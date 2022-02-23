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Ливерпуль - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 февраля 2022, 21:45 - Энфилд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
31%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
31%
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 9.50
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.38 Х: 4.20 П2: 9.40
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЛидс, когда Ливерпуль играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Лидс 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 9 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Лидс. Разница голов 32-14 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 27 встреч, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Лидс выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-25 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Лидс над Ливерпуль была в 2001
  • Игры прошлого года: 4-3 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Лидс дома).
  • Ливерпуль выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 7 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Лидс забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.
  • Ливерпуль выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 26 домашних матчах.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Лидс в последних 5 встречах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Лидс не забивает в 4 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 9-3-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 17 голами. Raphinha забил 9 раз за Лидс
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Лидс пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 49% матчей, Лидс выигрывает в 27% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Лидс выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Лидс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Лидс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лидс's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Лидс выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс.
  • Команда Лидс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Лидс, а Лидс забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Лидс - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Лидс - 1.4.
  • Ливерпуль забивает 2.06 гола, играя дома, а Лидс забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Лидс без побед в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
3
Побед
4
Игр
0
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
12.09.2021 - 18:30 Лидс Юнайтед 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 Ливерпуль 4 - 3 Завершен Лидс Юнайтед
Кубок английской лиги 2016/2017
29.11.2016 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.02.2022 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Бернли 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
06.02.2022 - 14:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Кардифф Сити В
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Эвертон 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Астон Вилла 3 - 3 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Лидс Юнайтед 0 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
31%
Ничья
38%
Лидс Юнайтед
31%
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 9.50
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.37 Х: 4.14 П2: 9.50
П1: 1.38 Х: 4.20 П2: 9.40
Трансляция
Инфо
Ливерпуль идет на втором месте с 57 очками за 25 игры, а Лидс заработал за 24 встречи 23 пункта, поэтому расположился на 15 строчке.
Запасные: Клаессон, Крессвелл, Бейт, Саммервилл, Макэррон, Шаклтон, Кенне, Робертс, Гелхардт.
Лидс: Мелье — Эйлинг, Харрисон, Стрюйк, Фирпо — Форшоу, Даллас — Джеймс, Клих, Рафинья — Родриго.
Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Милнер, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Джонс — Салах, Мане, Диас.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и Лидс Юнайтед.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Лидс Юнайтед 23.02.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 23.02.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Лидс Юнайтед и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Лидс Юнайтед можно посмотреть 23.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Норвич Сити - 19.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Прошедший матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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