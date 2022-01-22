Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.
Дата проведения матча: 20.03.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Саутгемптон" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 22.01.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Уотфорд - 13.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Уотфорд.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 14.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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