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Динамо Киев U19 - Спортинг Лиссабон U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 07 апреля 2022, 15:00
Рейтинг матча:
Динамо Киев U19
0 - 1
Обновить
11'
Спортинг Лиссабон U19
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
44%
Ничья
22%
Спортинг Лиссабон U19
33%
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.10 Х: 2.75 П2: 2.30
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.00 Х: 2.80 П2: 2.75
Интересные факты
  • FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первый тайм в 63% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 5% матчей.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 5%.
  • Когда FC Dynamo Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • FC Dynamo Kiev забивает 3.75 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 2.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Спортинг Лиссабон пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
09.02.2022 - 20:00 Депортиво U-19 2 - 3 Завершен Динамо Киев U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
08.12.2021 - 14:00 Бенфика U19 1 - 0 Завершен Динамо Киев U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 2 - 1 Завершен Бавария U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 1 Завершен Барселона U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
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Последние матчи - Спортинг Лиссабон U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
07.12.2021 - 15:30 Аякс U19 2 - 3 Завершен Спортинг Лиссабон U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
24.11.2021 - 17:00 Спортинг Лиссабон U19 3 - 2 Завершен Боруссия U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
03.11.2021 - 17:00 Спортинг Лиссабон U19 1 - 2 Завершен Бешикташ U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 14:30 Бешикташ U19 1 - 3 Завершен Спортинг Лиссабон U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 16:30 Боруссия U19 0 - 0 Завершен Спортинг Лиссабон U19 Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
44%
Ничья
22%
Спортинг Лиссабон U19
33%
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.10 Х: 2.75 П2: 2.30
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.19 Х: 2.84 П2: 2.43
П1: 3.00 Х: 2.80 П2: 2.75
Статистика матча
1
Угловые
Трансляция
8'
На силу пробивав у лівий, воротарський, кут Волошин, пороте Калаї був до цього готовим.
7'
Збили Блізніченко перед півколом біля штрафного Спортінга.
6'
Спортінг зараз володіє ініціативою, а Динамо вимушено оборонятися.
5'
Фернандеш зі штрафного на правому фланзі закрутив над воротами.
3'
Опасный момент
Закидання з глибини пішло на Рібейру до лицьової межі штрафного, проте Бущан завадив супернику завдати влучний удар.
2'
Гоооол!!!
Гол. Кабрал зіграв у стінку з Фернандешем у правого кута штрафного, після чого пробив низом у дальній.
1'
Із першого прострілу Кабрал з правого флангу відправив м'яч за лицьову.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Переможець пари зіграє проти лісабонської Бенфіки.
Инфо
На попередньому етапі Динамо Київ у важкій серії пенальті здолало іспанський Депортіво, а лісабонській Спортінг пропускав той крок турнірної сітки.
Запасні: Пінту, Травассуш, Батішта, Даніел, Діаш, Фелікс, Шерміті.
Спортінг: Каллаї — Ештевеш, Ламба, Фернандеш, Назінью — Вейга, Есуугу, Фернандеш — Кабрал, Рібейру, Меніну.
Запасні: Ігнатенко, Скрипник, Горбач, Мельніченко, Танчак, Ель-Хамлиши, Опанасенко.
Динамо Київ: Нещерет — Малиш, Боль, Дячук, Бенедюк — Бражко, Царенко, Яцик — Волошин, Блізніченко, Діалло.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Брам Ван Дріше (Бельгія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. На полі стадіону Жулешті (Бухарест, Румунія) зіграють Динамо Київ U19 и лісабонський Спортінг U19.
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Комментарии(1)
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JudgeDredd (Киев)
07.04.2022 в 15:03
В инете есть трансляция на испанском
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Последние матчи
Завершен 05:00 - Сегодня Independiente Petrolero Independiente Petrolero 1 Эмелек Эмелек 1 Завершен 03:00 - Сегодня Альянса Лима Альянса Лима 0 Ривер Плэйт Буэнос-Айрес Ривер Плэйт Буэнос-Айрес 1 Завершен 03:00 - Сегодня Депортес Толима Депортес Толима 0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2 Завершен 03:00 - Сегодня Депортиво Тачира Депортиво Тачира 0 Палмейрас Палмейрас 4 Завершен 01:00 - Сегодня Америка Минейро Америка Минейро 0 Индепендиенте дел Валле Индепендиенте дел Валле 2

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Анонс матча Динамо Киев U19 - Спортинг Лиссабон U19 07.04.2022, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Динамо Киев U19 и командой Спортинг Лиссабон U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022.

Дата проведения матча: 07.04.2022
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо Киев U19 - Спортинг Лиссабон U19 можно посмотреть 07.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Динамо Киев U19 - Спортинг Лиссабон U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо Киев U19

Прошедший матч команды Динамо Киев U19 был сыгран против Депортиво U-19 - 09.02.2022, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

Команда гостей

Название: Спортинг Лиссабон U19

Предыдущий матч команды Спортинг Лиссабон U19 был сыгран против Аякс U19 - 07.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг Лиссабон U19.

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