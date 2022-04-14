Динамо - Клуж онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - "Клуж" 20.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Клуж" (Клуж-Напоки) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 20.04.2022

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Галатасарай - 14.04.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Клуж" (Клуж-Напоки)

Страна: Румыния



Прошедший поединок команды "Клуж" был сыгран против Яблонец - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды "Клуж".

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