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Матч Чемпионшипа перенесли из-за пожара

Англия

Возле стадиона "Сент-Мэри" вспыхнул огонь

Матч Чемпионшипа перенесли из-за пожара

British Press

Новина українською

Как сообщает официальный источник Sky Sports, в окрестностях стадиона "Сент-Мэри" вспыхнул пожар, он охватил несколько промышленных предприятий. Огонь тушили около 100 пожарных.

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Спасательные службы Хэмпшира и острова Уайт заявили, что людям рекомендовано избегать этого района. Пресс-служба "Саутгемптона" заявила: "Матч будет перенесен на новую дату, которая будет объявлена позже, и все билеты будут действительны для перенесенного поединка".

Напомним, "Саутгемптон" занимает 4-ю строчку Английского Чмпионшипа, где провел 35 матчей. В своем активе имеет 21 победу, 7 ничьих и 7 поражений.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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