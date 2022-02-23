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Ливерпуль - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.02.2022
Ливерпуль – Лидс: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 19-й тур
23 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 21:45 “Лидс”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч против “Лидса” будет для “Ливерпуля” шестым за последние 18 дней. “Красные” могут сократить отставание от “Манчестер Сити” до трех очков в случае победы.
Ливерпуль
11 матчей, девять побед, две ничьих – 2022-й год пока складывается очень удачно у команды Юргена Клоппа. “Ливерпуль” сыграет в 1/8 Кубка Англии, в воскресенье впервые за несколько лет проведет матч на “Уэмбли” (финал Кубка лиги против “Челси”), хорошие шансы и на продолжении участия в Лиге чемпионов после гостевой победы над “Интером” (2:0) в Милане.
Прекрасно обстоят дела и в чемпионате. “Ливерпуль” набрал 15 очков из 15 возможных в последних пяти турах и продолжает оказывать давление на “Манчестер Сити”. Если бы не “красные”, чемпионской интриги в АПЛ уже давно не было бы.
В игре с “Норвичем” в прошлом туре Клопп провел несколько изменений в составе. Из травмированных только Жота и Фирмино, они не сыграют и против “Лидса”. Но вариантов на других позициях много. Должны вернуться в основу Александер-Арнольд, Конате, Робертсон, Фабиньо, Тьяго. Троица в атаке будет неизменной – Мане, Салах и Диас забили по голу в последнем туре.
Лидс
“Лидс” продолжает оставаться на близком расстоянии от зоны вылета. В четырех последних турах команда Марсело Бьелсы трижды проиграла и один раз сыграла вничью. От восемнадцатого места “белых” отделяют пять очков.
Игра против “Манчестер Юнайтед” на выходных получилась увлекательной. Погодные условия были крайне неприятными, мяч застревал в лужах, игра напоминала водное поле. “Юнайтед” забил два гола до перерыва, во втором тайме “Лидс” за минуту отыграл два мяча, но затем снова столько же пропустил. Как итог – 2:4, одиннадцатое поражение, 50 пропущенных голов.
По словам Марсело Бьелсы, “Лидс” заслуживал большего и с ним сложно не согласиться. “Манчестер Юнайтед” был очень эффективен в своих атаках в отличии от “Лидса”. Что изменится в игре против “Ливерпуля”? “Как и в каждой игре, мы постараемся минимизировать опасность их атак, и максимизировать опасность наших”, – говорит аргентинец. “Лидс” продолжает играть без большого количества травмированных футболистов, в том числе лидеров команды Бэмфорда, Филлипса и Купера, что не может не сказываться на результатах.
Статистика команд, цифры и факты
- У “Лидса” худшие показатели в защите на выезде среди всех команд АПЛ (29 голов). У “Ливерпуля” – вторая атака в чемпионате в домашних матчах (30), и лучшая защита (7).
- “Ливерпуль” – единственная команда чемпионата Англии, которая еще ни разу не проиграла на своем поле в сезоне 2021/22 (девять побед, три ничьи).
- “Лидс” пропустил десять голов в трех последних матчах.
- “Ливерпуль” выиграл восемь из десяти последних матчей против “Лидса” во всех турнирах.
- Только две команды (“Челси” и “Астон Вилла”) смогли пропустить от “Ливерпуля” меньше двух мячей на “Энфилде” в игре АПЛ.
Последние пять матчей Ливерпуля и Лидса
Ливерпуль
- 19.02 “Норвич” 3:1 (АПЛ)
- 16.02 “Интер” 2:0 (АПЛ)
- 13.02 “Бернли” 1:0 (АПЛ)
- 10.02 “Лестер” 2:0 (АПЛ)
- 06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)
Лидс
- 20.02 “Манчестер Юнайтед” 2:4 (АПЛ)
- 12.02 “Эвертон” 0:3 (АПЛ)
- 09.02 “Астон Вилла” 3:3 (АПЛ)
- 22.01 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
- 16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)
Личные встречи
“Лидс” громко вернулся в Премьер-лигу в прошлом сезоне, проиграв “Ливерпулю” 3:4 в первом туре на “Энфилде”. Во второй игре прошлого сезона команды сыграли 1:1, в четвертом туре кампании 2021/22 “красные” победили на выезде 3:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|26
|20
|3
|3
|63-17
|+46
|63
|2
|"Ливерпуль"
|25
|17
|6
|2
|64-20
|+44
|57
|3
|"Челси"
|25
|14
|8
|3
|49-18
|+31
|50
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|13
|7
|6
|44-34
|+10
|46
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|12
|6
|8
|45-34
|+11
|42
|6
|"Арсенал"
|23
|13
|3
|7
|36-26
|+10
|42
|7
|"Вулверхэмптон"
|24
|12
|4
|8
|23-18
|+5
|40
|8
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|31-31
|0
|39
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|7
|12
|6
|25-28
|-3
|33
|10
|"Саутгемптон"
|25
|7
|11
|7
|32-37
|-5
|32
|11
|"Лестер Сити"
|23
|7
|6
|10
|37-43
|-6
|27
|12
|"Астон Вилла"
|24
|8
|3
|13
|31-37
|-6
|27
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|5
|11
|9
|32-36
|-4
|26
|14
|"Брентфорд"
|26
|6
|6
|14
|27-42
|-15
|24
|15
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|8
|11
|29-50
|-21
|23
|16
|"Эвертон"
|23
|6
|4
|13
|28-40
|-12
|22
|17
|"Ньюкасл"
|24
|4
|10
|10
|26-45
|-19
|22
|18
|"Уотфорд"
|24
|5
|3
|16
|24-43
|-19
|18
|19
|"Бернли"
|22
|2
|11
|9
|20-29
|-9
|17
|20
|"Норвич Сити"
|25
|4
|5
|16
|15-53
|-38
|17
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Тьяго – Салах, Мане, Диас
“Лидс”: Мелье – Фирпо, Стрейк, Льоренте, Эйлинг – Даллас, Форшоу – Харрисон, Родриго, Рафинья – Джеймс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Лидс от UA-Football
“Лидс” всегда способен провести качественный матч против топ-команды. Марсело Бьелса никогда не отказывается от своего стиля, но в этом сезоне “Лидсу” не удается быть стабильным в игре и результатах из-за кадровых проблем. У “Ливерпуля” напротив – длинная скамейка, и в матчах против “Интера” и “Норвича” команда Клоппа побеждала благодаря своевременно проведенным заменам. Кроме того, “красные” эффективно действуют в атаке. Прогноз – победа “Ливерпуля” 4:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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