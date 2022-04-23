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Лестер Сити - Рома онлайн трансляция матча

Лига конференций - 28 апреля 2022, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 1
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36'
Рома
Рим
Ход матча
8' Тэмми Абрахам 15' Лоренцо Пеллегрини 21' Тимоти Кастань Вышел: Джеймс, Джастин 26' Dewsbury-Hall, Kiernan
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
35%
Рома
35%
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.25 Х: 2.38 П2: 4.00
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.30
Интересные факты
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Рома выигрывает в 43%.
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Лестер Сити забивает 1.86 гола, играя дома, а Рома забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Лига конференций 2021/2022
14.04.2022 - 19:45 ПСВ 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 19:00 Интер 3 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.04.2022 - 20:00 Наполи 1 - 1 Завершен Рома Н
Лига конференций 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Будё-Глимт В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершен Салернитана В
Лига конференций 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 1 Завершен Рома П
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Новости команд
Главные события
Dewsbury-Hall, Kiernan
26'
Тимоти Кастань
Вышел: Джеймс, Джастин
21'
15'
Лоренцо Пеллегрини ГООЛ!
8'
Тэмми Абрахам
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
35%
Рома
35%
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.25 Х: 2.38 П2: 4.00
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.33 Х: 2.48 П2: 4.68
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.30
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
27
Тимоти Кастань
6
Джонни Эванс
3
Уэсли Фофана
21
Рикардо
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
8
Юри Тилеманс
10
Мэдисон, Джеймс
37
Адемола Лукман
9
Джейми Варди
11
Марк Олбрайтон
1
Руй Патрисиу
3
Рожер Ибаньес
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
2
Рик Карсдорп
77
Генрих Мхитарян
16
Кристанте, Брайан
7
Лоренцо Пеллегрини
59
Никола Залевский
22
Николо Дзаньоло
9
Тэмми Абрахам
Стартовый состав
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
    26
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
    21
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    8
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    15
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
63%
Владение мячом
37%
8
Штрафные
2
5
Угловые
2
Фолы
7
1
ЖК
1
2
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
Удары в створ
1
Офсайды
1
Трансляция
34'
Снова Лукман угрожает воротам соперника. На этот раз Патрисиу пришлось вступить в игру.
29'
Смоллинг в самоотверженном подкате блокирует удар Лукмана с близкого расстояния.
25'
Желтая карточка
Дьюсбери-Холл грубо подкатился в ноги Мхитаряну.
21'
Замена
Кастань вынужден покинуть поле в связи с повреждением. Его заменит Джастин.
15'
Гоооол!!!
Рома открывает счёт! Образцовую атаку точным ударом между ног голкиперу завершает Пеллегрини. Важнейший гол для римлян!
12'
Пеллегрини выполнил верховую передачу в штрафную площадь, защитники Лестера ликвидировали угрозу.
8'
Желтая карточка
Абрахам получает предупреждение за неосторожную игру в отборе.
4'
Кастань пробивал по воротам соперника, избавившись от опеки Кристанте. Мяч прошёл рядом со штангой.
2'
Опасную атаку провели хозяева, Роме удалось отбиться усилиями Манчини.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лестера: Шмейхель (к) – Катсань, Эванс, Фофана, Перейра – Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Мэддисон – Лукман, Варди, Олбрайтон.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Залевский, Пеллегрини (к), Кристанте, Мхитарян, Карсдорп – Абрахам, Дзаньоло.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги конференций Лестер – Рома.
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Анонс матча Лестер Сити - Рома 28.04.2022, Лига конференций

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 28.04.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Рома можно посмотреть 28.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Астон Вилла - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды Рома был сыгран против "Интер" - 23.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

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