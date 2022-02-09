Динамо Киев U19 - Спортинг Лиссабон U19 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо Киев U19 и командой Спортинг Лиссабон U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022.
Дата проведения матча: 07.04.2022
Время начала матча: 15:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо Киев U19
Прошедший матч команды Динамо Киев U19 был сыгран против Депортиво U-19 - 09.02.2022, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.
Название: Спортинг Лиссабон U19
Предыдущий матч команды Спортинг Лиссабон U19 был сыгран против Аякс U19 - 07.12.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг Лиссабон U19.
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