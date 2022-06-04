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Италия - Германия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 04 июня 2022, 21:45 - Stadio Renato Dall'Ara
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Италия
До начала
00 : 00 : 00
Германия
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Италия
31%
Ничья
38%
Германия
31%
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 3.60 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 4.10 Х: 2.70 П2: 2.28
Интересные факты
  • Во время последних 10 встреч, команда Италия выиграла 3 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Германия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-9 в пользу команды Италия
  • Германия не проигрывает в последних 9 играх.
  • Германия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • В домашних матчах Италия не проигрывает Германия в последних 3 встречах.
  • Германия забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Италия выигрывает первый тайм в 33% матчей, Германия выигрывает в 64% матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Германия выигрывает в 64%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.
  • Команда Германия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 1, команда Германия выиграла 2, 2 ничьи.
  • Италия забивает 1 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 1.4 гола против команды Италия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Германия - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Италия и Германия - 1.2.
  • Италия забивает 1.69 гола, играя дома, а Германия забивает 2.38 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Италия
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Германия
Контрольные матчи 2016/2017
15.11.2016 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Германия
Евро-2016 2015/2016
02.07.2016 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Италия
Контрольные матчи 2015/2016
29.03.2016 - 21:45 Германия 4 - 1 Завершен Италия
Евро-2012 2011/2012
28.06.2012 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Италия
Последние матчи - Италия
Финалиссима 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Италия 0 - 3 Завершен Аргентина П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Турция 2 - 3 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Италия 0 - 1 Завершен Северная Македония П
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Италия Н
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
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Последние матчи - Германия
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Германия 2 - 0 Завершен Израиль В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 19:00 Армения 1 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Германия 9 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Северная Македония 0 - 4 Завершен Германия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Италия
31%
Ничья
38%
Германия
31%
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 3.60 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.32
П1: 4.10 Х: 2.70 П2: 2.28
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
3
Кристиано Бираги
95
Алессандро Бастони
33
Франческо Ачерби
25
Алессандро Флоренци
8
Сандро Тонали
16
Кристанте, Брайан
21
Давиде Фраттези
10
Лоренцо Пеллегрини
91
Скамачча, Джанлука
21
Маттео Политано
1
Мануэль Нойер
24
Тило Керер
2
Антонио Рюдигер
15
Никлас Зюле
39
Бенджамин Хенрихс
6
Киммих, Йосуа
8
Леон Горецка
10
Гнабри, Серже
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 10
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 21
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Flick, Hans-Dieter
Трансляция
Виходять на поле команди
Инфо
Стартовий склад збірної Німеччини: Нойєр, Хенрікс, Зюле, Рюдігер, Керер, Кімміх, Горецька, Сане, Мюллер, Гнабрі, Вернер
Инфо
Стартовий склад збірної Італії: Доннарумма, Флоренці, Ачербі, Бастоні, Бірагі, Фраттезі, Крістанте, Тоналі, Політано, Пеллегріні, Скамачча
Инфо
Розпочнеться поєдинок о 21:45, судитиме гру серб Срджан Йованович.
Доброго вечора всім! Футбольний сезон триває, і UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу Ліги націй Італія – Німеччина.
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Анонс матча Италия - Германия 04.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Stadio Renato Dall'Ara.

Дата проведения матча: 04.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Италия и командой Германия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Германия в предыдущем футбольном матче 15.11.2016 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Германия можно посмотреть 04.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Аргентина - 01.06.2022, в рамках чемпионата Финалиссима 2022-2024 и закончился победой команды Аргентина.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Нидерланды - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.

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