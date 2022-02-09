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Депортиво U-19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 09 февраля 2022, 20:00 - Cidade Deportiva de Abegondo
Рейтинг матча:
Депортиво U-19
Ла-Корунья
До начала
00 : 00 : 00
Динамо Киев U19
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Депортиво U-19
39%
Ничья
28%
Динамо Киев U19
33%
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.75
Интересные факты
  • RC Deportivo La Coruna Youth выигрывает первый тайм в 50% матчей, FC Dynamo Kiev выигрывает в 62% матчей.
  • RC Deportivo La Coruna Youth выигрывает первую половину матча в 50% случаев, FC Dynamo Kiev выигрывает в 62%.
  • Когда RC Deportivo La Coruna Youth лидирует 1-0 дома, они побеждают в RC Deportivo La Coruna Youth% своих матчей.
  • Когда FC Dynamo Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Dynamo Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды RC Deportivo La Coruna Youth.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Юношеская лига УЕФА".
  • RC Deportivo La Coruna Youth забивает 4.5 гола, играя дома, а FC Dynamo Kiev забивает 2.74 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Депортиво U-19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
08.12.2021 - 17:00 Maccabi Haifa U19 3 - 0 Завершен Депортиво U-19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 21:00 Депортиво U-19 5 - 1 Завершен Maccabi Haifa U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 21:00 Депортиво U-19 4 - 0 Завершен Pogon Szczecin В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 19:00 Pogon Szczecin 3 - 0 Завершен Депортиво U-19 П
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Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
08.12.2021 - 14:00 Бенфика U19 1 - 0 Завершен Динамо Киев U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 2 - 1 Завершен Бавария U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 1 Завершен Барселона U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19 В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Депортиво U-19
39%
Ничья
28%
Динамо Киев U19
33%
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 3.20 Х: 2.66 П2: 2.48
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.75
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Депортиво: Суарес (к) – Фигейроа, Барсия, Родригес, Диас – Лопес, Нахера, Нориега – Мелья, Лопес, Эрнандес.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Игнатенко – Вивчаренко, Дячук, Филатов, Танчак – Скрипник, Яцык (к), Царенко – Диалло, Попов, Близниченко.
На групповом этапе Динамо опередило Баварию и Барселону, но уступило первое место в квартете Бенфике. Депортиво же прошёл Путь национальных чемпионов, обыграв поочерёдно Погонь и Маккаби.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Юношеской лиги чемпионов Депортиво Ла-Корунья – Динамо Киев.
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Комментарии(1)
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Виктор 2209 (Мехико)
09.02.2022 в 19:38
на сайте УЕФА прямая трансляция
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Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Генк U19 Генк U19 5 Челси U19 Челси U19 1 Завершен 16:30 - Сегодня Заря Заря 2 Валмиера Валмиера 1 Завершен 16:30 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 0 Антальяспор Антальяспор 1 Завершен 16:00 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 1 Железничар Железничар 2 Завершен 15:30 - Сегодня Монтеррей Монтеррей 3 Аль-Джазира Аль-Джазира 1

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Анонс матча Депортиво U-19 - Динамо Киев U19 09.02.2022, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Депортиво U-19 (Ла-Корунья) и командой Динамо Киев U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе Cidade Deportiva de Abegondo.

Дата проведения матча: 09.02.2022
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Депортиво U-19 - Динамо Киев U19 можно посмотреть 09.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Депортиво U-19 - Динамо Киев U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Депортиво U-19 (Ла-Корунья)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Депортиво U-19 был сыгран против Maccabi Haifa U19 - 08.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Maccabi Haifa U19.

Команда гостей

Название: Динамо Киев U19

Предыдущий матч команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бенфика U19 - 08.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.

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