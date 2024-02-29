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Дети Клоппа не заметили святых. Ливерпуль - Саутгемптон 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия

Мерсисайдская молодёжь отлично справляется

Дети Клоппа не заметили святых. Ливерпуль - Саутгемптон 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" разгромно обыграл "Саутгемптон" на своём поле в пятом круге Кубка Англии - 3:0.

Из-за больших кадровых проблем Юрген Клопп вновь воспользовался услугами академии клуба, и выпустил на поле много воспитанников молодёжной команды "красных".

На жеребьёвке четвертьфинала турнира "Ливерпулю" достался "Манчестер Юнайтед".

Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0
Голы: Каумас (44), Даннс (73, 88)

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Кубок Англии Ливерпуль Саутгемптон
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Источник:
Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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