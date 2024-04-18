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Кальяри - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.04.2024
Хочется ли вообще играть "Юве"?
ANSA
Единственная победа "Кальяри" над "Ювентусом" за последние 14 лет состоялась в предпоследнем туре сезона 2019/20. Тогда "Юве" уже обеспечил Скудетто и позволил себе проиграть со счетом 0:2 сопернику, уверенно обеспечившему себе место в Серии А еще до этого матча. Однако сейчас атмосфера совсем иная. Прежде всего - в стане фаворита.
Серия А. 33-й тур
19 апреля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Ювентус"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Состояние команд
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На Сардинии атмосфера как раз весьма положительная. "Кальяри" в очень хорошей форме, которую набрал как раз после заявления Клаудио Раньери об уходе в отставку. Уход этот не приняли, и с тех пор сарды проиграли лишь один матч из восьми. Набрав в них 13 очков и выглядя не аутсайдером, а крепким середняком.
В последних двух матчах они победили "Аталанту" и не проиграли в гостях "Интеру", причем играли в смелый футбол. В первом из матчей устроили камбек, во втором - дважды отыгрались. Забивая решающие голы в обоих после 80-ой минуты. Раньери заявил, что очко в Милане по цене золота и вообще в таких двух матчах ожидалось ноль очков.
Впрочем, из восьми тех последних матчей половина были ничьими. И зона вылета все еще близка - лишь в четырех очках. Потому впадать в эйфорию очень рано и нужно бороться до конца и против любого соперника.
"Ювентус", такое впечатление, уже и не борется. Игроки сами признаются, что после поражения от "Интера" в феврале потеряли мотивацию. Результат - лишь две победы и лишь 11 очков в последних 11-ти турах. Критика вокруг бушует, особенно в адрес Массимилиано Аллегри, его дни в клубе, скорее всего, сочтены. Уныние и депрессия царят вокруг.
При этом сам Аллегри раздраженно огрызается. Постоянно заявляя, что команда и не боролась за Скудетто, а готова лишь к Топ-4 и прочно находится там. А значит - выполняет цель на сезон. Говорит о молодежи, о бюджете. Его поддерживает владелец клуба Джон Элканн, говоря о "Нулевом годе" развития. Но болельщики не хотят такое слышать.
В предыдущем туре "Юве" не выиграл матч, который всегда выигрывает - Туринское дерби. В первом тайме играя лучше, чем в последнее время, создав два отличных шанса забить. Но во втором вновь откатившись в оборону и уныло отбиваясь. В целом смотреть его матчи в последнее время мучительно.
Сумеет ли "Ювентус" найти мотивацию, проснуться именно на Сардинии? Захочет ли играть активнее, чем обычно? "Кальяри" дома точно будет играть активно. "Унипол Домус" - его крепость, и бешеная поддержка болельщиков придает ему силы.
Раньери отмечает стандартные положения соперника, по которым, как считает, он один из лучших в Европе. Также его игру в обороне. Говорит, что "Ювентус" всегда знает, что делает. А Аллегри отмечает игру "Кальяри" дома и в концовках матчей.
Последние матчи команд
Кадры
Форвард Милик вернулся в заявку "Ювентуса" после нескольких недель отсутствия, но в то же время выбыл другой - Кен. Опорник Миретти не успел оправиться от травмы. Впрочем, все они запасные. Вратарь Щенсны был под большим вопросом. В заявку он попал, но сыграет, скорее всего, Перин. Надежный второй голкипер.
Главные форварды команды - Влахович и Кьеза - отыграли в дерби плохо и были заменены. Причем последний отреагировал резко, и сообщают, что отношения между ним и Аллегри сейчас очень плохи. Возможно, потому в Кальяри с первых минут выйдет Йилдиз. Хотя Аллегри критиковал его за удар вместо паса в одном из моментов.
В остальном состав предсказать нетрудно. Кроме позиции левого латераля. Костич или Илинг-Джуниор?
Раньери сообщил, что форварды Паволетти, Петанья и Манкозу все еще не готовы. Готовы форвард Ористаньо, опорник Гаэтано и защитник Доссена. Вернутся ли они в стартовый состав? Также Дзаппа кандидат на правый фланг обороны.
Форвард Виола забил в концовке и "Аталанте", и "Интеру", выйдя на замену. Скорее всего, Раньери продолжит в таком формате. Тем более, что второму забил и Шомуродов, а Лувумбо отыграл на "Меацца" очень активно и постоянно угрожал воротам.
Интересный вопрос о Якубе Янкто. Он был заменен в Милане на 29-ой минуте, и Раньери объяснил, что не был доволен его игрой в обороне и состоянием центра поля вообще, чувствуя, что эта зона обваливается. Но теперь вернулись после дисквалификации Дейола и Нандес. А заменял Янкто в Милане Прати.
"Кальяри": Скуффет, Ди Пардо, Мина, Хацидиакос, Ауджелло, Нандес, Дейола, Сулемана, Макумбу, Шомуродов, Лувумбо
"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Йилдиз
Цифры и факты
- "Ювентус" выиграл пять последних очных матчей во всех турнирах, перед этим проиграл один и перед этим выиграл семь. В 25-ти последних очных "Юве" победил 21 раз, трижды сыграл вничью и однажды проиграл. Последние две победы добыты со счетом 2:1, причем в последнем гостевом матче туринцам пришлось совершать камбек
- "Кальяри" проиграл лишь один из последних восьми матчей лиги - три победы и четыре ничьи. Таким образом, набрав 13 очков за это время. "Ювентус" в последних 11-ти турах набрал 11 очков - две победы, пять ничьих и четыре поражения. В последних восьми турах он набрал десять - две победы, четыре ничьи, два поражения
- "Кальяри" не проигрывал в четырех последних домашних матчах в лиге - две победы и две ничьи. В последних 12-ти таких он проигрывал лишь дважды - шесть побед и четыре ничьи. "Ювентус" не побеждал в пяти последних гостевых - две ничьи и три поражения
- "Кальяри" забивал в 12-ти из 14-ти последних матчей лиги на всех полях и в 13-ти из 14-ти последних домашних. "Ювентус" забивал лишь в одном из последних четырех матчей лиги на всех полях. Общая разница мячей в четырех последних матчах "Юве" в Серии А на всех полях - 1:1, "Кальяри" - 5:5
- 13 голов и 11 ассистов для "Кальяри" в нынешнем сезоне в лиге добыли игроки, вышедшие на замену. В целом на счету команды 34 гола
- 22 гола из 34-ех сарды провели после 60-ой минуты. Лишь три команды в лиге забили больше в это время. При этом по голам в первые полчаса игры они худшие в лиге - пять. На счету "Ювентуса" 19 голов в последние полчаса игры и 15 - в первые
Прогноз: Кальяри - Ювентус 1:1
Традиционно для "Ювентуса" речь об одном из легчайших соперников, но традиции туринского гранда уже забыты и не видны под слоем депрессии. Прорвет ли его вдруг в Кальяри? Возможно. Но ведь хозяевам очки нужны гораздо больше, и их уровень уверенности в себе на пике.
Ничья и гол "Кальяри" после 60-ой и даже после 75-ой минуты - логичные варианты развития событий.
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