Депортиво U-19 - Динамо Киев U19 онлайн трансляция матча

Анонс матча Депортиво U-19 - Динамо Киев U19 09.02.2022, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Депортиво U-19 (Ла-Корунья) и командой Динамо Киев U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе Cidade Deportiva de Abegondo.

Дата проведения матча: 09.02.2022

Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Депортиво U-19 (Ла-Корунья)

Страна: Испания



Предыдущий матч команды Депортиво U-19 был сыгран против Maccabi Haifa U19 - 08.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Maccabi Haifa U19.

Команда гостей

Название: Динамо Киев U19



Предыдущий матч команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бенфика U19 - 08.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика U19.

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