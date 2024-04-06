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Атлетико нашел вариант для усиления атаки в Чемпионшипе

Испания

Мадридский клуб рассматривает потенциальных новичков для летнего трансферного окна

Атлетико нашел вариант для усиления атаки в Чемпионшипе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матрасники заинтересованы в игроках, которые смогут эффективно работать на атаку. Тем более, что есть риск потери Альваро Мораты, Мемфиса Депая и Анхеля Корреи. В список возможного пополнения попал лидер "Лидса" Крисенсио Саммервилл.

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Нидерландский форвард замыкает топ-4 бомбардиров Чемпионшипа (17 голов, 8 передач). Сейчас его текущий коллектив занимает третье место и претендует на возвращение в АПЛ.

"Атлетико" надеется, что "Лидсу" не удастся повыситься в классе. В таком случае 22-летний голеадор может не захотеть оставаться во втором дивизионе Англии и ценник во время трансфера будет скромнее.

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Источник:
Fоotball Espana
Опубликовал: Александр Симченко
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