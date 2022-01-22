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Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 20 марта 2022, 17:00
Главный судья: Dean, Mike
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
1 - 4
Обновить
84'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
12' Рахим Стерлинг 45' Ляпорт, Эмерик
62' Де Брeйне, Кевин 63' Шейн Лонг Вышел: Broja, Armando 63' Адам Армстронг Вышел: Че Адамс 64' Жезус, Габриэль Вышел: Махрез, Рияд 64' Джек Грилиш Вышел: Филип Фоден 71' Закари Стеффен
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 6.50 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 6.90 Х: 3.30 П2: 1.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Саутгемптон и Манчестер Сити 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 24-16 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 36 встреч, команда Саутгемптон выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-39 в пользу команды Манчестер Сити
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 48% матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 48%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 2, 2 ничьи.
  • Саутгемптон забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Манчестер Сити - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Манчестер Сити - 1.4.
  • Саутгемптон забивает 1.54 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Саутгемптон проиграл 3 матчей подряд.
  • У команды Манчестер Сити серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Саутгемптон
3
Побед
20
Игр
13
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 17:00 Астон Вилла 4 - 0 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 21:30 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.02.2022 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершен Норвич Сити В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
01.03.2022 - 21:15 Питерборо 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Эвертон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
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Главные события
71'
Закари Стеффен
64'
Жезус, Габриэль
Вышел: Махрез, Рияд
64'
Джек Грилиш
Вышел: Филип Фоден
Шейн Лонг
Вышел: Broja, Armando
63'
Адам Армстронг
Вышел: Че Адамс
63'
62'
Де Брeйне, Кевин ГООЛ!
ГООЛ! Ляпорт, Эмерик
45'
12'
Рахим Стерлинг ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 6.50 Х: 3.00 П2: 1.57
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 7.46 Х: 3.14 П2: 1.61
П1: 6.90 Х: 3.30 П2: 1.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 7
    Шейн Лонг
    63
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 21
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
    63
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
    71
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
    64
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
    64
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    62
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    45
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    12
Запасные игроки
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
6
Штрафные
5
4
Фолы
4
3
Удары в створ
4
1
Сейвы
3
33%
Владение мячом
67%
5
Удары мимо
5
4
Блокировано ударов
6
4
Угловые
6
1
Офсайды
2
ЖК
1
Трансляция
79'
Гоооол!!!
І відразу гості забивають четвертий! Дуже просто атака перейшла з лівого флангу до штрафного і Марез відправив м'яч низом у правий кут воріт. Навіть численна оборона "святих" не змогла нічого зробити - просто бігли купкою.
75'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Спрацювала заміна! Де Брюйне намагався черпачком закинути вперед, але м'яч від півзахисника повернувся на лінію штрафного. Філ прийняв його і гарматою зарядив у лівий кут.
73'
Опасный момент
В прекрасну контратаку вибігли господарі! Армстронг в її завершальній фазі віддав в центр на Адамса, котрий пробив в дотик низом - Стеффен витягнув!
71'
Желтая карточка
Жовта для Стеффена (Ман Сіті). Занадто довго він вводив м'яч.
70'
Армстронг (Саутгемптон) пробив в дотик з меж штрафного після прямого пасу з кутового, але влучив у стіну із захисників.
67'
Відразу Фоден у грі: спробував пробити англієць, але зустрів блок суперника.
64'
Замена
Також і Сіті провів подвійну заміну: Марез та Фоден з'явилися замість Жезуса і Гріліша. Гвардіола освіжив фланги.
63'
Замена
Відразу реакція Ральфа Хазенхюттля: подвійна заміна від господарів. Замість Армстронга і Лонга вийшли Адамс і Броха.
62'
Гоооол!!!
Де Брюйне відправив м'яч точно в лівий кут.
61'
Пенальті у ворота Саутгемптона! Підштовхнув Салісу у спину Жезусу - бразилець відразу і впав.
60'
Хорошу атаку провели "святі", яка завершилася ударом Армстронга в лівий кут воріт - Стеффен на місці.
57'
Де Брюйне (Ман Сіті) з-за меж штрафного пробив вище воріт.
56'
Продовжує атакувати Сіті. За одну хвилину Стерлінг загострював з правого флангу, а Гріліш виконував подачу з лівого, проте в обох випадках м'яч був вибитий за меж небезпечної зони.
53'
Трохи паніки біля воріт господарів. Канселу навісив з лівого флангу, Стерлінг не влучив по м'ячу, а потім круглий транзитом через Гріліша дійшов до Де Брюйне - бельгієць пробив у захисника.
