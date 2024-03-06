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Матч Чемпионшипа перенесли из-за пожара
Возле стадиона "Сент-Мэри" вспыхнул огонь
British Press
Как сообщает официальный источник Sky Sports, в окрестностях стадиона "Сент-Мэри" вспыхнул пожар, он охватил несколько промышленных предприятий. Огонь тушили около 100 пожарных.
Спасательные службы Хэмпшира и острова Уайт заявили, что людям рекомендовано избегать этого района. Пресс-служба "Саутгемптона" заявила: "Матч будет перенесен на новую дату, которая будет объявлена позже, и все билеты будут действительны для перенесенного поединка".
Напомним, "Саутгемптон" занимает 4-ю строчку Английского Чмпионшипа, где провел 35 матчей. В своем активе имеет 21 победу, 7 ничьих и 7 поражений.
???? OFFICIAL: Southampton’s game against Preston tonight has been called OFF after a fire broke out at a nearby building.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 6, 2024
(???? @hogequeen) pic.twitter.com/9zQhu4io6y
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