Сын Шевченко займет в сборной Украины U-19 место одного из главных талантов Динамо
Кристиан Шевченко был вызван вместо Кирилла Пашко
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Сын Андрея Шевченко, 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан Шевченко, получит место в заявке юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда на Евро U-19 вместо динамовца Кирилла Пашко.
Как сообщает Sport.ua, изначально Пашко включили в предварительную заявку сборной, но потом заменили на Шевченко-младшего.
Именно на позиции флангового полузащитника Дмитрий Михайленко рассчитывает на нападающего "Уотфорда".
Отметим, что всего в заявке сборной Украины U-19 на элит-раунд должно быть 20 игроков.
17-летнего Кирилла Пашко считают одним из главных талантов Академии "Динамо". Президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью называл его "новым Цыганковым".
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