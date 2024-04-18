Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Ювентуса вернулся после операции
Войцех Щенсный возвращается к игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный вернулся в команду после успешной операции на носу.
Ожидается, что польский футболист сможет сыграть против "Кальяри" 19 апреля. Если Щенсный будет участвовать в игре, то ожидается, что он будет носить на поле специальную защитную маску.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В нынешнем сезоне Войцех провел 30 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 23 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Все удачные действия Лунина в матче против Манчестер Сити. ВИДЕО
- Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины на Евро-2024
- Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн