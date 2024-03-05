Сын Шевченко займет в сборной Украины U-19 место одного из главных талантов Динамо

Сын Андрея Шевченко, 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан Шевченко, получит место в заявке юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда на Евро U-19 вместо динамовца Кирилла Пашко.

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Как сообщает Sport.ua, изначально Пашко включили в предварительную заявку сборной, но потом заменили на Шевченко-младшего.

Именно на позиции флангового полузащитника Дмитрий Михайленко рассчитывает на нападающего "Уотфорда".

Отметим, что всего в заявке сборной Украины U-19 на элит-раунд должно быть 20 игроков.

17-летнего Кирилла Пашко считают одним из главных талантов Академии "Динамо". Президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью называл его "новым Цыганковым".