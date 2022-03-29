Польша - Уэльс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Польша и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Мейски.
Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший матч команды Польша был сыгран против Швеция - 29.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.
Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж
Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Чехия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.
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