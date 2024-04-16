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Шевченко и Гутцайт провели встречу - обсудили подготовку футбольной сборной к Олимпиаде. ФОТО

Молодежная сборная Украины
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Обсудили разные вопросы и подписали меморандум

Шевченко и Гутцайт провели встречу - обсудили подготовку футбольной сборной к Олимпиаде. ФОТО

uaf.ua

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Руководство УАФ, НОК Украины и Национального антидопингового центра обсудило основные вопросы подготовки олимпийской сборной Украины по футболу к ОИ-2024.

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Встреча была организована президентом НОК Вадимом Гутцайтом. В ней приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Стороны обсудили основные вопросы подготовки к Играм, особенности формирования состава сборной Украины по футболу и сотрудничества с футбольными клубами страны, проведение учебно-тренировочных сборов, соблюдение антидопинговых правил и логистически-транспортное обеспечение команды.

Во время встречи УАФ и НОК подписали меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что по результатам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали на Олимпиаде в группу В вместе со сборными Аргентины, Марокко и третьей командой Азии.

Шевченко и Гутцайт провели встречу - обсудили подготовку футбольной сборной к Олимпиаде. ФОТО - изображение 1Шевченко и Гутцайт провели встречу - обсудили подготовку футбольной сборной к Олимпиаде. ФОТО - изображение 2
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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