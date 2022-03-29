Польша - Уэльс онлайн трансляция матча

Уэльс не проигрывает в последних 9 играх.

Уэльс не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Уэльс без побед над Польша в последних 3 играх.

Польша забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

Уэльс забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Польша выигрывает первый тайм в 28% матчей, Уэльс выигрывает в 26% матчей.

Польша выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Уэльс выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Польша.

В их последнюю встречу команда Польша победила в 1 гол(а).

Когда Польша лидирует 1-0 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.

Когда Уэльс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.

Когда Польша проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Польша% своих матчей.

Когда Уэльс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.

Уэльс's performance of the last 5 matches is better than Польша's.

Команда Польша проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Уэльс (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Польша выиграла 3, команда Уэльс выиграла 0, 0 ничьи.

Польша забивает 1.67 гола за матч против команды Уэльс, а Уэльс забивает 0.67 гола против команды Польша (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Польша и Уэльс - 2.33.