Ювентус - Кальяри онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Кальяри (Кальяри):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Болонья - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри
Прошедший поединок команды Кальяри был сыгран против Удинезе - 18.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Удинезе.
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