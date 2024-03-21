Украина U-21 - Марокко U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 22.03.2024

Подопечные Унаи Мельгосы в рамках подготовки к матчу отбора чемпионата Европы-2025 против Азербайджана сыграют спарринг с Марокко U-23. Игра пройдет в Анталии на стадионе "Мардан". К слову, именно с Марокко наша сборная U-23 сыграет в одной группе на Олимпиаде в Париже.

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Контрольный матч

Украина U-21 - Марокко U-23

22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия

Трансляция - Общественное Спорт

Украина U-21: последние новости

Украинская молодежка под руководством Унаи Мельгосы с пятью победами в пяти матчах уверенно возглавляет таблицу группы F. В рамках отбора на Евро-2025 украинцев ожидает противостояние с Азербайджаном. Тренерский штаб решил во время подготовки к официальному матчу провести спарринг против олимпиской сборной Марокко. В прошлом году наша сборная U-21 оставила приятные воспоминания своей игрой. Украинцы продемонстрировали, что они могут по ходу игр адаптироваться под разные стили. В первых матчах под руководством Мельгосы было больше "стерильного" контроля, но постепенно наша молодежка стала играть гораздо эффективнее в заключительной трети поля. Наша команда демонстрирует лучшую оборону в группе, пропустив всего 2 мяча за 5 игр.

Безусловно, в спарринге против Марокко будет много экспериментов. Тренерский штаб попытается проверить как можно больше игроков. Сейчас очень сложно спрогнозировать стартовый состав, но ожидаем серьезной ротации. Важно, что почти все игроки этой молодежки имеют игровую практику в своих клубах УПЛ. Среди вызванных игроков отсутствует капитан "молодежки" Владимир Бражко, который сейчас в главной сборной. Несмотря на отсутствие Бражко, наибольшее представительство в команде у киевского "Динамо" — четыре футболиста. В частности, дебютировать за "молодежку" сможет 19-летний полузащитник Антон Царенко.

Марокко U-23: последние новости

Олимпийская сборная Марокко в Турции готовится к Олимпийским играм. У команды запланированы спарринги против Украины и Уэльса. Местная федерация решила сменить главного тренера. Готовить команду к Олимпиаде будет Тарик Сектиуи, ранее со сборными не работавший. Также произошли некоторые изменения в составе сборной Марокко. Тренерский штаб на сбор вызвал голкипера Элиаса Маго, играющего в Бельгии. Также к команде присоединились Мехди Маухуба и Хайтама Манаута.

В сборной Марокко есть ряд креативных игроков, способных играть один в один. Это будет хороший и информативный спарринг для сборной Украины. Олимпийская сборная Марокко выиграла три из последних пяти игр. Марокканцы уступили молодежной сборной Дании и Ирака U-23. Среди лидеров этой команды, безусловно, стоит отметить 19-летнего нападающего "Вильярреала" Ильяса Ахомаша, который в этом сезоне сыграл уже 23 матча в Ла Лиге.

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины предыдущие пять матчей выиграла;

Украина U-21 в рамках отбора к Евро-2025 пропустила всего два гола:

Для олимпийской сборной Марокко это дебютная игра под руководством нового тренера;

Команды между собой еще не встречались.

Украина U21 – Марокко U23. Ставка и коэффициенты

Украина U21 – Марокко U23. Прогноз на матч от UA-Футбол

Легкой прогулки для нашей сборной не ожидаем, ведь марокканцы достаточно серьезный соперник. Безусловно, тренерские штабы обеих команд рассматривают этот матч через призму наигрывания игровых связей, проверку игроков, получавших мало практики. Интересно будет посмотреть на соперника, с которым наша олимпийская сборная будет играть в Париже. Ожидаем серьезную ротацию от Унаи Мельгосы. Полагаем, что обе команды не оставят поле без голов. Прогноз – обе команды забьют.