Сын Шевченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины U-19

Новый тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19.

Напомним, по итогам жеребьевки украинцы попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20-26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все - "Динамо" Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба - "Шахтер" Донецк), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Напомним, 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан - сын президент УАФ Андрея Шевченко.