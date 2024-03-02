Шевченко: Сын мечтает играть только за сборную Украины
Удастся ли парню туда попасть?
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Президент УАФ Андрей Шевченко подтвердил, что его сын Кристиан вскоре получит украинский паспорт. Более того, скаут сборной Украины рассматривает игрока как кандидата в команду.
Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына, как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства.
Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню.
Могу сказать, что у него есть хорошие задатки. Он трудолюбивый. Если решил принять украинское гражданство и бороться за место в сборной Украины - для меня это хороший сигнал. Значит у него есть характер, есть цель - и он прилагает необходимые усилия, чтобы ее достичь. Сейчас Кристиан испытывает огромное давление из-за своей фамилии. Но только от него будет зависеть, как он будет работать и развиваться.
Недавно Кристиан Шевченко попал в расширенный список сборной Украины U19, которая борется за путевку на юношеский чемпионат Европы 2024-го года.
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