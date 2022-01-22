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Арсенал - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 января 2022, 16:00 - Эмирейтс
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
69'
Бернли
Бернли
Ход матча
25' Вэствуд, Эшли 30' Джош Браунхилл
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
29%
Бернли
35%
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.61 Х: 3.20 П2: 7.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иБернли, когда Арсенал играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Арсенал забивает 1.61 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал без побед в последних 4 играх.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 39% матчей, Бернли выигрывает в 21% матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 8 голами. Maxwel Cornet забил 6 раз за Бернли
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Бернли проиграл 3 матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Бернли выиграла 1, 2 ничьи.
  • Арсенал забивает 0.8 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 0.6 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • У команды Арсенал серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Бернли проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Бернли 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Бернли - 1.4.
  • Бернли без побед в последних 8 играх.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Бернли выигрывает в 21%.
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Выездная статистика Бернли в сезоне 0-4-6
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Бернли - 1.
  • Бернли не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Арсенал не забивает в последних 3 матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 9 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 8 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 23-6 в пользу команды Арсенал.
  • Бернли не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 19 встреч, команда Арсенал выиграла 14 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-11 в пользу команды Арсенал
  • Игры прошлого года: 0-1 (Арсенал дома) и 1-1 (Бернли дома).
  • Арсенал не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, Бернли проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Бернли забил 25% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
10
Побед
13
Игр
1
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Бернли 0 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернли 1 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Бернли 0 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Бернли
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 14:30 Бернли 1 - 2 Завершен Хаддерсфилд Таун П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Бернли 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Бернли П
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Новости команд
Главные события
30'
Джош Браунхилл
25'
Вэствуд, Эшли
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
29%
Бернли
35%
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.64 Х: 3.05 П2: 9.12
П1: 1.61 Х: 3.20 П2: 7.20
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
16
Роб Холдинг
4
Бен Уайт
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
35
Мартинелли, Габриэль
18
Смит-Роу, Эмил
10
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
1
Попе, Ник
14
Коннор Робертс
5
Тарковски, Джэймс
6
Бенжамин Ангуа
23
Эрик Питерс
17
Аарон Леннон
18
Вэствуд, Эшли
8
Джош Браунхилл
21
Дуайт МакНил
27
Матей Выдра
19
Джей Родригес
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 19
    Джей Родригес
    Нападающий
  • 17
    Аарон Леннон
    Полузащитник
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
    25
  • 8
    Джош Браунхилл
    Полузащитник
    30
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
Запасные игроки
  • 37
    Alebiosu, Ryan
    Защитник
  • 58
    Biereth, Mika
    Нападающий
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 82
    Hutchinson, Omari
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 65
    Oulad M'Hand, Salah Eddine
    Полузащитник
  • 87
    Patino, Charlie
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 16
    Стефенс, Дэйл
    Полузащитник
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 28
    Кевин Лонг
    Защитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 37
    Thomas, Bobby
    Защитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Шон Дайч
Статистика матча
8
Угловые
3
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
4
Удары мимо
2
7
Штрафные
7
Офсайды
2
7
Фолы
5
71%
Владение мячом
29%
ЖК
2
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
66'
Ляказетт на правом фланге штрафной сыграл с Сакой в стенку, после чего выкатил на Смит Роу в оттяжку, но партнер ударом пробил в защитника.
64'
Опасный момент
Угловой с правого фланга был запущен низом на Смита Роу в центр штрафной, который в касание пробивал под дальнюю штангу, но Поуп чудом парировал!
62'
Прострел с левого фланга от Смита Роу был переведен на угловой.
61'
Опасный момент
Мяч завалился на сетку над правой девяткой, после подкрученного удара со штрафного от Эдегора!
59'
Макнейл сфолил против Саки на входе в левый фланг своей штрафной.
58'
Арсенал старается поднять интенсивность на чужой половине.
56'
Сака подавал с правого фланга на дальнюю, где Мартинелли выскакивал замыкать, но Робертс подставился. Угловой.
53'
Опасный момент
Рамсдейл сегодня пожарит на угловых! Очередная подача ко вратарской не была перехвачена, а Мартинелли вынес с дальней!
51'
Офсайд
Мартинелли в офсайде оказался при передаче на левый фланг штрафной.
49'
Питерс пострадал в жестком стыке с Сака у своей штрафной.
