Сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины U-19
В заявку также был включен Даниил Кревсун
Фото: watfordfcacademy
Новый тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19.
Напомним, по итогам жеребьевки украинцы попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).
Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все - "Динамо" Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - "Шахтер" Донецк), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Германия).
Полузащитники: Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия).
Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).
Напомним, 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан - сын президент УАФ Андрея Шевченко.
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