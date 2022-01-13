Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 2.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок АФЛ".

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 0.8.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).

Результат первой игры Ливерпуль - Арсенал 0-0.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).

Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Арсенал забивает 1.67 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Арсенал выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Арсенал.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Ливерпуль не проигрывает в последних 4 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Арсенал забивает 0.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Арсенал (в среднем).

Арсенал выигрывает первый тайм в 39% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.

У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Ливерпуль.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.

За последние 31 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-34 в пользу команды Арсенал.