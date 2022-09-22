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Франция - Австрия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 22 сентября 2022, 21:45 - Стад-де-Франс
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
Франция
2 - 0
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67'
Австрия
Ход матча
23' Жюль Кунде Вышел: Салиба, Вильям 38' Вейманн, Андреас
46' Майгнан, Мике Вышел: Альфонс Ареола 50' Вейманн, Андреас Вышел: Деян Любичич 56' Килиан Мбаппе
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Франция
31%
Ничья
34%
Австрия
34%
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.75 Х: 3.10 П2: 6.30
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Франция выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Австрия выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-11 в пользу команды Франция
  • Франция без побед в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Франция не проигрывает Австрия в последних 3 встречах.
  • Франция выигрывает первый тайм в 20% матчей, Австрия выигрывает в 40% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Австрия выигрывает в 40%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Франция в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Австрия.
  • Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Австрия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Франция забивает 1.4 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Франция (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Австрия - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Австрия - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Франция забивает 3.2 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Christopher Nkunku отдал больше всего передач в Франция с 2 передачами. Maximilian Wober лучший распасовщик Австрия (2 передач)
Прогноз на матч
Личные встречи
Франция
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Австрия
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франция 0 - 1 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франция 1 - 2 Завершен Дания П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 22:15 Франция 5 - 0 Завершен ЮАР В
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Последние матчи - Австрия
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Дания 2 - 0 Завершен Австрия П
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 23:15 Австрия 1 - 2 Завершен Дания П
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Хорватия 0 - 3 Завершен Австрия В
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Австрия 2 - 2 Завершен Шотландия Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Килиан Мбаппе
56'
50'
Вейманн, Андреас
Вышел: Деян Любичич
Майгнан, Мике
Вышел: Альфонс Ареола
46'
38'
Вейманн, Андреас
Жюль Кунде
Вышел: Салиба, Вильям
23'
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Франция
31%
Ничья
34%
Австрия
34%
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.75 Х: 3.10 П2: 6.30
Составы команд
16
Майгнан, Мике
18
Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
19
Рафаэль Варан
23
Жюль Кунде
23
Ферлан Менди
19
Фофана Юссуф
18
Тчуамени, Орельен
15
Джонатан Клаусс
8
Антуан Гризманн
10
Килиан Мбаппе
9
Оливье Жиру
13
Пентц, Патрик
28
Кристофер Триммель
15
Филипп Линхарт
8
Давид Алаба
39
Вобер, Максимилиан
18
Забитцер Марсель
24
Ксавер Шлагер
16
Seiwald, Nicolas
14
Вейманн, Андреас
9
Марко Арнаутович
18
Карим Онисиво
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    56
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 19
    Фофана Юссуф
  • 18
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 15
    Джонатан Клаусс
  • 18
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
    23
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
    46
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 18
    Карим Онисиво
    Нападающий
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 16
    Seiwald, Nicolas
    Защитник
  • 14
    Вейманн, Андреас
    Нападающий
    50 38
  • 28
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 39
    Вобер, Максимилиан
    Защитник
  • 13
    Пентц, Патрик
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Ральф Рангник
Статистика матча
10
Штрафные
6
2
Офсайды
1
7
Удары мимо
1
4
Фолы
9
4
Блокировано ударов
1
4
Угловые
3
Удары в створ
Сейвы
2
ЖК
1
Трансляция
64'
Замена
61'
Килиан Мбаппе не попал в дальний нижний угол, хотя позиция была по-настоящему перспективной.
60'
У французов появляется все больше свободных зон. Килиан Мбаппе ошибся с передачей на открывавшегося за спины защитникам Оливье Жиру.
56'
Гоооол!!!
Наконец-то сборная Франции открывает счёт! Марсель Забитцер ужасно ошибся в центре поля, а Килиан Мбаппе этим воспользовался. Лидер трёхцветных на скорости обошёл нескольких соперников и прошил вратаря.
