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Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 20 января 2022, 21:45 - Эмирейтс
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 1
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перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
19' Диого Жота
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
34%
Ничья
34%
Ливерпуль
31%
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.75 Х: 2.70 П2: 3.00
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 2.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок АФЛ".
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 0.8.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Результат первой игры Ливерпуль - Арсенал 0-0.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Арсенал забивает 1.67 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Арсенал.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Арсенал забивает 0.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 39% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.
  • У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Ливерпуль.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-34 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 67 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-92 в пользу команды Ливерпуль
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
25
Игр
9
Побед
Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021
01.10.2020 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершен Сандерленд В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Шрусбери Таун В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
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Новости команд
Главные события
19'
Диого Жота ГООЛ!
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
34%
Ничья
34%
Ливерпуль
31%
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.68 Х: 2.68 П2: 3.32
П1: 2.75 Х: 2.70 П2: 3.00
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
35
Мартинелли, Габриэль
10
Мартин Эдегор
18
Смит-Роу, Эмил
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
62
Келлехер, Каоимхин
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
17
Кертис Джонс
49
Gordon, Kaide
20
Роберто Фирмино
21
Диого Жота
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 7
    Букайо Сака
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
    19
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 49
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 87
    Patino, Charlie
    Полузащитник
  • 65
    Oulad M'Hand, Salah Eddine
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 58
    Biereth, Mika
    Нападающий
  • 37
    Alebiosu, Ryan
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Юрген Клопп
Статистика матча
3
Угловые
1
1
Удары мимо
6
Штрафные
9
2
Офсайды
2
7
Фолы
4
Удары в створ
1
1
ЖК
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перший тайм завершено.
45+2'
Ліверпуль заробив стандарт, під час якого Фабінью зміг пробити - влучив з меж штрафного майданчика в Локонгу.
45'
Инфо
Одну хвилину компенсував арбітр.
45'
Ремсдейл (Арсенал) забрав до рук подачу Хендерсона з правого флангу. Капітан Ліверпуля навісив дочно на голкіпера.
Инфо
Перша жовта карточка для Лаказетта у цьому сезоні і перша з 21 березня минулого року.
44'
Желтая карточка
Жовта для Лаказетта (Арсенал) за атаку суперника.
40'
Невеличка облога "канонірами" меж штрафного майданчика гостей завершилася навісом Едегора, котрий був винесений Александером-Арнольдом.
35'
Инфо
32% на 68% володіння м'ячем.
34'
Обидві команди прсенигують суперника на чужій половині поля. Цього разу під тиском помилився Вайт (Арсенал), вибивши в аут м'яч.
32'
Уголовой
Матіп виніс подачу Сака (Арсенал) від кута поля.
31'
Навіс Фабінью (Ліверпуль) до штрафного майданчика з центральної частини поля не знайшов адресата.
28'
Фабінью вибив м'яч з-під ніг Мартінеллі (Арсенал), котрий був у штрафному майданчику підкатом ззаду. Небезпечно, проте чисто.
28'
Гордон (Ліверпуль) отримав передачу перед штрафним майданчиком суперників, але віддав неточну переачу на хід Александеру- Арнольду - м'яч перехоплено.
27'
Джонс (Ліверпуль) тікав в контратаку, але впершись в стіну із трьох опонентів зупинився, збивши темп атаки. Тепер це позиційний наступ.
24'
Після пропушеного голу "каноніри" трохи пішли вперед, проте все без конструктиву. Зараз з м'ячем гості.
Инфо
13-й гол Жоти в сезоні, другий - у поточному розіграші Кубка ліги.
19'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Жота відкриває рахунок! Александер-Арнольд опинився в центрі поля, віддав на Жоту, котрий сам потягнув гру на себе. Спочатку він обійшов Томіясу, потім підібрався до штрафного майданчика і пробив з метрів 18-ти низом у протихід голкіперу. Ремсдейл не бачив момент удару - зіграв не надто впевнено.
15'
М'яч перейшов до команди Клоппа. На перших хвилинах більш активно працював з круглим снарядом Арсенал.
13'
Офсайд
Забивають гості після подачі від кута поля, але суддя відразу ж зафіксував офсайд. Робертсон навісив, Фабінью скинув на дальню ліву стійку, а Матіп перевів м'яч у порожні ворота. Але ось саме Жоель трохи заліх за лінію останнього захисника.
13'
Жота (Ліверпуль) шукав момент для подачі з лівого флангу, але Вайт зміг заблокувати цей простріл.
10'
Габріел (Арсенал) закинув лівим флангом на забігання Тірні, але шотландець невдало прострілив з лівого флангу: слабко і точно на суперника.
8'
"Каноніри" втекли в швидку контратаку, але під час навісу Мартінеллі у штрафний майданчик Сака сфолив на Келлехеру.
5'
Опасный момент
Лаказетт (Арсенал) з метрів 17-ти пробив зі стандарту над стінкою, але цей м'який удар Келлехер встиг перевести у поперечину.
3'
Двічі поспіль Мартінеллі (Арсенал) на лівому фланзі заробив кутовий - обидві подачі було вибито.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Це другий матч між командами. У першому півфінальному двобої у Ліверпулі на "Емірейтс" колективи голів не забивали.
Ліверпуль: Келлехер - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Джонс - Гордон, Фірміно, Жота.
Арсенал: Ремсдейл - Томіясу, Вайт, Габріел, Тірні - Локонга - Сака, Сміт-Роу, Едегор, Мартінеллі - Лаказетт.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Онлайн проведе для вас Кучер Максим.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, в якому Арсенал прийме Ліверпуль.
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Анонс матча Арсенал - "Ливерпуль" 20.01.2022, Кубок английской лиги

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 20.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 13.01.2022 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль" можно посмотреть 20.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Ливерпуль" - 13.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Брентфорд - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Арсенал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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