Колос - Верес онлайн трансляция матча

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 2.75.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 1.25.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Из последних 4 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 2, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.

Колос Ковалёвка забивает 0.89 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Верес Ровно выигрывает в 30%.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Колос Ковалёвка забивает 1.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.25 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Volodymyr Lysenko лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Mykhailo Shestakov забил 3 раз за Верес Ровно

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 26% матчей, Верес Ровно выигрывает в 30% матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 40% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Верес Ровно не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 31-45?