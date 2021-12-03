Уотфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Викарадж Роуд.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение Уотфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.07.2020 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Клаудио Раньери и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Хиско Муньос
Прошедший матч команды Уотфорд был сыгран против Челси - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Астон Вилла - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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