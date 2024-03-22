Сегодня украинская молодежка проведет спарринг со сборной Марокко U-23
Игра начнется в 20:00
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 22 марта молодежная сборной Украины проведет товарищеский поединок с олимпийской сборной Марокко U-23 в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2025 U-21.
Спарринг состоится на стадионе "Мардан" в Анталье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву. Интересно, что именно Марокко U-23 - будущий соперник олимпийской сборной Украины на летних Играх-2024 во Франции.
Также напомним, что 26 марта подопечные Унаи Мельгоса сыграют матч отбора на Евро-2025 против команды Азербайджана. Сине-желтые возглавляют таблицу группы F, набрав 15 очков из 15 возможных.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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