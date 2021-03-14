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Ювентус - Кальяри онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 декабря 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Dionisi, Federico
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Кальяри
Кальяри
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
27%
Кальяри
36%
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.55 Х: 3.20 П2: 8.90
Интересные факты
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Кальяри 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Кальяри без побед в последних 9 играх.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Кальяри выигрывает в 18%.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 5 голами. Joao Pedro забил 9 раз за Кальяри
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Кальяри - 2.8.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иКальяри, когда Ювентус играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Кальяри выигрывает в 18% матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.
  • Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Кальяри не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Ювентус забивает 2 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Кальяри - 1.6.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Кальяри в последних 12 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Выездная статистика Кальяри в сезоне 0-3-5
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.
  • Ювентус не проигрывает в последних 5 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 4, команда Кальяри выиграла 1, 0 ничьи.
  • Ювентус забивает 2.2 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Кальяри (2-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Последняя гостевая победа Кальяри над Ювентус была в 2009
  • Вы знали, что Ювентус забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • За последние 22 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Кальяри. Разница голов 51-17 в пользу команды Ювентус.
  • Кальяри не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 43 встреч, команда Ювентус выиграла 28 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-34 в пользу команды Ювентус
  • Ювентус не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Ювентус забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Кальяри забил 29% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Ювентус
14
Побед
19
Игр
1
Побед
Кальяри
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 19:00 Кальяри 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 23:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Кальяри
Чемпионат Италии 2019/2020
29.07.2020 - 22:30 Кальяри 2 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 19:00 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 4 Завершен Удинезе П
Кубок Италии 2021/2022
15.12.2021 - 19:00 Кальяри 3 - 1 Завершен Читтаделла В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Эллас Верона 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
27%
Кальяри
36%
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.30 П2: 10.50
П1: 1.55 Х: 3.20 П2: 8.90
Трансляция
Запасные: Радунович, Арести, Альтаре, Фараго, Оберт, Олива, Цетер, Бальде Кейта, Паволетти.
Кальяри: Краньо — Дзаппа, Чеппителли, Карбони, Ликояннис — Белланова, Дейола, Грасси, Дальберт — Перейро, Жоао Педро.
Запасные: Перин, Пинсольо, Де Шильо, Пеллегрини, Ругани, Де Винтер, Маккенни, Локателли, Кулусевски, Кайо Жорже, Суле.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Артур, Рабио — Бернардески, Мората, Кин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Федерико Диониси (Л'Акуила, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и сардинский Кальяри.
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Анонс матча "Ювентус" - Кальяри 21.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Кальяри (Кальяри):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Кальяри можно посмотреть 21.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Кальяри, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Болонья - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри

Прошедший поединок команды Кальяри был сыгран против Удинезе - 18.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Удинезе.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Кальяри онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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