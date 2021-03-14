Ювентус - Кальяри онлайн трансляция матча

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ювентус и Кальяри 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Кальяри без побед в последних 9 играх.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Кальяри выигрывает в 18%.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.

Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 5 голами. Joao Pedro забил 9 раз за Кальяри

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Кальяри - 2.8.

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иКальяри, когда Ювентус играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Кальяри выигрывает в 18% матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.

Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Кальяри не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Ювентус забивает 2 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Кальяри - 1.6.

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Кальяри в последних 12 встречах.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Выездная статистика Кальяри в сезоне 0-3-5

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.

Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 4, команда Кальяри выиграла 1, 0 ничьи.

Ювентус забивает 2.2 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Кальяри (2-0 дома и 3-1 на выезде)

Последняя гостевая победа Кальяри над Ювентус была в 2009

Вы знали, что Ювентус забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

За последние 22 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Кальяри. Разница голов 51-17 в пользу команды Ювентус.

Кальяри не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 43 встреч, команда Ювентус выиграла 28 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-34 в пользу команды Ювентус

Ювентус не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Ювентус забил 28% голов между минутами 76-90?