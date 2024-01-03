Официально: Коноплянка покинул Клуж

Украинский вингер ЧФР "Клуж" Евгений Коноплянка покинул румынскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между футболистом и румынским клубом, которое было рассчитанное до лета 2025 года, разорвано по согласию сторон.

Напомним, что в Румынию 34-летний вингер приехал летом 2023 года, но в команде так и не заиграл.

За Клуж Коноплянка сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.