47'
Арсенал начинает и второй тайм в контроле мяча.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Арсенал выглядел командой, которая не понимает, что хочет получить от этой игры. Есть опасные выпады, есть возможности забить, но завершение хромает, а в остальное время команда с трудом вяжет передачи на своей половине. Бернли начинал с перспективного прессинга, но достаточно быстро решил отойти за центральную линию. Могли забить и гости — игра открыта.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Смит Роу в контратаке сыграл на правый фланг штрафной на Сака, после чего Букайо крутил в дальнюю, но не попал в створ!
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
44'
Инфо
75% контроля мяч за Арсеналом.
42'
Удержание мяч от Арсенала под прессингом. Команде Артеты не хватает динамики.
40'
Рамсдейла запрессинговали в штрафной, поэтому пришлось пожарить выносом.
38'
Ляказетт убрал под себя мяч, после передачи с правого фланга, после чего скатил на Тирни, но партнер пробил над воротами.
36'
Прорвался на левый фланг штрафной Макнейл, но в конечном итоге все равно упустил мяч за лицевую.
33'
Сака уходил в отрыв на правом фланге, но решил простреливать, попав в ноги сопернику. Угловой.
31'
Вествуд сейчас отмахнулся прямиком в лицо Смит Роу у центрального круга, но арбитр не стал показывать заслуженную желтую.
31'
Подача с левого фланга от Тирни в оттяжку была перехвачена защитниками.
30'
Желтая карточка
Смит Роу на касании ушел от Родригеса на правом фланге обороны, после чего его тут же сбил Браунхилл.
28'
Эдегор исполнил слабенький удар с дальнего штрафного прямиком в руки Поупу.
27'
Уайт был сбит в позиционной атаке недалеко от входа на правый фланг штрафной усилиями Браунхилла.
25'
Желтая карточка
Вестувуд пошел до конца в отбор на правом фланге обороны, но получилось сыграть только накладкой против Тирни.
24'
Тирни с левого фланга штрафной подавал в центр штрафной, но защитники успели вернуться.
22'
Офсайд
Офсайд у Леннона при передаче на правый фланг штрафной из глубины от Тарковски.
20'
Опасный момент
Ляказетт расстреливал ворота, после отраженного голкипером удара Эдегора из центра штрафной, но Ми подставился под мяч!
19'
Уголовой
Рамсдейл умудрился вынести мяч кулаками в голову защитнику, после подачи углового с правого фланга ко вратарской, но затем Холдинг подчистил выносом отскок на пустые ворота!
17'
Опасный момент
Ляказетт сыграл в стенку с Локонгой у центрального круга, после чего утащил мяч на правый фланг штрафной, но выстрелил в итоге мимо ближней штанги.
16'
Сака открыли передачей в ходе стенки на правом фланге штрафной, но пас под удар в оттяжку был перехвачен.
15'
Тарковски вынес из штрафной прострел с левого фланга от Мартинелли.
14'
Инфо
76% владения за Арсеналом, но этому Бернли мяч и не нужен, по всей видимости.
12'
Выдру заживали при попытке пройти через центральную зону в контратаке мимо двух соперников.
10'
Арсенал старается наладить игру в пас на своей половине.
8'
Опасный момент
Ми в центре штрафной замыкал отскок от подачи углового с левого фланга, но отправил мяч мимо дальней девятки.
7'
Опасный момент
Пришлось доставать из-под перекладины мяч Рамсдейлу, после подачи Родригеса с левого фланга, которая неожиданно пошла в ворота!
6'
Инфо
Бернли явно не выглядит растерянным.
4'
Мартинелли заходил в левый фланг штрафной, но пара соперников заставила его развернуться, а Леннон выбил мяч на угловой.
2'
Бернли дает по-классике 4-4-2 в обороне, но соперники спокойно обходят этот блок.
1'
Арсенал первые минуты проводит под прессингом на своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Арсенал на данный момент занимает 7 место в турнирной таблице (35 очков), Бернли — последний (11 баллов), но имеет всего 17 сыгранных матчей, в то время как "канониры" провели на три больше.
Запасные: Хеннесси, Лоутон, Коллинс, Бардсли, Лонг, Томас, Корк, Гудмундссон, Стивенс.
Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Макнейл — Выдра, Родригес.
Запасные: Лено, Тавареш, Чамберс, Алебиусу, Салах-Эддин, Хатчинсон, Патино, Нкетиа, Биерит.
Арсенал: Рамсдейл — Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни — Локонга — Сака, Эдегор, Смит Роу, Мартинелли — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дэвид Кут (Ноттингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и Бернли.
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Анонс матча Арсенал - "Бернли" 23.01.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Арсенал (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Бернли" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Бернли" можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команды "Бернли" был сыгран против Хаддерсфилд Таун - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Хаддерсфилд Таун.

Следите за результатами матча Арсенал - "Бернли" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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