Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Саутгемптон и Манчестер Сити 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 17 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 24-16 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 36 встреч, команда Саутгемптон выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-39 в пользу команды Манчестер Сити

Манчестер Сити не проигрывает в последних 5 играх.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Саутгемптон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 48% матчей.

Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 48%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 2, 2 ничьи.

Саутгемптон забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Манчестер Сити - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Манчестер Сити - 1.4.

Саутгемптон забивает 1.54 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Саутгемптон проиграл 3 матчей подряд.