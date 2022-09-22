Франция - Австрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Франция и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Стад-де-Франс.
Дата проведения матча: 22.09.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Франция и командой Австрия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Австрия и Франция в предыдущем футбольном матче 10.06.2022 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Хорватия - 13.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Хорватия.
Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер
Прошедший матч команды Австрия был сыгран против Дания - 13.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Дания.
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