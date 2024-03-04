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Михайленко отреагировал на возможный вызов Кристиана Шевченко в сборную U-19

Юношеские сборные Украины

Сын Андрея Шевченко получил украинское гражданство

Михайленко отреагировал на возможный вызов Кристиана Шевченко в сборную U-19

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко ответил, планирует ли вызвать в команду Кристиана Шевченко из "Уотфорда", получившего украинское гражданство.

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– Появилась информация, что Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Известно ли вам об этом и планируете ли вы его вызвать на ближайшие матчи вашей команды?

– Да, известно. Да, планируем. Я на контакте с тренерами, с аналитиками "Уотфорда". Смотрел последние три игры его. У него очень достойный уровень, поэтому планируем его вызвать, – сказал Михайленко в комментарии изданию Tribuna.

Отметим, что 17-летний Кристиан - сына президент УАФ Андрея Шевченко.

Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал контракт на два года. Играет на уровне U-17 и U-18, а также уже успел дебютировать за U-21. Действует на позиции центрального нападающего.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко Уотфорд Кристиан Шевченко
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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