Италия - Германия онлайн трансляция матча

Во время последних 10 встреч, команда Италия выиграла 3 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Германия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-9 в пользу команды Италия

Германия не проигрывает в последних 9 играх.

Германия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

В домашних матчах Италия не проигрывает Германия в последних 3 встречах.

Германия забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Италия выигрывает первый тайм в 33% матчей, Германия выигрывает в 64% матчей.

Италия выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Германия выигрывает в 64%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.

Команда Германия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 1, команда Германия выиграла 2, 2 ничьи.

Италия забивает 1 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 1.4 гола против команды Италия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Германия - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Италия и Германия - 1.2.