Кристиан Шевченко: Быть вызванным в сборную Украины – это честь. Слава Украине!
Сын Андрея Шевченко отреагировал на свой вызов в ряды сборной
Фото: із соцмереж
Нападающий "Уотфорда" U-18 Кристиан Шевченко прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины U-19.
"Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду возможности встретиться со своими партнерами и тренерами.
Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине", – заявил Кристиан Шевченко.
Ранее сообщалось, что 17-летний Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, получил украинское гражданство. Это его первый вызов в команду.
Напомним, Украина U-19 проведет матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19. Украинцы попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.
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