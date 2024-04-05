За талантливого игрока Чемпионшипа будут соревноваться Ливерпуль и Тоттенхэм

Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в частности "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

По информации издания HITC, клубы Премьер-Лиги обратили свое внимание на игрока "Лидса" Крисенсио Саммервилла. Но футболистом интересуются и за пределами Англии: "Атлетико Мадрид", "Байер" и "Порту", которые наблюдают за прогрессом игрока.

Крисенсио в Чемпионшипе в этом сезоне забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 37 матчах.