Официально: Коноплянка покинул Клуж
В Румынии у Евгения не пошло
cfr1907.ro
Украинский вингер ЧФР "Клуж" Евгений Коноплянка покинул румынскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между футболистом и румынским клубом, которое было рассчитанное до лета 2025 года, разорвано по согласию сторон.
Напомним, что в Румынию 34-летний вингер приехал летом 2023 года, но в команде так и не заиграл.
За Клуж Коноплянка сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.
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Источник:Інстаграм Клужа
Опубликовал: Михаил Черныш
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efim423 (odessa)
03.01.2024 в 16:32
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