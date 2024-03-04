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Ждем в сборной U-19? Сын Шевченко получил украинский паспорт

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Игрок может получить вызов в сборную Украины U-19

Ждем в сборной U-19? Сын Шевченко получил украинский паспорт

Фото: WatfordFCAcad

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17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан Шевченко получил украинское гражданство, сообщает Sport.ua.

Процедура длилась менее двух месяцев. Теперь сын Андрея Шевченко может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

По информации источника, наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего. Тренер видит его на позиции вингера.

20-26 марта должен пройти элит-раунд для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

Также украинский паспорт получил полузащитник "Бенфики" Андре Вакулюк. Но его не вызвали в сборную Украины U-17 на элит-раунд за право поехать на Евро U-17.

Ранее Андрей Шевченко говорил, что его сын Кристиан мечтает играть за сборную Украины.

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Андрей Шевченко Уотфорд Кристиан Шевченко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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