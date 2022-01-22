Арсенал - Бернли онлайн трансляция матча

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 16:00
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший поединок команды "Бернли" был сыгран против Хаддерсфилд Таун - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Хаддерсфилд Таун.
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