48'
Армстронг (Саутгемптон) з-за меж штрафного пробив низом - м'яч полетів повз ворота.
47'
Ну і класичний для господарів пресинг. Його вони включили зі стартових хвилин другого тайму - Сіті важко.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Сіті добре стартував, а Саутгемптон добре фінішував. Таке відчуття, що підопічні Гвардіоли трохи не готові до пресингу суперника. І найцікавіше, що "святі" не втомилися і дотиснули нічийний результат, а ось "містяни" вже занадто швидко розслабилися. Загалом - інтенсивна гра, проте хочеться більше небезпеки біля обох воріт. Оборона грає на високому рівні, окрім цих голів - тоді сталися неприємні помилки.
Свисток
Перерва!
45+2'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Саутгемптон встиг дотиснути! Ельюнуссі вийшов на побачення з Стеффеном, але це було під дуже гострим кутом. Норвежець підібрав м'яч під себе, прострілив і... влучив в Ляпорта, а від того м'яч залетів у ворота. Курйозно вийшло.
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Лонг (Сатугемтон) завадив Армстронгу замкнути подачу Лівраменто з правого флангу, та і сам головою м'яч переправив повз ворота. Не домовилися.
43'
Уголовой
Ромеу (Саутгемптон) першим був на підбиранні після подачі від кута поля, але пробив точно в зону голкіпера.
42'
Армстронг (Саутгемптон) намагався загострити своєю подачею, але вийшло лише заробити кутовий.
40'
Заробили стандарт "святі" на чужій половині поля, однак подача Ворд-Прауса завершилася контратакою "містян" і заробленим кутовим.
36'
Опасный момент
Ухх, могла б залетіти ракета від Родрі! опорник Ман Сіті пробив з підбирання - м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
33'
Вокер-Пітерс (Саутгемптон) неточно прострілив з лівого флангу у штрафний.
31'
Удар Жезуса (Ман Сіті) з меж штрафного влучив у Салісу. На дають йому пробити зі зручної позиції.
30'
Стерлінг (Ман Сіті) красиво прокинув м'яч між ніг Армстронгу, проте після цього фінта далі він не пройшов - спрацювала підстраховка.
27'
Опасный момент
А тепер стійка рятує господарів! Канселу після кількох розхитувань Лівраменто все-таки подав з-під нього, а Гюндоган влучив в каркас з двох метрів!
26'
Пресинг Саутгемптона все ще шалений. В деяких моментах біля Стеффена можуть бути двоє-троє гравців.
23'
Армстронг (Саутгемптон) намагався щічкою пробити з меж штрафного, але так і не зміг правильно підлаштуватися: м'яч пролетів надто вище поперечки.
20'
Дві спроби переходів господарів в атаку не завершилися нічим хорошим для них - гості без проблем ліквідували небезпеку.
17'
Удар Жезуса (Ман Сіті) з лінії штрафного полетів надто вище воріт. Занадто сильно бразилець підсів під м'яч.
15'
Сіті після забитого продовжує тиснути. Господарям важко, потрібно їм зібратися.
12'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Не забиваєш ти - забивають тобі. Трохи наварили "святі" у своєму штрафному, завдяки чому м'яч дійшов до Стерлінга, а той відправив круглого в правий кут воріт.
10'
Опасный момент
Пощастило гостям! Після розрізної передачі Ромеу на ударну позицію у штрафному вийшов Армстронг і пробив повз голкіпера, але влучив у ліву стійку!
7'
Спробу дальнього удару від Де Брюйне (Ман Сіті) прийняв на себе Стівенс.
5'
Краса від Форстера. Ефектно голкіпер Саутгемптона забрав м'яч після небезпечного удару Стерлінга.
3'
На старті м'яч у "містян", але головне не це. Їх дуже щільно пресингують господарі, впритул аж до центральних захисників. Підопічні Гвардіоли на таке не сподівалися.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Карсон, Аке, Марез, Сілва, Зінченко, Фернандінью, Фоден.
Манчестер Сіті: Стеффен - Вокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Жезус, Гріліш.
Запасні господарів: Кабальєро, Адамс, Броха, Валері, Дженепо, Діалло, Перро, Редмонд, Смоллбоун.
Саутгемптон: Форстер - Вокер-Пітерс, Стівенс, Салісу, Лівраменто - Армстронг, Ромеу, Ворд-Праус, Ельюнуссі - Лонг, Армтронг.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу чвертьфіналу Кубка Англії, в якому зустрінуться Саутгемптон та Манчестер Сіті.
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Анонс матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 20.03.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Саутгемптон" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 22.01.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 20.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Уотфорд - 13.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Уотфорд.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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