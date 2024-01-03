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Официально: Коноплянка покинул Клуж

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В Румынии у Евгения не пошло

Официально: Коноплянка покинул Клуж

cfr1907.ro

Новина українською

Украинский вингер ЧФР "Клуж" Евгений Коноплянка покинул румынскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение между футболистом и румынским клубом, которое было рассчитанное до лета 2025 года, разорвано по согласию сторон.

Напомним, что в Румынию 34-летний вингер приехал летом 2023 года, но в команде так и не заиграл.

За Клуж Коноплянка сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.

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Евгений Коноплянка Клуж
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Источник:
Інстаграм Клужа
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
03.01.2024 в 16:32
но клуж из коноплянки не выйдет никогда
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
03.01.2024 в 16:32
но клуж из коноплянки не выйдет никогда
Ответить
0
0

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