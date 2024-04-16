Шевченко и Гутцайт провели встречу - обсудили подготовку футбольной сборной к Олимпиаде. ФОТО
Обсудили разные вопросы и подписали меморандум
uaf.ua
Руководство УАФ, НОК Украины и Национального антидопингового центра обсудило основные вопросы подготовки олимпийской сборной Украины по футболу к ОИ-2024.
Встреча была организована президентом НОК Вадимом Гутцайтом. В ней приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
Стороны обсудили основные вопросы подготовки к Играм, особенности формирования состава сборной Украины по футболу и сотрудничества с футбольными клубами страны, проведение учебно-тренировочных сборов, соблюдение антидопинговых правил и логистически-транспортное обеспечение команды.
Во время встречи УАФ и НОК подписали меморандум о сотрудничестве.
Напомним, что по результатам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали на Олимпиаде в группу В вместе со сборными Аргентины, Марокко и третьей командой Азии.
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