Франция - Австрия онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда Франция выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Австрия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-11 в пользу команды Франция

Франция без побед в последних 4 играх.

В домашних матчах Франция не проигрывает Австрия в последних 3 встречах.

Франция выигрывает первый тайм в 20% матчей, Австрия выигрывает в 40% матчей.

Франция выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Австрия выигрывает в 40%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Франция в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Австрия.

Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Австрия выиграла 1, 1 ничьи.

Франция забивает 1.4 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Франция (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Австрия - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Австрия - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Франция забивает 3.2 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).