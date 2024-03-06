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Сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины U-19

Юношеские сборные Украины

В заявку также был включен Даниил Кревсун

Сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины U-19

Фото: watfordfcacademy

Новина українською

Новый тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19.

Напомним, по итогам жеребьевки украинцы попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все - "Динамо" Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - "Шахтер" Донецк), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Напомним, 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан - сын президент УАФ Андрея Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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mr.Smith
06.03.2024 в 11:07
Непоганий футболіст насправді.Будем подивитися.
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Комментарии 2
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mr.Smith
06.03.2024 в 11:07
Непоганий футболіст насправді.Будем подивитися.
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0
0
efim423 (odessa)
06.03.2024 в 10:59
папа всё порешал , кумовство , нет нет , не слышали
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