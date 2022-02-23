Ливерпуль - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЛидс, когда Ливерпуль играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Лидс 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 13 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 9 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Лидс. Разница голов 32-14 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 27 встреч, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Лидс выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-25 в пользу команды Ливерпуль

Последняя гостевая победа Лидс над Ливерпуль была в 2001

Игры прошлого года: 4-3 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Лидс дома).

Ливерпуль выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 7 домашних побед подряд.

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Лидс забил 24% голов между минутами 76-90?

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.

Ливерпуль выиграл 4 домашних матчей подряд.

Ливерпуль не проигрывает в последних 26 домашних матчах.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Лидс в последних 5 встречах.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Лидс не забивает в 4 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 9-3-0

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 17 голами. Raphinha забил 9 раз за Лидс

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Лидс пропускает в каждом из последних 11 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 49% матчей, Лидс выигрывает в 27% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Лидс выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Лидс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Лидс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лидс's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Лидс выиграла 0, 1 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс.

Команда Лидс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Лидс, а Лидс забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Лидс - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Лидс - 1.4.

Ливерпуль забивает 2.06 гола, играя дома, а Лидс забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.