АПЛ. Брентфорд Ярмолюка побеждает впервые за 10 матчей, Де Дзерби теряет очки

Завершились все матчи в рамках АПЛ, начавшиеся в 17:00 по киевскому времени. О встрече между "Манчестер Сити" и "Лутоном" вы можете почитать отдельно, а здесь мы разберем еще три встречи, в одной из которых играла команда нашего соотечественника Егора Ярмолюка. Давайте разбираться, что же там в итоге произошло.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Брентфорд" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Арбластер (63, автогол), Оньека (90+3)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Занка, Коллинз, Регилон — Дамсгор (Ярмолюк, 79), Янельт, Йенсен (Оньека, 90) — Мбемо (Шаде, 90), Мопе (Льюис-Поттер, 79), Висса (Пиннок, 90)

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Холгейт (Бен Слиман, 90+1), Ахмедходжич, Трасти — Богл (Арчер, 76), Хамер, Арбластер, Озборн, Ляруси (Макати, 57) — Бреретон Диас, Макберни

Предупреждения: Мопе (7), Янельт (41), Рорслев (89) — Бреретон Диас (45)

К сожалению, Томас Франк не нашел место в стартовом составе для Егора Ярмолюка и вместо украинца на поле с первых минут вышел Дамсгор. Само противостояние "пчел" и худшей команды АПЛ этого сезона не оставляло много пространства для размышлений. Есть очевидный фаворит и очевидный аутсайдер.

Вот только в последние недели ребята Криса Уайлдера начали просыпаться после зимней спячки и их игра значительно улучшилась, чего нельзя сказать о результатах "клинков". Тем не менее, именно "Брентфорд" был фаворитом и сомневаться в этом не приходилось. Возможно, ослабило команду и то, что в старте не было Айвена Тоуни, который только залечил свое небольшое повреждение, но в целом они выглядели чрезвычайно аморфно.

Небольшие скорости и лишь один опасный момент за первый тайм - удар от Мопе после ошибки в обороне пролетел рядом со стойкой. Конечно, ничего особенного в исполнении гостей мы также не увидели, но к ним и требования меньше, учитывая положение каждого из коллективов в турнирной таблице. Второй тайм был немного интереснее в плане активности и остроты у ворот Грбича. Занка Йоргенсен даже забил мяч после стандарта, правда то взятие ворот было моментально отменено из-за офсайда.

Интересно, что главным героем встречи стал именно датский полузащитник Миккель Дамсгор, который заменил в старте Ярмолюка. Сначала он пробежал по правому флангу и выполнил прострел, после которого мяч в собственные ворота срезал Арбластер, а затем выполнил идеальный удар после передачи от Брайана Мбемо, это должно было быть 2:0 и это должен был быть первый гол Дамсгора за "Брентфорд", но его отменили из-за фола в атаке, поэтому на табло осталось лишь минимальное преимущество хозяев поля.

На 79-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, впрочем Томас Франк выделил ему откровенно мало времени, чтобы проявить себя. В конце встречи Франк Оньека и Кевин Шаде разыграли просто волшебную комбинацию, обрезав всю оборону соперников и опорный полузащитник "Брентфорда" забил свой первый гол в футболке "пчел". Если гол Дамсгора отменили, то кто-то сегодня должен был забить первый гол за клуб, это сделал Оньека.

Это первая победа "Брентфорда" за последние 10 матчей и наконец они могут задышать немного свободнее. Борьба за выживание у них лишь призрачная, а такие победы сильно отдаляют от подобного ужаса.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Бернли" — "Брайтон" 1:1

Голы: Браунхилл (74) — Мурич (79, автогол)

"Бернли": Мурич — Ассиньон, Экдаль (Браунхилл, 68), Эстев, Витиньо (Тейлор, 46) — Фостер, Каллен, Берге, Ларсен (Трезор, 86) — Одобер, Фофана (Родригез, 63)

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян (Игор, 13) — Гросс, Балеба — Адингра, Модер, Педро (О'Магони, 90) — Уэлбек

Предупреждения: Каллен (28) — Велтман (90+1)

Венсан Компани сегодня не смог сопровождать свою команду во время матча на бровке после из-за дисквалификации за неспортивное поведение в матче против "Челси". Возможно, это имеет свое негативное влияние на его подопечных, впрочем они довольно неплохо показали себя в матче против "Брайтона".

Игра от обороны и блокирование любых свободных зон - это было прекрасно в исполнении "бордовых". Куда большего мы ожидали от Де Дзерби и его команду, но уже в начале игры у них травмировался Первис Эступиньян, затем один нереализованный момент и все, рецепт того, как потерять игровой тонус и потеряться на поле готов.

На удивление, "бордовые" едва не выиграли этот матч, когда Джош Браунгилл, который вышел на замену во втором тайме, открыл счет во встрече, впрочем "чайки" после пропущенного гола наконец ожили и сразу ответили собственным голом. Такой своеобразный быстрый обмен голами состоялся, вот только продолжения он не получил. Не смогли ребята Де Дзерби дожать соперника. Поэтому ничья, которая не устроила никого и которая особо никак не повлияла на положение коллективов в турнирной таблице.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Гиббз-Уайт (45+1), Данилу (58) — Кунья (40, 63)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Омобамиделе, Мурильо, Айна (Тавареш, 90) — Йейтс (Домингес, 66), Данилу (Рибейро, 90) — Рейна (Ориги, 71), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Килман, Тоти — Семеду (Чирева, 88), Лемина, Гомеш (Хван, 59), Доэрти (Буэну, 63) — Сарабия (Фрейзер, 88), Дойл — Кунья (Траоре, 77)

Предупреждения: Гиббз-Уайт (78), Мурильо (90+6) — Лемина (30), Гомеш (53)

Это был особый матч для Нуну Эшпириту Санту и Моргана Гиббз-Уайта, оба сейчас представляют интересы "Ноттингем Форест", хотя не так давно оба были в "Вулверхэмптоне" и строили там интересную и перспективную команду.

Сегодня их бывший клуб посетил "Сити Граунд". Важно сразу отметить, что уровень мотивации у обоих коллективов сейчас на разных уровнях, ведь "волки" спокойно себе болтаются в середине турнирной таблицы, а "лесникам" необходимо набирать очки, чтобы точно уберечь себя от вылета из АПЛ.

Несмотря на то, что в конце тайма хозяева поля первыми пропустили гол от Матеуса Куньи, еще до перерыва Морган Гиббз-Уайт после углового забил своей бывшей команде и достаточно грубо позволил себе отпраздновать его перед глазами болельщиков "Вулверхэмптона".

Во втором тайме новый обмен голами с небольшим промежутком между ними. Только теперь первыми забили "лесники", это Данилу отправил круглого в сетку ворот Жозе Са. Впрочем Матуэс Кунья нашел чем на это ответить и сравнял счет на 63-й минуте, оформив дубль.

Как оказалось, это был последний гол в матче и команды поделили очки. Наверное, в итоге доволен сегодня не может быть никто, но и катастрофическим этот результат для "лесников" или "волков" не назовешь.