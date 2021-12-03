Уотфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Уотфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.

Emmanuel Dennis получил больше всего желтых карточек (6) в Уотфорд. Aymeric Laporte получил 5 в Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Манчестер Сити - 5.

Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Уотфорд без побед над Манчестер Сити в последних 13 играх.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.

Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 5 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (6 передач)

Команда Уотфорд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Уотфорд забивает 1.5 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Уотфорд и Манчестер Сити 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Уотфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Манчестер Сити - 2.

Emmanuel Dennis лучший бомбардир Уотфорд с 6 голами. Bernardo Silva забил 5 раз за Манчестер Сити

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.

Год назад, Манчестер Сити была на 6 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 2 месте с 29 очками.

Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Уотфорд забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 4.6 гола против команды Уотфорд (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иМанчестер Сити, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Уотфорд пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Манчестер Сити выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Уотфорд забил 39% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 0 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 22-4 в пользу команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 17 встреч, команда Уотфорд выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 56-8 в пользу команды Манчестер Сити

Уотфорд не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Уотфорд забил 37% голов между минутами 76-90?