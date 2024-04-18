Голкипер Ювентуса вернулся после операции

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный вернулся в команду после успешной операции на носу.

Ожидается, что польский футболист сможет сыграть против "Кальяри" 19 апреля. Если Щенсный будет участвовать в игре, то ожидается, что он будет носить на поле специальную защитную маску.

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В нынешнем сезоне Войцех провел 30 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 23 гола.