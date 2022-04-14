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Динамо - Клуж онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 20 апреля 2022, 21:45
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
27'
Клуж
Клуж-Напоки
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
63%
Ничья
11%
Клуж
26%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершен Галатасарай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Валмиера В
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Последние матчи - Клуж
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Клуж 2 - 0 Завершен Яблонец В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рандерс 2 - 1 Завершен Клуж П
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 АЗ 2 - 0 Завершен Клуж П
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Клуж 0 - 1 Завершен АЗ П
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Клуж 1 - 1 Завершен Рандерс Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
63%
Ничья
11%
Клуж
26%
Трансляция
25'
Сидорчук наносит неточный удар с дальней дистанции, после чего приносит извинения партнёрам.
20'
Цвек в подкате выбивает мяч, не пуская Беседина на ударную позицию.
18'
Антюх пробивал слёта после тонкого заброса в исполнении Сидорчука. Мяч прошёл над перекладиной.
16'
Цыганков нанёс слишком слабый удар, чтобы всерьёз потревожить Летицу.
13'
Гармаш получил отличную передачу на ход от Цыганкова, но не сумел правильно распорядиться мячом.
10'
Динамовцы непрерывно атакуют ворота соперника на старте поединка.
1'
Опасный момент
Бущан совершает красивый сейв! Пеун здорово пробивал в дальний угол, но Георгий помешал капитану Клужа отличиться.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Караваев – Шапаренко, Сидорчук (к), Гармаш – Антюх, Беседин, Цыганков.
Инфо
Стартовый состав Клужа: Летица, Маня, Балан, Димитров, Штефан, Цвек, Сигурйонссон, Пеун (к), Кипчу, Бирлигеа, Дуганджич.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию благотворительного матча Динамо – Клуж.
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Анонс матча Динамо - "Клуж" 20.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Клуж" (Клуж-Напоки) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Клуж" можно посмотреть 20.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Клуж", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Галатасарай - 14.04.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Клуж" (Клуж-Напоки)
Страна: Румыния

Прошедший поединок команды "Клуж" был сыгран против Яблонец - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Клуж".

Следите за результатами матча Динамо - "Клуж" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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