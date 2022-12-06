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Марокко - Испания онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 06 декабря 2022, 17:00 - Education City Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матча:
Марокко
0 - 0
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перерыв
Испания
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Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Марокко
32%
Ничья
32%
Испания
36%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 6.00 Х: 2.65 П2: 1.90
Прогноз на матч
Личные встречи
Марокко
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Испания
ЧМ-2018 2017/2018
25.06.2018 - 21:00 Испания 2 - 2 Завершен Марокко
Олимпиада 2012/2013
01.08.2012 - 19:00 Испания 0 - 0 Завершен Марокко
Последние матчи - Марокко
Чемпионат мира 2022
01.12.2022 - 17:00 Канада 1 - 2 Завершен Марокко В
Чемпионат мира 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгия 0 - 2 Завершен Марокко В
Чемпионат мира 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершен Хорватия Н
Международные товарищеские матчи 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2022
27.09.2022 - 22:00 Парагвай 0 - 0 Завершен Марокко Н
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Последние матчи - Испания
Чемпионат мира 2022
01.12.2022 - 21:00 Япония 2 - 1 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
27.11.2022 - 21:00 Испания 1 - 1 Завершен Германия Н
Чемпионат мира 2022
23.11.2022 - 18:00 Испания 7 - 0 Завершен Коста-Рика В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Испания В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Швейцария П
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Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Марокко
32%
Ничья
32%
Испания
36%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 6.00 Х: 2.65 П2: 1.90
Составы команд
13
Яссин Буну
40
Мазраури, Нуссер
26
Саисс, Ромэйн
27
Агуэрд, Найеф
2
Ашраф Хакими
34
Софьян Амрабат
19
Selim Amallah
8
Ounahi, Azzedine
17
Софиан Буфаль
19
Эн-Нэсури, Юссеф
22
Хаким Зиеш
23
Унай Симон
14
Маркос Льоренте
16
Родри
24
Ляпорт, Эмерик
18
Альба, Жорди
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
26
Gonzalez, Pedro
11
Ферран Торрес
11
Марко Асенсио
21
Ольмо Карвахаль, Даниэль
Стартовый состав
  • 17
    Софиан Буфаль
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 19
    Selim Amallah
    Полузащитник
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Полузащитник
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 40
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 26
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 27
    Агуэрд, Найеф
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 11
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 21
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Regragui, Walid
  • Луис Энрике
Статистика матча
31%
Владение мячом
69%
11
Штрафные
5
3
Фолы
10
2
Удары мимо
1
2
Офсайды
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Угловые
1
LIVE
Трансляция матча Марокко - Испания
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В эфире
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Трансляция
Инфо
Инфо
Инфо
В первом тайме команды много боролись, однако почти не создавали голевых моментов. Марокканцы выдерживают давление соперников в низком блоке, а испанцы не знают, как его преодолевать.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Агэрд на угловой перевел мяч по борьбе против Асенсио на левом фланге штрафной.
42'
Опасный момент
Подачу с левого фланга штрафной от Буфаля Агерд завершил ударом над воротами из предела вратарской.
40'
Альба выполнил прострел с левого фланга штрафной на ногу сопернику в центральной зоне.
38'
Испанцы задержались с контролем мяча на чужой половине.
35'
Унахи получил удар по ногам у правого фланга собственного штрафного от Гави.
32'
Опасный момент
Мазрауи выполнил дальний выстрел из центральной зоны перед штрафной, однако Симон парировал со второй попытки.
29'
Эн-Несири запустили передачу на ход к левому флангу штрафной, но тот не опередил Родри.
26'
Опасный момент
Асенсио с левого фланга штрафной завершил заброс на ход ударом в сетку ворот с внешней стороны.
25'
Офсайд
Буну случайно отдал на правый фланг защиты на ногу Ольмо, но затем в ощупь перевел в офсайд в центр штрафной на Льоренте.
23'
Буфаль травмировался при случайном рывке в центре поля.
21'
Зиеш со штрафного выполнил подачу на голову защитнику.
19'
Ольмо влетел в Амрабат на левом фланге защиты в верховой борьбе.
17'
Контроль мяча от Испании на своей половине.
15'
Подача с левого фланга от Буфаля пошла в руки Симона во вратарском.
13'
Асенсио чуть не поджал Буну в чужом вратарском, но голкипер не ошибся.
12'
Опасный момент
Хакими со штрафного нанес удар выше ворот с подкруткой.
10'
Буфаля толкнул в спину Гави у правого входа в свой штрафной.
8'
Амрабат забрал мяч у Торреса на левом фланге штрафной, а тот против него сфолил.
6'
Набирает обороты давление от Марокко на чужой половине.
5'
Зиеша разогнали до правого фланга атаки, но вин выпустил мяч за лицевую.
3'
Буфаль без фола встретил Торреса на левом фланге защиты.
2'
Марокканские фанаты просто разрывают трибуны.
1'
Альба уже получил по ногам от Зиеша на своей половине.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Запасные: Эль Каджоуи, Тагнаути, Хамдала, Зарури, Сабири, Чейр, Абухляль, Эззалзули, Эль Ямик, Дари, Кеддира, Эль-Ханнусс, Банун, Аттият-Аллах, Жабране.
Испания: Симон — Льоренте, Родри, Лапорт, Альба — Гави, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Ассенсио, Ольмо.
Запасные: Эль Каджоуи, Тагнаути, Хамдала, Зарури, Сабири, Чейр, Абухляль, Эззалзули, Эль Ямик, Дари, Кеддира, Эль-Ханнусс, Банун, Аттият-Аллах, Жабране.
Марокко: Буну — Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи — Унахи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Победитель сыграет против сильнейшего в паре Португалия — Швейцария.
Инфо
Сборная Испании стала второй в группе с Японией, Германией и Коста-Рикой.
Инфо
Сборная Марокко стала первой в группе Хорватии, Бельгии и Канады.
Фернандо Андрес Рапаллини (Ла-Плата, Аргентина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала чемпионата мира. На поле стадиона Эдюкэйшн Сити (Эр-Райян, Катар) сыграют Марокко и Испания.
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Комментарии(1)
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Igor011078 (Броди)
06.12.2022 в 16:40
Марокко - Іспанія 1:1 (1:2)
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Последние матчи
Завершен 21:00 - Вчера Бразилия Бразилия 4 Южная Корея Южная Корея 1 Завершен 17:00 - Вчера Япония Япония 1 Хорватия Хорватия 2 Завершен 21:00 - 04.12.2022 Англия Англия 3 Сенегал Сенегал 0 Завершен 17:00 - 04.12.2022 Франция Франция 3 Польша Польша 1 Завершен 14:30 - 04.12.2022 Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс 2 Портсмут Портсмут 0

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Анонс матча Марокко - Испания 06.12.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Марокко и командой Испания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Education City Stadium.

Дата проведения матча: 06.12.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Марокко и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Марокко в предыдущем футбольном матче 25.06.2018 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Regragui, Walid и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Марокко - Испания можно посмотреть 06.12.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Марокко - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Марокко
Страна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Предыдущий поединок команды Марокко был сыгран против Канада - 01.12.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Марокко.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Япония - 01.12.2022, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Япония.

Следите за результатами матча Марокко - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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