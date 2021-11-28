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Колос - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 ноября 2021, 19:30 - Колос
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
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73'
Верес
Ровно
Ход матча
63' Михаил Шестаков Вышел: Михаил Сергийчук 64' Олег Ильин 67' Сергей Петько 70' Сергей Панасенко Вышел: Роберт Гегодош
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Колос
50%
Ничья
19%
Верес
31%
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.63 Х: 2.10 П2: 4.00
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.65 Х: 2.33 П2: 3.70
Интересные факты
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 2.75.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 1.25.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Из последних 4 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 2, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.89 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Верес Ровно выигрывает в 30%.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Колос Ковалёвка забивает 1.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.25 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Volodymyr Lysenko лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Mykhailo Shestakov забил 3 раз за Верес Ровно
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 26% матчей, Верес Ровно выигрывает в 30% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 40% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Верес Ровно не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
3
Побед
5
Игр
1
Побед
Верес
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2016/2017
18.03.2017 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершен Колос
Первая лига 2016/2017
14.08.2016 - 18:00 Колос 2 - 1 Завершен Верес
Кубок Украины 2016/2017
10.08.2016 - 18:00 Колос 1 - 2 Завершен Верес
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос П
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
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Главные события
70'
Сергей Панасенко
Вышел: Роберт Гегодош
67'
Сергей Петько
ГООЛ! Олег Ильин
64'
63'
Михаил Шестаков
Вышел: Михаил Сергийчук
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Колос
50%
Ничья
19%
Верес
31%
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.63 Х: 2.10 П2: 4.00
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.97 Х: 2.08 П2: 4.27
П1: 2.65 Х: 2.33 П2: 3.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
    64
  • 49
    Ника Сичинава
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
    63
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
13
Штрафные
11
9
Фолы
13
2
Удары мимо
1
2
Угловые
1
2
Офсайды
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
54%
Владение мячом
46%
ЖК
1
Трансляция
70'
Замена
Гегедош вышел на замену вместо Панасенко.
67'
Желтая карточка
Желтую карточку получает Петько.
64'
Гоооол!!!
Колос выходит вперёд! Ильин забивает дальним ударом!
63'
Замена
Сергийчук вышел на поле вместо Шестакова.
57'
Шестаков нашёл мяч в штрафной соперника, но не смог нанести точный удар по воротам.
54'
Нуриев стреляет с дальней дистанции, Когут успевает занять правильную позицию в воротах и забрать мяч в руки.
51'
Колос выполнил штрафной. До удара дело не дошло.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Закономерные нули на табло стадиона в Ковалёвке.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Желтая карточка
Панчишин выписывает предупреждение Юрию Вирту за чрезмерную эмоциональность.
41'
Навес Ильина с правого фланга без особого труда перехватывает один из защитников.
37'
Офсайд
Ильин оказался в положении вне игры.
34'
Опасный момент
Богданов с углового едва не закрутил мяч прямо в ворота!
28'
Нуриев с близкого расстояния в падении головой пробивает мимо ворот.
27'
Мяч после удара Богданова со штрафного угодил в стенку.
25'
Чурко зарабатывает для Колоса штрафной из опасной позиции.
22'
Сичинава выполнил грамотную скидку на Нуриева, но того в борьбе за мяч опередил Гончаренко.
19'
Немчанинов предпринял попытку забить дальним ударом. Безуспешно.
16'
Ильин выигрывает подбор после стандарта, но акцентированный удар по воротам нанести ему не удаётся.
13'
Длительное наступление Колоса ни к чему опасному не приводит.
9'
Золотову необходима медицинская помощь после столкновения с Дахновским.
7'
Волынец выходит из ворот и перехватывает передачу Панасенко.
5'
Павловец пробивал из зоны неподалёку от вратарской. Мимо ворот.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волынец – Золотов, Черноморец, Павловец, Ром – Чурко, Милько (к), Богданов, Ильин – Нуриев, Сичинава.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Петько, Кучеров, Панасенко – Пасич, Шестаков, Дахновский.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура УПЛ Колос – Верес.
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Комментарии(1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.11.2021 в 19:32
В этом матче я за "консервы", после "фееричного" выступления в еврокубках и вагонных пьянок "Колос" больше не воспринимаю как команду.
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Анонс матча Колос - Верес 28.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 24.07.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Верес можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Минай - 24.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 22.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

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