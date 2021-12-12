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Динамо - Атлетико Пульпиленьо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 21 января 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
30'
Атлетико Пульпиленьо
Пульпи
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
21%
Атлетико Пульпиленьо
29%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария П
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Последние матчи - Атлетико Пульпиленьо
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
21%
Атлетико Пульпиленьо
29%
Трансляция
25'
Підопічні Луческу атакували лівим флангом, але простріл Вербича був заблокований.
21'
Шабанов наважився на дальній удар і низом пробив з центральної зони метрів 23-х - м'яч пройшов далеко від правої стійки.
21'
Уголовой
Тепер вже після розіграшу кутового м'яч був доставлений динамівцями до штрафного майданчика. Дубінчак навісив з лівого флангу, проте захисника суперника винесли подачу
21'
Удар Гармаша з меж штрафного майданчика був заблокований: українець влучив в захисника, пробиваючи лівою.
17'
Втратили кияни м'яч на своїй половині поля, але Пульпіленьйо не намагається відразу ж бігти в контратаку.
14'
Гармаш з правого флангу навісив в бік Супряги, але Владислав зміг підібрати м'яч лише на перельоті. Після цього нападник вийшов зі штрафного майданчика і віддав пас назад.
12'
Офсайд
Супряга опинився в офсайді.
11'
Перший свій кутовий динамівці розіграли, але до навісу справа не дійшла.
10'
Невдало іспанці розіграли кутовий, проте під час контратаки Гармаш обірзався в центрі поля.
8'
Кендзьора фолить на чужій половині поля. Поки поляк - найпомітніша фігура на полі.
6'
Бурда пробив головою після подачі Шепелєва зі стандарту - м'яч полетів вище воріт. Ніхто із іспанців не накрив українського центрбека.
6'
Гармаш заробив стандарт поблизу штрафного майданчика гостей.
3'
Сегура подавав з лівого флангу, але Кендзьора перехопив цей навіс.
2'
Кияни на стартових хвилинах були з м'ячем, проте Кендзьора помилився з передчею - тепер кргулим снарядом володіють іспанці.
Свисток
Матч розпочався!
Стартовий склад Атлетіко Пульпіленьйо: Ерік - Начо Руїз, Рубен Прімо, Маті, Давід Сегура, Хуанра, Давід Арділ, Начо Лопес, Альваро Гаррідо, Аресо, Парра
Стартовий склад Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак - Сидорчук, Шепелєв - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга.
Инфо
Атлетіко Пульпіленьйо предтсавляє іспанську Сегунду В - четвертий дивізіон. Наразі в своїй групі вони посідають 12 місце з 18.
Текстовий онлайн для вас проведе Кучер Максим.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас тестову онлайн трансляцію першого товариського матчу київсбкого Динамо в зимове міжсезоння. Підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з іспанським Атлетіко Пульпіленьйо.
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Анонс матча Динамо - Атлетико Пульпиленьо 21.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Атлетико Пульпиленьо (Пульпи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 21.01.2022
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Атлетико Пульпиленьо можно посмотреть 21.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Атлетико Пульпиленьо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Заря - 12.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетико Пульпиленьо (Пульпи)
Год основания Атлетико Пульпиленьо (Пульпи): 2002
Страна: Испания

Предыдущий поединок команды Атлетико Пульпиленьо был сыгран против Селеккион АФЕ - 08.08.2019, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019 и закончился победой команды Селеккион АФЕ.

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