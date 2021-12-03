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Уотфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 декабря 2021, 19:30 - Викарадж Роуд
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Уотфорд
Уотфорд
0 - 1
Обновить
5'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 9.50 Х: 3.50 П2: 1.36
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 8.50 Х: 3.50 П2: 1.50
Интересные факты
  • Уотфорд выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Emmanuel Dennis получил больше всего желтых карточек (6) в Уотфорд. Aymeric Laporte получил 5 в Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Манчестер Сити - 5.
  • Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Уотфорд без побед над Манчестер Сити в последних 13 играх.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 5 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (6 передач)
  • Команда Уотфорд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Уотфорд забивает 1.5 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Уотфорд и Манчестер Сити 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Уотфорд выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Манчестер Сити - 2.
  • Emmanuel Dennis лучший бомбардир Уотфорд с 6 голами. Bernardo Silva забил 5 раз за Манчестер Сити
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.
  • Год назад, Манчестер Сити была на 6 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 2 месте с 29 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Уотфорд забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 4.6 гола против команды Уотфорд (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Уотфорд иМанчестер Сити, когда Уотфорд играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Уотфорд забил 39% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 0 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 22-4 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 17 встреч, команда Уотфорд выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 56-8 в пользу команды Манчестер Сити
  • Уотфорд не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Уотфорд забил 37% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Уотфорд
0
Побед
11
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 20:00 Уотфорд 0 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2019 - 17:15 Манчестер Сити 8 - 0 Завершен Уотфорд
Кубок Англии 2018
18.05.2019 - 19:00 Манчестер Сити 6 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2018
09.03.2019 - 19:15 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Уотфорд
Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Уотфорд 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Саутгемптон П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 9.50 Х: 3.50 П2: 1.36
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 10.80 Х: 3.73 П2: 1.46
П1: 8.50 Х: 3.50 П2: 1.50
Составы команд
26
Даниэль Бахманн
3
Дэнни Роуз
15
Крейг Кэткарт
5
Тро­ост-Эконг, Уильям
21
Кико Фемения
6
Имран Луза
10
João Pedro Costa Gamboa
19
Мусса Сиссоко
8
Том Клеверли
25
Эммануэль Деннис
7
Джошуа Кинг
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
8
Илкай Гюндоган
16
Родри
20
Силва, Бернардо
7
Рахим Стерлинг
47
Филип Фоден
10
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 7
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 10
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 8
    Том Клеверли
    Полузащитник
  • 25
    Эммануэль Деннис
    Нападающий
  • 6
    Имран Луза
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 15
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 5
    Тро­ост-Эконг, Уильям
    Защитник
  • 21
    Кико Фемения
    Полузащитник
  • 26
    Даниэль Бахманн
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 2
    Ngakia, Jeremy
    Защитник
  • 16
    Дэн Гослинг
    Полузащитник
  • 17
    Флетчер, Эшли Майкл
    Нападающий
  • 18
    Озан Туфан
    Защитник
  • 27
    Кабаселе, Кристиан
    Защитник
  • 29
    Эрнандес, Хуан Камило
    Нападающий
  • 33
    Юрай Куцка
    Полузащитник
  • 35
    Роберт Эллиотт
    Вратарь
  • 42
    Morris, James William
    Защитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
Тренеры
  • Клаудио Раньери
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
Удары в створ
1
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
4'
Гоооол!!!
Гол! Это Стерлинг! Фоден результативно подал на Рахима с левого фланга!
3'
Подача с корнера могла завершаться голом "горожан". Защитник "Уотфорда" головой выбил мяч с ленточки!
1'
"Сити" владеет мячом, выискивая пространство.
Свисток
Поехали! Стартовый свисток дан!
Инфо
"Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу - Гюндоган, Родри, Б. Силва - Стерлинг, Фоден, Грилиш
Инфо
"Уотфорд": Бахманн - Фемения, Трост-Эконг, Каткарт, Роуз - Луза - Бонавентуре, Клеверли, Сиссоко, Педро - Кинг
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Анонс матча Уотфорд - "Манчестер Сити" 04.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Викарадж Роуд.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Уотфорд (Уотфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение Уотфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.07.2020 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Клаудио Раньери и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уотфорд - "Манчестер Сити" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Уотфорд - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Хиско Муньос

Прошедший матч команды Уотфорд был сыгран против Челси - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Астон Вилла - 01.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Уотфорд - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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