодня Црвена Звезда U19 Црвена Звезда U19 1 Эмполи U19 Эмполи U19 1 Завершен 17:30 - Сегодня MSK Zilina U19 MSK Zilina U19 3 Kairat Almaty U19 Kairat Almaty U19 2 Завершен 17:00 - Сегодня MTK Budapest MTK Budapest 1 Генк U19 Генк U19 2 Завершен 17:00 - Сегодня ХНК Хайдук ХНК Хайдук 3 FC Minsk U19 FC Minsk U19 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Милан - Порту 03.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Милан (Милан) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой Порту (Порту):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Порту, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Порту и Милан в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Порту можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Милан - Порту, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против "Рома" - 31.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Порту был сыгран против Боавишта - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча Милан - Порту онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен