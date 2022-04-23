Лестер Сити - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 28.04.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Астон Вилла - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команды Рома был сыгран против "Интер" - 23.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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