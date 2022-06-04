Германия - Италия онлайн трансляция матча

Матч между командой Германия и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Боруссия Парк.
Дата проведения матча: 14.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Германия и командой Италия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Германия в предыдущем футбольном матче 04.06.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Англия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.
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