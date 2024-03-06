Кристиан Шевченко: Быть вызванным в сборную Украины – это честь. Слава Украине!

Нападающий "Уотфорда" U-18 Кристиан Шевченко прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины U-19.

"Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду возможности встретиться со своими партнерами и тренерами.

Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине", – заявил Кристиан Шевченко.