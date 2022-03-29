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Польша - Уэльс онлайн трансляция матча

Лига Наций - 01 июня 2022, 19:00 - Мейски
Главный судья: Obrenovic, Rade
Рейтинг матча:
Польша
0 - 0
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17'
Уэльс
Ход матча
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Польша
42%
Ничья
28%
Уэльс
30%
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 1.83 Х: 2.40 П2: 6.00
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 5.90
Интересные факты
  • Уэльс не проигрывает в последних 9 играх.
  • Уэльс не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Уэльс без побед над Польша в последних 3 играх.
  • Польша забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Уэльс забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Польша выигрывает первый тайм в 28% матчей, Уэльс выигрывает в 26% матчей.
  • Польша выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Уэльс выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Польша.
  • В их последнюю встречу команда Польша победила в 1 гол(а).
  • Когда Польша лидирует 1-0 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Когда Уэльс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Когда Польша проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Когда Уэльс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Уэльс's performance of the last 5 matches is better than Польша's.
  • Команда Польша проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Уэльс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Польша выиграла 3, команда Уэльс выиграла 0, 0 ничьи.
  • Польша забивает 1.67 гола за матч против команды Уэльс, а Уэльс забивает 0.67 гола против команды Польша (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Польша и Уэльс - 2.33.
  • Польша забивает 2.12 гола, играя дома, а Уэльс забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Польша
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2022
24.03.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 1 Завершен Польша Н
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Венгрия П
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Андорра 1 - 4 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Албания 0 - 1 Завершен Польша В
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Последние матчи - Уэльс
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Чехия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Уэльс 2 - 1 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Уэльс 5 - 1 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Эстония 0 - 1 Завершен Уэльс В
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Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Польша
42%
Ничья
28%
Уэльс
30%
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 1.83 Х: 2.40 П2: 6.00
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 1.95 Х: 2.66 П2: 6.37
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 5.90
Составы команд
1
Грабара, Камиль
72
Пучаш, Тимотеуш
35
Ян Беднарек
15
Камиль Глик
24
Бартош Берешиньски
6
Горальски, Ясек
16
Гжегож Крыховяк
43
Матеуш Клич
20
Пётр Зелиньский
9
Адам Букса
9
Роберт Левандовски
12
Дэнни Уорд
2
Кристофер Гантер
6
Мипэм, Крис
33
Рис Норрингтон-Дэйвис
23
Дилан Левитт
21
Morrell, Joe
7
Смит, Мэтью
9
Уэс Бернс
20
Джонатан Уильямс
21
Мур, Киффер
20
Даниэль Джеймс
Стартовый состав
  • 9
    Адам Букса
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 6
    Горальски, Ясек
    Полузащитник
  • 16
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 72
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 1
    Грабара, Камиль
    Вратарь
  • 21
    Мур, Киффер
    Нападающий
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 23
    Дилан Левитт
  • 21
    Morrell, Joe
    Полузащитник
  • 7
    Смит, Мэтью
    Полузащитник
  • 9
    Уэс Бернс
    Нападающий
  • 20
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 2
    Кристофер Гантер
    Защитник
  • 6
    Мипэм, Крис
    Защитник
  • 33
    Рис Норрингтон-Дэйвис
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Микневичз, Чзеслав
  • Роберт Пейдж
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Удары мимо
1
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Удары в створ
1
1
Угловые
1
Сейвы
Блокировано ударов
1
Трансляция
12'
Вельс володіє м'ячем на своїй половині поля, але не спішить йти вперед. Команда намагається знесилити поляків, які невпинно пресингують.
8'
Опасный момент
Льюітт накрутив захисника поблизу штрафного майданчика Польщі та потужно пробив по центру воріт. Голкіпер на місці, він нівелює загрозу.
4'
Опасный момент
Небезпечно! Зелінськи пробив головою після якісного навісу з правого флангу. М'яч пройшов зовсім поруч з правою стійкою.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд. Польща: Грабара, Пухач, Глік, Беднарек, Берешинскі, Горальскі, Крихов'як, Кліх, Зелінськи, Букса, Левандовскі. Вельс: Ворд, Норрінгтон, Мефам, Гантер, Вільямс, Бернс, Сміт, Морелл, Льюітт, Джеймс, Мур.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Націй Польща - Вельс.
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Последние матчи
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Анонс матча Польша - Уэльс 01.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Польша и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Мейски.

Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Уэльс можно посмотреть 01.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Польша - Уэльс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший матч команды Польша был сыгран против Швеция - 29.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.

Команда гостей

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Чехия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.

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