52'
Опасный момент
Очередной упущенный шанс! Антуан Гризманн сыграл остроумно, оставив мяч партнёру, но Жонатан Клаусс пробил над перекладиной. Сколько ещё продлится везение австрийцев?
49'
Замена
Андреас Вайманн травмировался в игровом эпизоде. Вместо него на поле выйдет Деян Любичич.
46'
Замена
В перерыве Альфонс Ареоля заменил Майка Меньяна.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Французы доминируют, но не создают впечатления непобедимой команды. Подопечным Дидье Дешама нужно прибавлять, прежде всего в реализации моментов.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Опасный момент
Килиан Мбаппе создал момент для своего партнёра, но Юссуфа Фофана подвела техника. Дебютант сборной, оказавшись перед воротами, не сумел нанести акцентированный удар.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Патрик Пенц берёт неудобный удар Килиана Мбаппе с отскоком от газона.
39'
Оливье Жиру благодарит Жонатана Клаусса за качественную передачу, хоть замкнуть её форварду не удалось.
38'
Желтая карточка
Андреас Вайманн ударил по ногам Орельена Чуамени.
35'
Опасный момент
Два фантастических сейва подряд совершил Патрик Пенц! Сначала вратарь сборной Австрии перевёл в перекладину удар Орельена Чуамени через себя, а потом помешал добиванию Антуана Гризманна.
27'
Килиан Мбаппе выиграл подбор на линии штрафной площади и пробил в касание. Неточно.
27'
Опасный момент
Игра в защите тоже может быть красивой! Филипп Линхарт в самоотверженном прыжке снимает мяч с ноги Антуана Гризманна, который готовился расстреливать ворота соперника в упор.
26'
Опасный момент
Стопроцентный момент упускают французы! Оливье Жиру и Килиан Мбаппе мастерски обыгрались в стеночку, но последний, выскочив один на один с голкипером, не попал по мячу.
24'
Марсель Забитцер воспользовался скидкой Андреаса Вайманна, чтобы нанести удар по воротам. Мяч прошёл над перекладиной.
22'
Замена
Жуль Кунде не сможет продолжить игру из-за повреждения. Уильям Салиба готовится выйти на поле.
15'
Давид Алаба внимательно действует в обороне, не позволяя Антуану Гризманну нанести удар по воротам Патрика Пенца.
12'
Беспорядком в штрафной площади австрийцев едва не воспользовался Оливье Жиру. В последний момент один из защитников сборной Австрии заблокировал удар соперника.
12'
Орельен Чуамени решился на удар с дальней дистанции и заработал для своей команды угловой.
7'
Бенуа Бадьяшиль выполнил отличную длинную передачу на Оливье Жиру, но опытный форвард не обработал мяч. Потенциально опасный момент упущен.
5'
Инициатива ожидаемо в руках французов. Подопечные Ральфа Рангника пока лишь обороняются.
2'
Офсайд
Килиан Мбаппе поражает ворота соперника, но гол не будет засчитан. Десятый номер сборной Франции залез в положение вне игры.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав сборной Франции: Меньян – Менди, Бадьяшиль, Варан (к), Кунде, Клосс – Фофана, Чуамени, Гризманн – Мбаппе, Жиру.
Инфо
Стартовый состав сборной Австрии: Пенц – Вёбер, Алаба (к), Линхарт, Триммель – Вайманн, Зайнвальд, Шлягер, Забитцер – Онисиво, Арнаутович.
Чемпионам мира пора побеждать. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги наций Франция – Австрия.
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Анонс матча Франция - Австрия 22.09.2022, Лига Наций

Поединок между командой Франция и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 22.09.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Франция и командой Австрия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Австрия и Франция в предыдущем футбольном матче 10.06.2022 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Австрия можно посмотреть 22.09.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Франция - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Хорватия - 13.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Хорватия.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Прошедший матч команды Австрия был сыгран против Дания - 13.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Дания.

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