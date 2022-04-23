Лестер Сити - Рома онлайн трансляция матча

Лестер Сити не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Рома забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Рома выигрывает в 43%.

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Лестер Сити забивает 1.86 гола, играя дома, а Рома забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).