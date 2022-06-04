  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Германия - Италия Смотреть онлайн
В тренде

Германия - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 июня 2022, 21:45 - Боруссия Парк
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Германия
1 - 0
Обновить
19'
Италия
Ход матча
10' Киммих, Йосуа
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Германия
42%
Ничья
32%
Италия
26%
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.17 Х: 2.70 П2: 4.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Германия и Италия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 11 встреч, команда Германия выиграла 1 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-10 в пользу команды Италия
  • Германия не проигрывает в последних 12 играх.
  • Германия не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Италия не проиграл ни в одном из последних 15 выездных матчей.
  • Германия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Германия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Италия выигрывает в 31% матчей.
  • Германия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Италия выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.
  • Команда Германия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 2, команда Италия выиграла 0, 3 ничьи.
  • Германия забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 0.8 гола против команды Германия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Италия - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Германия и Италия - 0.8.
  • Германия забивает 3.67 гола, играя дома, а Италия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Италия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Недавнее выступление команды Италия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Германия.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.
  • Jonas Hofmann лучший бомбардир Германия с 2 голами. Lorenzo Pellegrini забил 2 раз за Италия
  • Nico Schlotterbeck получил больше всего желтых карточек (2) в Германия. Sandro Tonali получил 2 в Италия.
Личные встречи
Германия
1
Побед
5
Игр
1
Побед
Италия
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия
Контрольные матчи 2016/2017
15.11.2016 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Германия
Евро-2016 2015/2016
02.07.2016 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Италия
Контрольные матчи 2015/2016
29.03.2016 - 21:45 Германия 4 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Германия
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Венгрия 1 - 1 Завершен Германия Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Германия 1 - 1 Завершен Англия Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Германия 2 - 0 Завершен Израиль В
Показать больше
Последние матчи - Италия
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англия 0 - 0 Завершен Италия Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Италия 2 - 1 Завершен Венгрия В
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия Н
Финалиссима 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Италия 0 - 3 Завершен Аргентина П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Турция 2 - 3 Завершен Италия В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Киммих, Йосуа
10'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Германия
42%
Ничья
32%
Италия
26%
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.19 Х: 2.67 П2: 4.63
П1: 2.17 Х: 2.70 П2: 4.60
Составы команд
1
Мануэль Нойер
17
Дэвид Раум
2
Антонио Рюдигер
15
Никлас Зюле
16
Лукас Клостерманн
6
Киммих, Йосуа
21
Илкай Гюндоган
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
23
Йонас Хофманн
11
Тимо Вернер
50
Джанлуиджи Доннарумма
6
Давиде Калабрия
23
Джанлука Манчини
95
Алессандро Бастони
37
Леонардо Спинаццола
21
Давиде Фраттези
16
Кристанте, Брайан
23
Николо Барелла
21
Маттео Политано
22
Джакомо Распадори
22
Gnonto, Degnand Wilfried
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
    10
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Дэвид Раум
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 22
    Gnonto, Degnand Wilfried
    Нападающий
  • 21
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 6
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Роберто Манчини
Статистика матча
1
Угловые
1
Удары в створ
1
1
Удары мимо
3
Штрафные
Офсайды
1
1
Сейвы
Фолы
2
62%
Владение мячом
38%
Трансляция
11'
Гоооол!!!
Кімміх! Забиває німець! Раум отримує ігровий снаряд на фланзі та точно навішує на Йозуа. Опорник Баварії зупиняє та другим дотиком б'є точно по центру. М'яч при цьому пролітає поміж ніг Доннаруммі.
9'
Опасный момент
Распадорі міг забивати після подачі зліва, проте круглий зрізається з ноги вінгера. Ньонто не зміг добити точно.
7'
Опасный момент
Небезпека від Сане! Лерой сам пройшов до штрафного Італії та спробував віддати на Мюллера. Після рикошету м'яч опинився знову у Сане, і той пробив майже точно в лівий кут.
4'
Німці демонструють володіння поблизу центру поля. Поки що команда господарів не вдається до активних атакуючих дій.
1'
Свисток
Щойно пролунав стартовий свисток! Матч розпочався!
Вже відомі склади команд на матч
Инфо
Німеччина: Ноєр, Раум, Рюдігер, Зюле, Клостерман, Кімміх, Гюндоган, Сане, Мюллер, Гофман, Вернер.
Инфо
Італія: Доннарумма, Спінаццола, Бастоні, Манчіні, Калабрія, Барелла, Крістанте, Фраттезі, Гнонто, Распадорі, Політано.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Націй Німеччина - Італія.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Молдова Молдова 2 Андорра Андорра 1 Завершен 19:00 - Сегодня Армения Армения 1 Шотландия Шотландия 4 Завершен 21:45 - Вчера Франция Франция 0 Хорватия Хорватия 1 Завершен 21:45 - Вчера Дания Дания 2 Австрия Австрия 0 Завершен 21:45 - Вчера Исландия Исландия 2 Израиль Израиль 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Германия - Италия 14.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Германия и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.

Дата проведения матча: 14.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Германия и командой Италия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Германия в предыдущем футбольном матче 04.06.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Италия можно посмотреть 14.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Германия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Англия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Германия - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Наций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен