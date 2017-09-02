Уэльс - Австрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Уэльс - Австрия 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Уэльс и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Кардифф Сити Стэдиум.

Дата проведения матча: 24.03.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Уэльс и командой Австрия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Уэльс, тогда как команда Австрия осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Австрия в предыдущем футбольном матче 02.09.2017 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберт Пейдж и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс

Страна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Прошедший поединок команды Уэльс был сыгран против Бельгия - 16.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Австрия

Страна: Австрия

Тренер: Марсель Коллер



Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Молдова - 15.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Австрия.

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