Матч Чемпионшипа перенесли из-за пожара

Как сообщает официальный источник Sky Sports, в окрестностях стадиона "Сент-Мэри" вспыхнул пожар, он охватил несколько промышленных предприятий. Огонь тушили около 100 пожарных.

Спасательные службы Хэмпшира и острова Уайт заявили, что людям рекомендовано избегать этого района. Пресс-служба "Саутгемптона" заявила: "Матч будет перенесен на новую дату, которая будет объявлена позже, и все билеты будут действительны для перенесенного поединка".

Напомним, "Саутгемптон" занимает 4-ю строчку Английского Чмпионшипа, где провел 35 матчей. В своем активе имеет 21 победу, 7 ничьих и 7 поражений.

???? OFFICIAL: Southampton’s game against Preston tonight has been called OFF after a fire broke out at a nearby building.



