Сегодня украинская молодежка проведет спарринг со сборной Марокко U-23

Сегодня, 22 марта молодежная сборной Украины проведет товарищеский поединок с олимпийской сборной Марокко U-23 в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2025 U-21.

Спарринг состоится на стадионе "Мардан" в Анталье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву. Интересно, что именно Марокко U-23 - будущий соперник олимпийской сборной Украины на летних Играх-2024 во Франции.

Также напомним, что 26 марта подопечные Унаи Мельгоса сыграют матч отбора на Евро-2025 против команды Азербайджана. Сине-желтые возглавляют таблицу группы F, набрав 15 очков из 15 возможных.