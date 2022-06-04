Италия - Германия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Stadio Renato Dall'Ara.
Дата проведения матча: 04.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Италия и командой Германия:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Германия в предыдущем футбольном матче 15.11.2016 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Аргентина - 01.06.2022, в рамках чемпионата Финалиссима 2022-2024 и закончился победой команды Аргентина.
Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Нидерланды - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.
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