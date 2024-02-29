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Дети Клоппа не заметили святых. Ливерпуль - Саутгемптон 3:0. Видео голов и обзор матча
Мерсисайдская молодёжь отлично справляется
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" разгромно обыграл "Саутгемптон" на своём поле в пятом круге Кубка Англии - 3:0.
Из-за больших кадровых проблем Юрген Клопп вновь воспользовался услугами академии клуба, и выпустил на поле много воспитанников молодёжной команды "красных".
На жеребьёвке четвертьфинала турнира "Ливерпулю" достался "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0
Голы: Каумас (44), Даннс (73, 88)
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Источник:Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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