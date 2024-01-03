Маркевич: Коноплянка оставил весомый вклад в украинском футболе, его нужно за это поблагодарить

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал досрочный разрыв контракта румынским "Клужем" с украинским вингером Евгением Коноплянкой, с которым Мирон Богданович в свое время продуктивно работал в "Днепре".

— Евгений Коноплянка — очень техничный игрок, в свое время являвшийся лидером "Днепра", который вы тренировали. После УПЛ у него что-то пошло не так. В "Клуже" тоже были проблемы. Что с ним?

— Я не знаю. У меня он хорошо играл в свое время. Потом уже все пошло не так, как хотелось. Но ничего здесь не поделаешь, так оно бывает. Я знаю, что он мне много помог в "Днепре", его большая заслуга, что мы играли в финале Лиги Европы.

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— Каков шанс Коноплянки еще заиграть на достойном уровне и показывать стабильность?

— Трудно сказать сразу, потому что я его давно не видел и давно не общался с ним. Это его должно быть решение.

— А какой клуб по стилю игры сейчас подошел бы Евгению?

— Не знаю, трудно что-то сейчас говорить. Я давно его не видел, ну что я могу сейчас сказать? Здесь нужно учитывать, в какой он форме, как он. Травмы его преследовали… Ну он хорошо играл за "Днепр" и я его хотел в "Металлист" забрать. Здесь не получилось. Однако он оставил такой весомый вклад в украинском футболе. Поэтому нужно его за это поблагодарить.