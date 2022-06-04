Германия - Италия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Германия и Италия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 11 встреч, команда Германия выиграла 1 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-10 в пользу команды Италия

Германия не проигрывает в последних 12 играх.

Германия не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Италия не проиграл ни в одном из последних 15 выездных матчей.

Германия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Германия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Италия выигрывает в 31% матчей.

Германия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Италия выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.

Команда Германия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 2, команда Италия выиграла 0, 3 ничьи.

Германия забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 0.8 гола против команды Германия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Италия - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Германия и Италия - 0.8.

Германия забивает 3.67 гола, играя дома, а Италия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Италия пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".

Недавнее выступление команды Италия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Германия.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.

Jonas Hofmann лучший бомбардир Германия с 2 голами. Lorenzo Pellegrini забил 2 раз за Италия