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Уэльс - Австрия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 24 марта 2022, 21:45 - Кардифф Сити Стэдиум
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Уэльс
0 - 0
Обновить
27'
Австрия
Ход матча
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
33%
Ничья
35%
Австрия
33%
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 3.20 Х: 2.31 П2: 3.20
Личные встречи
Уэльс
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Австрия
ЧМ-2018 2017/2018
02.09.2017 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Австрия
ЧМ-2018 2016/2017
06.10.2016 - 21:45 Австрия 2 - 2 Завершен Уэльс
Последние матчи - Уэльс
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Уэльс 5 - 1 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Эстония 0 - 1 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Чехия 2 - 2 Завершен Уэльс Н
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Уэльс 0 - 0 Завершен Эстония Н
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Последние матчи - Австрия
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Австрия 4 - 1 Завершен Молдова В
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Австрия 4 - 2 Завершен Израиль В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Дания 1 - 0 Завершен Австрия П
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Фарерские острова 0 - 2 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Австрия 0 - 1 Завершен Шотландия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
33%
Ничья
35%
Австрия
33%
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.10
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 3.07 Х: 2.25 П2: 3.61
П1: 3.20 Х: 2.31 П2: 3.20
Составы команд
13
Хеннеси, Уэйн
14
Коннор Робертс
33
Бен Дэвис
14
Джо Родон
44
Ампаду, Итан
20
Williams, Neco
16
Арон Рэмзи
7
Джо Аллен
8
Уилсон Харри
18
Бейл, Гарет
20
Даниэль Джеймс
12
Хайнц Линдер
16
Seiwald, Nicolas
13
Мартин Хинтереггер
15
Александар Драгович
8
Давид Алаба
24
Ксавер Шлагер
27
Конрад Лаймер
21
Лайнер, Стефан
19
Кристоф Баумгартнер
18
Забитцер Марсель
9
Марко Арнаутович
Стартовый состав
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 20
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 16
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 7
    Джо Аллен
    Полузащитник
  • 8
    Уилсон Харри
  • 14
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 16
    Seiwald, Nicolas
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 15
    Александар Драгович
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 12
    Хайнц Линдер
Запасные игроки
Тренеры
  • Роберт Пейдж
  • Франко Фода
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
2
Удары в створ
1
Удары мимо
1
Сейвы
2
4
Штрафные
Офсайды
1
Фолы
3
ЖК
1
Трансляция
25'
Гоооол!!!
ГООООООООООЛЛАСО! Який м'яч Бейла!!! Гарет розбігся в характерному для себе стилі і прямим ударом зі стандарту з метрів 20-ти влучив точнісінько в праву дев'ятку!
24'
Жовта для Баумгартнера (Австрія) за грубу гру ліктем.
23'
Ремсі (Вельс) лише маківкою зачепив м'яч після подачі Вільямса з лівого флангу. Про акцентований удар і мови не іде.
19'
Ніко Вільямс (Вельс) бився за м'яч на лівому фланзі атаки з двома опонентами, пройшов їх, але з меж штрафного майданчика вже ледь не у падінні виконав простріл на суперника.
16'
Родон головою перерва довге закидання Алаби (Австрія) на Арнаутовича.
14'
Двічі Робертс (Вельс) навісував з правого флангу, але двічі невдало. Ще й друга подача прилетіла прямо в руки Ліндеру.
12'
М'яч перейшов до господарів, але через це роботи у австрійського голкіпера так і не додалося.
8'
Офсайд
Цього разу Арнаутовича (Австрія) намагалися вивести на побачення з голкіпером, але нападник опинився в офсайді.
7'
Джеймс (Вельс) закинув у штрафний майданчик на забігаючого Ремсі, але Аарон навіть у стрибку не дістався до м'яча.
5'
Опасный момент
Який ж шанс втратили гості!!! Забітцер вивів Баумгартнера на побачення з голкіпером, але півзахисник влучив у верх правої стійки, маючи достатньо шансу щоб переграти воротаря!
4'
Австрійці з м'ячем, валлійці пресингують.
2'
Джеймс (Вельс) розім'яв воротаря: його удар лівою з межі штрафного без проблем забрав Ліндер.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Бахманн, Пенц, Вайманн, Грегорич, Грюль, Ільзанкер, Калайджич, Лазаро, Пош, Ульмер, Шауб, Шопф.
Австрія: Ліндер - Зайвальд, Гінтереггер, Драгович, Алаба - Шлягер, Лаймер, Лайнер, Баумгартнер - Забітцер - Арнаутович.
Запасні господарів: Девіс, Кінг, Вільямс, Гантер, Джонсон, Колвілл, Левітт, Матондо, Мефам, Норрінгтон-Девіс, Сорба, Харріс.
Вельс: Хеннесі - Ампаду, Родон, Девіс, Робертс - Вілсон, Аллен, Ремсі, Вільямс - Джеймс, Бейл.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Инфо
Доля фіналіста вирішиться в одному сьогоднішньому поєдинку.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу півфіналу плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022, в якому збірна Вельсу прийме збірну Австрії.
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Анонс матча Уэльс - Австрия 24.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Уэльс и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Кардифф Сити Стэдиум.

Дата проведения матча: 24.03.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Уэльс и командой Австрия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Уэльс, тогда как команда Австрия осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Австрия в предыдущем футбольном матче 02.09.2017 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберт Пейдж и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уэльс - Австрия можно посмотреть 24.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Уэльс - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Прошедший поединок команды Уэльс был сыгран против Бельгия - 16.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Молдова - 15.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Уэльс - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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