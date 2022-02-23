Ливерпуль - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.02.2022 

Чемпионат Англии, 19-й тур

23 февраля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 21:45 “Лидс”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч против “Лидса” будет для “Ливерпуля” шестым за последние 18 дней. “Красные” могут сократить отставание от “Манчестер Сити” до трех очков в случае победы.

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Ливерпуль

11 матчей, девять побед, две ничьих – 2022-й год пока складывается очень удачно у команды Юргена Клоппа. “Ливерпуль” сыграет в 1/8 Кубка Англии, в воскресенье впервые за несколько лет проведет матч на “Уэмбли” (финал Кубка лиги против “Челси”), хорошие шансы и на продолжении участия в Лиге чемпионов после гостевой победы над “Интером” (2:0) в Милане.

Прекрасно обстоят дела и в чемпионате. “Ливерпуль” набрал 15 очков из 15 возможных в последних пяти турах и продолжает оказывать давление на “Манчестер Сити”. Если бы не “красные”, чемпионской интриги в АПЛ уже давно не было бы.

В игре с “Норвичем” в прошлом туре Клопп провел несколько изменений в составе. Из травмированных только Жота и Фирмино, они не сыграют и против “Лидса”. Но вариантов на других позициях много. Должны вернуться в основу Александер-Арнольд, Конате, Робертсон, Фабиньо, Тьяго. Троица в атаке будет неизменной – Мане, Салах и Диас забили по голу в последнем туре.

Лидс

“Лидс” продолжает оставаться на близком расстоянии от зоны вылета. В четырех последних турах команда Марсело Бьелсы трижды проиграла и один раз сыграла вничью. От восемнадцатого места “белых” отделяют пять очков.

Игра против “Манчестер Юнайтед” на выходных получилась увлекательной. Погодные условия были крайне неприятными, мяч застревал в лужах, игра напоминала водное поле. “Юнайтед” забил два гола до перерыва, во втором тайме “Лидс” за минуту отыграл два мяча, но затем снова столько же пропустил. Как итог – 2:4, одиннадцатое поражение, 50 пропущенных голов.

По словам Марсело Бьелсы, “Лидс” заслуживал большего и с ним сложно не согласиться. “Манчестер Юнайтед” был очень эффективен в своих атаках в отличии от “Лидса”. Что изменится в игре против “Ливерпуля”? “Как и в каждой игре, мы постараемся минимизировать опасность их атак, и максимизировать опасность наших”, – говорит аргентинец. “Лидс” продолжает играть без большого количества травмированных футболистов, в том числе лидеров команды Бэмфорда, Филлипса и Купера, что не может не сказываться на результатах.

Статистика команд, цифры и факты

У “Лидса” худшие показатели в защите на выезде среди всех команд АПЛ (29 голов). У “Ливерпуля” – вторая атака в чемпионате в домашних матчах (30), и лучшая защита (7).

“Ливерпуль” – единственная команда чемпионата Англии, которая еще ни разу не проиграла на своем поле в сезоне 2021/22 (девять побед, три ничьи).

“Лидс” пропустил десять голов в трех последних матчах.

“Ливерпуль” выиграл восемь из десяти последних матчей против “Лидса” во всех турнирах.

Только две команды (“Челси” и “Астон Вилла”) смогли пропустить от “Ливерпуля” меньше двух мячей на “Энфилде” в игре АПЛ.

Последние пять матчей Ливерпуля и Лидса

Ливерпуль

19.02 “Норвич” 3:1 (АПЛ)

16.02 “Интер” 2:0 (АПЛ)

13.02 “Бернли” 1:0 (АПЛ)

10.02 “Лестер” 2:0 (АПЛ)

06.02 “Кардифф Сити” 3:1 (Кубок Англии)

Лидс

20.02 “Манчестер Юнайтед” 2:4 (АПЛ)

12.02 “Эвертон” 0:3 (АПЛ)

09.02 “Астон Вилла” 3:3 (АПЛ)

22.01 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)

Личные встречи

“Лидс” громко вернулся в Премьер-лигу в прошлом сезоне, проиграв “Ливерпулю” 3:4 в первом туре на “Энфилде”. Во второй игре прошлого сезона команды сыграли 1:1, в четвертом туре кампании 2021/22 “красные” победили на выезде 3:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 26 20 3 3 63-17 +46 63 2 "Ливерпуль" 25 17 6 2 64-20 +44 57 3 "Челси" 25 14 8 3 49-18 +31 50 4 "Манчестер Юнайтед" 26 13 7 6 44-34 +10 46 5 "Вест Хэм Юнайтед" 26 12 6 8 45-34 +11 42 6 "Арсенал" 23 13 3 7 36-26 +10 42 7 "Вулверхэмптон" 24 12 4 8 23-18 +5 40 8 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 31-31 0 39 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 7 12 6 25-28 -3 33 10 "Саутгемптон" 25 7 11 7 32-37 -5 32 11 "Лестер Сити" 23 7 6 10 37-43 -6 27 12 "Астон Вилла" 24 8 3 13 31-37 -6 27 13 "Кристал Пэлас" 25 5 11 9 32-36 -4 26 14 "Брентфорд" 26 6 6 14 27-42 -15 24 15 "Лидс Юнайтед" 24 5 8 11 29-50 -21 23 16 "Эвертон" 23 6 4 13 28-40 -12 22 17 "Ньюкасл" 24 4 10 10 26-45 -19 22 18 "Уотфорд" 24 5 3 16 24-43 -19 18 19 "Бернли" 22 2 11 9 20-29 -9 17 20 "Норвич Сити" 25 4 5 16 15-53 -38 17

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Тьяго – Салах, Мане, Диас

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Стрейк, Льоренте, Эйлинг – Даллас, Форшоу – Харрисон, Родриго, Рафинья – Джеймс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Лидс от UA-Football

“Лидс” всегда способен провести качественный матч против топ-команды. Марсело Бьелса никогда не отказывается от своего стиля, но в этом сезоне “Лидсу” не удается быть стабильным в игре и результатах из-за кадровых проблем. У “Ливерпуля” напротив – длинная скамейка, и в матчах против “Интера” и “Норвича” команда Клоппа побеждала благодаря своевременно проведенным заменам. Кроме того, “красные” эффективно действуют в атаке. Прогноз – победа “Ливерпуля” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.